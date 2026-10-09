„Conștient, nu dependent la volan”. Lecția de siguranță primită de liceeni la Salonul Auto București

Workshopul „Conștient, nu dependent la volan” a adus prevenția în mijlocul unui eveniment dedicat pasionaților de automobile. Foto: Antena 3 CNN

Responsabilitatea la volan se învață înainte de prima lecție de șofat. La Salonul Auto București, liceenii de acum, viitorii șoferi de mâine, au discutat cu experții Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României despre pericolele consumului de droguri, dar și despre alegerile care îi pot proteja în trafic.

Workshopul „Conștient, nu dependent la volan” a adus prevenția în mijlocul unui eveniment dedicat pasionaților de automobile.

Printre mașinile și tehnologiile prezentate la Salonul Auto București, elevii au luat parte și la o lecție despre siguranță. La standul Senatului Științific al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, discuțiile s-au concentrat asupra riscurilor consumului de stupefiante la volan, o alegere care pune în pericol atât viața celui care conduce, cât și viețile pasagerilor și ale celorlalți participanți la trafic. Întâlnirea face parte dintr-un demers care aduce prevenția acolo unde sunt tinerii: în școli, în comunități și la evenimente cu public numeros.

„Campania «Conștient, nu dependent» a Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României a ajuns și la SAB, la Salonul Auto București & Accesorii 2026. Suntem aici, unde vin familii, copii și adolescenți, dar și persoane cărora le putem transmite mesajul nostru: să stea departe de vicii și să lupte împotriva acestui fenomen al traficului și consumului de droguri, fiecare cu ce poate. În primul rând, protejându-se pe sine și, în același timp, protejându-i pe cei din jur, în special pe copii, pentru că ei sunt vulnerabili până se dezvoltă”, a atras atenția Cătălin Țone, expert antidrog.

Pentru viitorii șoferi, pregătirea înseamnă și înțelegerea consecințelor propriilor alegeri. Experții au vorbit despre responsabilitate și despre importanța de a cere ajutor înainte de a ajunge într-o situație periculoasă. Dialogul cu tinerii trebuie să înceapă din timp.

„Noi credem cu tărie în responsabilitatea de a conduce prudent, de a avea o viață cât mai sănătoasă și de a le vorbi tinerilor cât mai mult, pentru ca prevenția să fie mai presus decât combaterea”, a subliniat Gabriela Maalouf, expert în educație la FDVDR.

Un alt mesaj al întâlnirii a fost că tinerii trebuie să știe că au cui să se adreseze. Părinții, profesorii și specialiștii pot fi adulți de încredere, care să îi asculte și să îi ajute să evite consumul de substanțe interzise. Campania națională „Conștient, nu dependent” continuă și în școli și comunități din țară, prin întâlniri cu elevi, părinți și profesori. Scopul este ca informația și sprijinul să ajungă la tineri înainte ca dependența să le schimbe viața.