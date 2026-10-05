Elisabeta Lipă, la Intelligent Money Academy: „Nu există nicio cheie a succesului. Există multă muncă, determinare și ambiție”

Elisabeta Lipă spune că în spatele oricărei performanțe stau, înainte de toate, munca, determinarea și ambiția. Foto: Profimedia Images

Suceava a găzduit una dintre cele mai importante întâlniri ale mediului de afaceri din România. Peste 200 de antreprenori și 30 de speakeri de top au căutat soluții pentru ca impactul actualului context, tot mai dificil, asupra companiilor să fie cât mai atenuat. Au fost căutate cele mai bune strategii de dezvoltare, soluții de finanțare și de creștere a numărului locurilor de muncă, precum și accesul la resurse și tehnologii noi. Antena 3 CNN și IMM România dau voce întreprinzătorilor care țin economia în viață.

Ce înseamnă performanța în sport și ce putem transfera din principiile sportului în viața de zi cu zi? Este întrebarea la care a răspuns Elisabeta Lipă, președintele Federației Române de Canotaj, care spune că în spatele oricărei performanțe stau, înainte de toate, munca, determinarea și ambiția.

„Sportul nu înseamnă doar performanță. Sportul înseamnă, în primul rând, sănătate și avem obligația să avem grijă de copiii noștri, să-i avem sănătoși, pentru că ei duc frâiele României mai departe.

Iar când vorbim de performanță, performanța este foarte ușoară și frumoasă când o vezi la televizor. Dar ce este în spatele performanței este foarte greu.

Mulți mă întreabă care este cheia succesului și, de fiecare dată, spun că nu există nicio cheie a succesului. Există multă muncă, există multă determinare, există multă ambiție, există obiective mărețe, îndrăznețe, pe care ți le propui, poate chiar foarte greu de atins, dar care îți dau acea stare de motivație de a ieși în fiecare zi din casă hotărât să rezolvi ceva.

Dar vreau să știți că și sportul, și domeniul în care activați dumneavoastră se bazează pe aceleași principii: multă muncă, ambiție și obiective îndrăznețe”, a explicat Elisabeta Lipă, președintele Federației Române de Canotaj.