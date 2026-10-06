Oamenii din spatele performanței. Profesorii și elevii care au făcut excelență, premiați la Alexandria

La Gala Excelenței în Educație au fost premiați elevii cu rezultate la olimpiade internaționale și naționale. Foto: Consiliul Local al Tinerilor Alexandria

Profesorii care i-au pregătit și i-au susținut pe elevii cu rezultate deosebite au fost, la rândul lor, recompensați la „Alexandria. Gala Excelenței în Educație. Antena 3 CNN. România Inteligentă”. Pentru dascăli, cea mai mare bucurie este să își vadă elevii reușind și să știe că munca lor a contat.

Gala a fost și un moment în care au fost apreciați oamenii din spatele performanței, cei care i-au încurajat pe copii să meargă mai departe și le-au fost alături de-a lungul anilor.

„Cel mai emoționant moment, premiem 16 cadre didactice care și-au încheiat misiunea la catedră, dar cu siguranță vor rămâne întotdeauna cu gândul și cu sufletul alături de copiii pe care i-au crescut și pe care i-au îndrumat și cărora le-au oferit nu doar învățătură, ci și dragoste, blândețe, răbdare. Să-i aplaudăm cu recunoștință și admirație pe cei 16 profesori care lasă în urmă catedra, dar lasă în urmă și valori, încredere, curaj și, de cele mai multe ori, acea vorbă bună”, a anunțat jurnalista Mihaela Bîrzilă.

Importanța rolului pe care îl au profesorii în formarea elevilor a fost subliniată și de reprezentanții autorităților din educație.

„La mulți ani tuturor dascălilor. Subliniez că fără profesori cred că n-ar fi posibil să ajungă niciun elev într-un cadru excelent, al excelenței”, a spus Sorin Gabriel Ilie, inspector școlar general al Inspectoratului Școlar Județean Teleorman.

Pe scena galei au urcat și elevii care au obținut rezultate la concursurile naționale și la competițiile sportive școlare. În spatele acestor performanțe sunt luni de muncă, disciplină și multă pasiune, dar și profesori care îi pregătesc și îi susțin.

„Invităm alături de noi și echipa de fotbal băieți Under 16. Mențiune la Olimpiada Națională a Sportului Școlar, profesor coordonator Marius Soare. Și echipa de fotbal fete”, a mai anunțat Mihaela Bîrzilă.

Performanța acestor copii este privită și ca o investiție în viitorul comunității. Reprezentanții administrației locale spun că recunoașterea rezultatelor și susținerea elevilor pot contribui la creșterea interesului pentru competițiile școlare.

„O să încercăm să menținem același tip de colaborare și cu siguranță vor exista mult mai mulți copii interesați să participe la concursurile și olimpiadele școlare”, a spus Octavian Teodorescu, city manager al municipiului Alexandria.

În spatele rezultatelor obținute de elevi este și sprijinul comunității, care poate face diferența atunci când vine vorba despre viitorul lor.

„Am generat acțiuni, investiții care să ducă la un confort al tinerilor. Am doi consilieri personali, doi adolescenți, doi elevi de liceu cu care mă consult și îi întreb despre ceea ce cred că este bine.

Suntem destul de avansați să fim un oraș sigur, un oraș verde, un oraș inteligent, un oraș în care să îți placă să locuiești. Cu siguranță, foarte multe familii tinere vor rămâne în Alexandria”, a concluzionat Victor Drăgușin, primarul municipiului Alexandria.

Rezultatele elevilor arată și cât de important este ca un oraș să le ofere tinerilor motive să rămână aproape de casă și să își construiască aici viitorul. De la susținerea comunității până la investițiile care le fac viața mai bună, toate pot conta atunci când vine vorba despre alegerile pe care le vor face mai departe.