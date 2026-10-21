Farmacia, în prima linie de apărare a sănătății. Vicepreședintele FPFR: „Este nevoie de o nouă politică de preț”

Farmacia ar putea deveni una dintre primele linii de apărare ale sănătății publice. În dreapta, Răzvan Munteanu, vicepreședintele FPFR. Colaj foto: Getty Images / Captură video Antena 3 CNN

Farmacia ar putea deveni una dintre primele linii de apărare ale sănătății publice, de la prevenție și vaccinare până la sprijinirea pacienților cu boli cronice. Totuși, cum poate fi folosită mai eficient această resursă și de ce rolul farmacistului trebuie să depășească eliberarea medicamentelor? Acestea sunt temele esențiale dezbătute la conferința internațională „Farma Conect – Farmacia și farmacistul, parteneri strategici în sănătate”, organizată de două dintre cele mai importante asociații reprezentative din sectorul farmaceutic, în parteneriat cu Antena 3 CNN.

În cadrul conferinței s-au făcut pași importanți în ceea ce privește extinderea serviciilor oferite de farmaciști, fie că ne referim la prevenție sau la creșterea ratei de vaccinare. Răzvan Munteanu, vicepreședintele Federației Patronale a Farmaciilor din România (FPFR), a spus că „România nu stă deloc bine în statisticile europene în ceea ce privește rata de vaccinare, mai ales în cazul vaccinului gripal și al vaccinului HPV”.

„A fost o zi lungă și sper să fie și fructuoasă. Am avut mesaje importante din partea autorităților. Domnul ministru Rogobete ne-a dat o speranță legată de legiferarea și rambursarea serviciului de vaccinare, precum și de extinderea serviciilor de vaccinare în farmacii. Nevoia aceasta este una foarte mare. România nu stă deloc bine în statisticile europene în ceea ce privește rata de vaccinare, mai ales în cazul vaccinului gripal și al vaccinului HPV. Au fost concluzii și din partea celorlalți stakeholderi, a domnului Victor Negrescu și a ministrului de Finanțe, care au arătat deschidere spre o legiferare și o rambursare a serviciilor mult mai accesibile.

Colegii noștri de la asociații sau de la societățile internaționale care au fost prezente aici ne-au arătat exemple de bune practici, ne-au explicat cum se poate face, ne-au arătat statistic cât anume poate să economisească statul atunci când face prevenție și unde își are locul farmacia în acest lanț de prevenție, iar farmacistul, ca specialist, să poată face mai mulți pași în a ajuta pacienții, oferindu-le sfaturi și servicii de sănătate”, a spus el.

Legat de politica de preț, Munteanu a spus că „este foarte importantă”, subliniind că „este nevoie de o nouă politică de preț”.

„Politica de preț, într-adevăr, este foarte importantă, iar noi, ca reprezentanți ai Federației Patronale, avem datoria să ne uităm la cum anume funcționează activitatea noastră, astfel încât să ne putem plăti taxele și să avem capacitatea de a ne plăti oamenii.

Iar farmacia are 80% din totalul costurilor reprezentate de cheltuielile de personal, iar farmacistul de astăzi câștigă puțin sub media pe economie, ceea ce este foarte puțin pentru un specialist care oferă sprijin pacienților în materie de sănătate. Deci este nevoie de mai mult, este nevoie de o nouă politică de preț.

Prețul medicamentelor nu a mai fost actualizat de 17 ani și, în momentul de față, se lucrează la o nouă metodologie, dar este nevoie ca aceasta să fie pusă mult mai rapid pe masă, dezbătută și să se ajungă la o concluzie, astfel încât farmacia să aibă o activitate sustenabilă și să-și poată plăti specialiștii, iar specialiștii să aibă mai multă grijă de pacienți”, a sublinait vicepreședintele FPFR.