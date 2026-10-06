David Cosma Cristofor, performanță românească în Formula 4: locul doi în campionatul italian și podium în Malaezia

David Cosma Cristofor este unul dintre tinerii piloți români care încearcă să-și construiască un drum în motorsportul internațional. Foto: Antena 3 CNN

La Romexpo au început astăzi cele mai mari evenimente auto din România. Salonul Auto București & Accesorii și Smart Urban Mobility înseamnă șase zile de premiere, lansări, expoziții spectaculoase, teste cu adrenalină și conferințe despre viitorul mobilității, dar și despre siguranța și confortul în trafic. Smart Urban Mobility este organizat, pentru al doilea an, de Antena 3 CNN și creează cadrul perfect pentru schimb de idei și inițierea unor proiecte inteligente.

Printre invitații evenimentului se află și David Cosma Cristofor, unul dintre tinerii piloți români care încearcă să-și construiască un drum în motorsportul internațional. Pilotul de Formula 4 povestește că pasiunea pentru curse a început în urmă cu aproape un deceniu, cu kartingul electric.

„Am început cum încep majoritatea piloților, cu kartingul. Am început cu karting electric în Campionatul Național FRAS, în 2017, și după, ușor-ușor, am progresat pe benzină, unde am câștigat titluri naționale.

Apoi am făcut mutarea la o altă echipă românească și atunci a pornit această pasiune, pentru că până atunci era mai mult o distracție. Dar de când am câștigat primul titlu mondial, de atunci nu m-am mai oprit. Am fost continuu, în aproape fiecare weekend, pe circuit și, ușor-ușor, am câștigat titluri europene și am progresat în Formula 4 anul trecut cu o echipă germană, iar anul acesta mi-am făcut al doilea sezon cu echipa Prema”, a povestit David Cosma Cristofor, pilot de Formula 4, la Smart Urban Mobility.

Tânărul pilot are și o colaborare importantă cu un nume consacrat din motorsport, Giancarlo Fisichella. Fostul pilot de Formula 1 îl pregătește pentru următorul pas din carieră, iar obiectivul lui David este să ajungă în Formula 3.

„Colaborarea mea cu Giancarlo Fisichella a început încă de la începutul anului și am reușit să semnez cu el prin vară, iar de atunci se ocupă de mine. Spre exemplu, realizează niște teste gratuite cu Formula 3 ca să mă pregătească pentru anul viitor și încă încercăm să găsim o ofertă bună pentru anul viitor, deoarece, cum știm cu toții, costurile sunt exagerate”, a continuat tânărul pilot.

În acest weekend, David Cosma Cristofor a concurat în Malaezia, unde a reușit să urce pe podium. Pentru el, cursa a venit cu provocări suplimentare, de la diferența de fus orar până la timpul limitat petrecut pe circuit înaintea competiției.

„În Malaezia am venit cu o săptămână înainte ca să mă acomodez, în primul rând, cu fusul orar, deoarece acum, în prezent, este noapte acolo și mi-a fost puțin complicat, dar până în weekend m-am acomodat. Am început doar cu două antrenamente, FP1 și FP2, deși am avut un dezavantaj, pentru că ceilalți piloți, niște localnici de acolo, aveau mai mult track-time”, a explicat David.

În ciuda dificultăților, pilotul român a reușit să-și apere poziția până la finalul cursei.

„Am avut niște probleme cu mașina în cursă și mi-am apărat poziția cât am putut. După steagul de finish a fost momentul de relaxare, după care am fost extrem de bucuros să reprezint țara”, a povestit David Cosma Cristofor.

Tânărul pilot are nevoie acum de un buget pentru sezonul următor. Anul acesta a demonstrat că poate concura de la egal la egal cu piloții din Formula 4 și ocupă locul al doilea în Campionatul Italian de Formula 4. Podiumul obținut în Malaezia, în Formula Trophy, este o nouă performanță care îi poate deschide drumul către Formula 3.

Pentru a continua această evoluție, David caută parteneri și sponsori care să investească în performanța sa.