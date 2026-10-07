De la localizarea mașinilor la gestionarea întregii flote. Cum funcționează platforma eTrack

eTrack este un instrument destinat companiilor care vor să monitorizeze și să gestioneze mai eficient flotele auto. Foto: Getty Images

La Smart Urban Mobility, în cadrul Salonului Auto București, astăzi este ziua dedicată testării aplicațiilor de mobilitate urbană. În cadrul evenimentului organizat de Antena 3 CNN, explorăm modul în care soluțiile digitale reconfigurează felul în care ne deplasăm și interacționăm cu orașele viitorului.

Printre soluțiile prezentate se află și platforma eTrack, un instrument destinat companiilor care vor să monitorizeze și să gestioneze mai eficient flotele auto.

Platforma acoperă de la localizarea în timp real a mașinilor și emiterea automată a foilor de parcurs până la gestionarea asigurărilor, a ITP-urilor, a costurilor cu combustibilul și reparațiile sau a incidentelor.

„Platforma eTrack acoperă un spectru destul de larg de nevoi ale partenerilor noștri în ceea ce privește monitorizarea și gestionarea flotei auto pe care o au, plecând de la a ști unde se află o mașină din cadrul companiei, din flota companiei, în orice moment, la emiterea foilor de parcurs”, a explicat Sorin Borșanu, Business Development Manager la Evotracking.

Unul dintre avantajele platformei este că foile de parcurs pot fi generate rapid, fără ca șoferii sau managerii de flotă să fie nevoiți să le completeze manual.

„Un lucru pe care foarte mulți șoferi din cadrul companiilor omit să îl facă sau, de obicei, îl fac pe ultima sută de metri. Cu ajutorul platformei noastre îl pot scoate instant la finalul lunii, finalul săptămânii sau chiar zilnic de către managerul de flotă sau le poate veni automat pe mail”, a spus Sorin Borșanu.

Platforma poate centraliza și informațiile legate de polițele CASCO, ITP, costurile cu combustibilul și reparațiile, dar și datele despre incidente. Pentru companiile care fac livrări, soluția merge mai departe și poate optimiza traseele mașinilor.

„Pentru companiile care fac livrări, care au livrări last mile, putem să le facem partea de optimizare de rută, astfel încât să știe la ce oră să ajungă mașina la depozit, ce marfă să încarce, în ce ordine să o încarce în vehicul”, a explicat reprezentantul Evotracking.

Un alt avantaj este posibilitatea de personalizare a platformei. Aplicația este dezvoltată integral de echipa Evotracking, iar soluțiile pot fi adaptate nevoilor fiecărei companii și integrate cu alte sisteme informatice deja folosite.

„Aplicația noastră este dezvoltată integral de noi și putem oferi soluții custom pentru colegii noștri, adică putem dezvolta soluții speciale pentru ei. Plus, putem dezvolta partea de raportare în modul în care au ei nevoie și să o integrăm cu orice soluție IT terță pe care beneficiarul o are deja implementată în cadrul companiei”, a declarat Sorin Borșanu.

Platforma a pornit de la o nevoie simplă: localizarea mașinilor și a bunurilor unei companii. Pe măsură ce managerii de flotă au început să folosească sistemul, cerințele au devenit tot mai complexe.

„Am plecat pe partea de monitorizare simplă, să știi unde se află bunurile din cadrul companiei. După aceea, nevoile au tot crescut în timp, pentru că managerii de flotă s-au obișnuit și au vrut tot mai mult. După partea de localizare a venit partea de foi de parcurs, după aceea de gestionare a documentelor pentru mașini. Și tot s-a dezvoltat”, a povestit acesta.

Evoluția platformei a fost influențată inclusiv de feedbackul primit de la clienți. Mulți dintre cei care au început să folosească soluția în urmă cu ani au rămas în continuare parteneri și au contribuit la dezvoltarea unor noi funcționalități.

„Cea mai bună dovadă este că marea majoritate a clienților pe care îi avem, nu puțini la număr, au rămas în decursul timpului. Clienții alături de care am pornit la drum acum foarte mulți ani, marea lor majoritate, în continuare sunt partenerii noștri și, cu ajutorul lor, am dezvoltat soluții astfel încât să acoperim cât mai multe dintre nevoile lor”, a concluzionat Sorin Borșanu.

Soluțiile de acest tip pot fi descoperite la Smart Urban Mobility, unde tehnologia este pusă în slujba unui transport mai eficient și a unei gestionări mai inteligente a mobilității.