Inteligența artificială devine colegul de birou. Cum se schimbă piața muncii și ce rol mai au oamenii

2 minute de citit Publicat la 09:38 13 Noi 2026 Modificat la 09:40 13 Noi 2026

Inteligența artificială schimbă deja modul în care companiile recrutează, organizează echipele și evaluează performanța. Foto: Getty

Specialiști de top din HR, business și tehnologie s-au reunit la București, la cea de-a treia ediție a conferinței organizate de Antena Academy și Antena Group. Cum redefinim resursele umane în era digitală, fără să pierdem din vedere omul, este una dintre întrebările pentru care specialiștii au căutat un răspuns.

Inteligența artificială schimbă deja modul în care companiile recrutează, organizează echipele și evaluează performanța. Însă, dincolo de entuziasmul tehnologic, cifrele arată că organizațiile încă învață cum să integreze eficient noile instrumente, astfel încât să crească productivitatea, fără a pierde factorul uman.

„Deși productivitatea individuală crește, productivitatea întreprinderilor nu crește. Și, din punctul meu de vedere, motivul este că noi lipim o tehnologie nouă la joburi vechi și la probleme și procese vechi. Deci nu am reinventat munca, nu am reinventat procesele.

În viitor și viitorul apropiat, în 2-3 ani, și acesta este rolul resurselor umane, ca specialiști în a dezvolta potențialul uman și dezvolta organizația, este să fie mult mai integrate sistemele acestea de AI”, susține Cătălina Schveninger, consultant strategie de învățare și competențe AI.

În acest context, departamentele de resurse umane trebuie să regândească rolurile din companii. Tehnologia poate prelua sarcinile repetitive, dar decizia finală și empatia rămân, cel puțin deocamdată, o componentă umană.

„Încă lucrăm foarte mult cu oamenii și cu siguranță trebuie să păstrăm oameni in the loop, cum se spune. Adică nu putem să lăsăm inteligența artificială singură, e important ca oamenii să știe să o evalueze, s-o verifice. Inteligența artificială are capacitatea să preia foarte mult din ceea ce numim work around work, adică munca din jurul muncii, adică lucruri care nu sunt neapărat complexe, dar care sunt mâncătoare de timp”, afirmă și Corina Anghel, specialist People & Culture și cofondator Brave Nest.

O altă temă majoră a conferinței a vizat etica și responsabilitatea. Când un algoritm filtrează CV-uri sau evaluează candidați, cine răspunde dacă sistemul greșește? Specialiștii avertizează că tehnologia nu poate fi trasă la răspundere.

„Un sistem informatic nu poate fi niciodată tras la răspundere de unul singur. Tocmai de aceea este foarte important să ne dăm seama că organizația, entitatea, compania care implementează astfel de sisteme informatice întotdeauna va rămâne responsabilă pentru toate deciziile luate cu sau fără ajutorul inteligenței artificiale.

Nu vom lăsa niciodată un algoritm de inteligență artificială să lucreze singur. El trebuie întotdeauna dublat de o echipă umană”, a concluzionat Ovidiu Călinescu, Privacy & AI Governance Counsel la Battle Group.

De la teama de a fi înlocuiți de roboți până la presiunea adaptării continue, angajații și liderii deopotrivă caută un echilibru. Concluzia conferinței organizate de Antena Academy și Antena Group este clară: viitorul aparține echipelor în care tehnologia lucrează pentru oameni, și nu invers.