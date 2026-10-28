Idei curajoase, proiecte inovatoare și oameni care schimbă viitorul, la Gala Winners of the Future

Liderii marilor companii au urcat pe scenă pentru a susține direct ideile și tehnologiile generației de mâine. Foto: Antena 3 CNN

Tinerii vizionari și proiectele de cercetare care schimbă comunitățile au fost în centrul atenției în cea de-a doua parte a Galei Antena 3 CNN „Winners of the Future”. Liderii marilor companii au urcat pe scenă nu doar pentru a recompensa performanța, ci și pentru a susține direct ideile și tehnologiile generației de mâine, într-o celebrare a excelenței, a inovației și a celor care modelează România viitorului.

La categoria „Bridges for Tomorrow”, performanța academică și ingineria de vârf din mediul universitar au fost susținute de Banca Transilvania.

„Trofeul România Inteligentă este oferit echipei UPB Drive Formula Student Team din cadrul Universității Naționale de Știință și Tehnologie - Politehnica București. UPB Drive Formula Student Team este o echipă de tineri ingineri care a proiectat, construit și lansat prima mașină de curse funcțională din România realizată de studenți”, a anunțat Anca Crăciun, director Premium Banking la Banca Transilvania.

Sectorul de retail a premiat inițiativele sociale dedicate copiilor vulnerabili. Valer Hancaș, reprezentantul Kaufland România, a acordat distincția proiectului „Finalul orfelinatelor”, derulat de Hope and Homes for Children, care urmărește închiderea vechilor centre de plasament și integrarea copiilor în medii familiale.

„Proiectul pe care am ales, atât din punct de vedere mental, dar mai ales din punct de vedere empatic, să îl aducem în fața dumneavoastră a rezolvat o mare, mare problemă a societății, respectiv dezinstituționalizarea copiilor. Vorbim aici despre «Niciodată orfelinate». Câștigătorul, în mod evident, cred că mulți dintre noi deja și-au dat seama, este Hope and Homes for Children”, a anunțat Valer Hancaș, Affairs & Communications Director la Kaufland România.

Cercetarea spațială a fost recompensată pentru contribuția sa la dezvoltarea tehnologiilor inovatoare. Alina Doroftei, reprezentanta Proger Global Network, i-a înmânat distincția cercetătorului Bogdan Bora pentru o tehnologie de monitorizare a razelor cosmice și a fenomenelor ionosferice.

„Bogdan este cel care dă sens în această seară, și nu numai. Performanțele sale l-au dus în categoria celor «100 de tineri pentru dezvoltarea României», ceea ce arată că avem un scop comun, și anume credința noastră în idei care construiesc viitorul”, a spus Alina Doroftei, director adjunct al Proger Global Network.

Robotica de performanță dezvoltată de elevi de liceu a demonstrat că viitorul tehnologic este deja aici. Octavian Păltănea, director de dezvoltare în cadrul grupului Carmistin, a premiat echipa de robotică Ro2D2, formată din liceeni care au proiectat roboți complecși și au obținut rezultate remarcabile în competițiile internaționale.

„Povestea celor pe care i-am selectat pentru a câștiga acest premiu, dar și a tuturor celor care au fost prezenți până acum, ne dă încredere că România are un viitor strălucit și că putem construi un viitor împreună. Noi, la Carmistin Food Company, credem în inovație și în tehnologiile noi”.

Soluțiile hardware destinate vehiculelor electrice au fost premiate de BYD. Andrei Duică i-a înmânat distincția lui Paul Medinceanu pentru proiectarea unui convertor hibrid și a unui periferic open-source, destinate eficientizării acestor vehicule.

„Această potrivire ne-a determinat să acordăm premiul unui inginer care, poate, în viitor, se va alătura celor peste 120.000 de ingineri care lucrează în prezent la BYD. Proiectul este unul foarte interesant: un convertor DC-DC hibrid pentru aplicații din domeniul auto și un periferic PWM open-source. Premiul merge la Paul Medinceanu”, a anunțat Andrei Duică, country manager pentru România și Bulgaria al BYD.

Arhitectura sustenabilă și restaurarea patrimoniului au fost recompensate de Niro Investment Group. Christophe Chamboncel a acordat distincția echipei formate din arhitecta Ruxandra Căpățână și dr. ing. Daniel Purdea, pentru proiectele arhitectului Mircea Căpățână.

„Aș dori să le mulțumesc tuturor celor care contribuie în prezent și tuturor celor care lucrează la aceste clădiri istorice pentru a le reda forma pe care o au astăzi. Le mulțumesc tuturor și pentru eforturile depuse pentru a pune din nou România pe hartă, un lucru foarte important în zilele noastre. Trofeul este acordat arhitectului viitorului, Mircea Căpățână”, a anunțat Christophe Chamboncel.

Start-up-urile din domeniul energiei regenerabile au fost premiate pentru soluțiile lor verzi. Claudia Griech, director general E.ON, a acordat trofeul echipei DFG Energy Solutions, pentru tehnologiile de eficientizare și stocare a energiei curate.

„Mă bucură foarte mult că suntem cei care oferă premiul «Ștafeta inovației», tocmai pentru că am încredere că școala românească produce inovație. Acest premiu merge către echipa de studenți de la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, pentru proiectul DFG Energy Solutions”, a declarat Claudia Griech.

Gala „Winners of the Future” s-a încheiat într-o atmosferă de sărbătoare. Recunoașterea performanței și a inovației a fost completată de un moment muzical de excepție, susținut de maestrul Gheorghe Zamfir pe scena Operei Naționale.