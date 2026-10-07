Inteligența Artificială, soluția pentru traficul din București? Cum poate tehnologia să reducă blocajele din zonele cu șantiere

Inteligența Artificială, soluția pentru traficul din București? Cum pot fi fluidizate marile șantiere cu ajutorul tehnologiei. Sursa foto: captură video Antena 3 CNN

La Smart Urban Mobility, evenimentul dedicat mobilități urbane din cadrul Salonului Auto București, tehnologia și soluțiile digitale sunt în prim-plan. Evenimentul organizat de Antena 3 CNN aduce la Romexpo demonstrații și prezentări ale unor aplicații și soluții Smart City care transformă modul în care ne deplasăm și interacționăm cu orașele. Pe parcursul celor şase zile dedicate transportul lui și vehiculelor de astăzi și de mâine, publicul poate descoperi cele mai noi tehnologii și soluții de mobilitate urbană implementate în România. Fondatorul și CEO Urban Scope, Radu Dragomir propune un management de trafic care poate fi aplicat în marile orașe. "având și soluții de inteligență artificială și, slavă Domnului, avem modele care se pot aplica și în zona de trafic, noi suntem pregătiți să le aplicăm în marile șantiere din București și din țară, bineînțeles", a subliniat acesta în cadrul unui interviu.

Radu Dragomir, fondator și CEO Urban Scope: Ca în fiecare an, v-am obișnuit să venim cu noutăți – noutăți tehnologice în domeniul mobilității. Și anul ăsta, văzând ce se întâmplă, de exemplu, în București, cu toate șantirele, am zis: "Ok, sistemele de traffic management sunt foarte bune, sunt în regulă, dar hai să vedem dacă pot fi aplicate la nivelul acestor șantiere, multiple șantiere", că vedem ce se întâmplă cu traficul în România.

Ulterior, acesta a mai adăugat: "Vineri, probabil, domnul Ciprian Ciucu, domnul primar general, ne va face o vizită și o să-i arătăm pe viu ce se întâmplă în Zürich, ce se întâmplă în alte capitale europene, unde aplicăm soluții de micromobilitate la nivelul șantierelor, astfel încât să putem să deviem traficul folosind datele pe care le avem din sistemul de traffic management și să-l fluidizăm în mod real.

Astăzi, ce se întâmplă în București este vorba numai despre o organizare de șantier, așa cum îi spunem noi. E normal ceea ce se întâmplă legat de constructorii – nu au abilități toți în ceea ce înseamnă managementul traficului și, atunci, venim cu niște soluții tehnologice, folosind sistemele și automatele de trafic din intersecții, astfel încât să putem să ghidăm traficul mult mai rapid prin intersecție.

Adrian Ursu, realizator emisiuni Antena 3 CNN: Hai să vă dăm un exemplu – de pildă drumul spre Aeroportul Internaţional Henri Coandă; a devenit o aventură pentru că niciodată nu știi dacă s-a mai mutat banda 1 pe banda 2, dacă a mai apărut un nou panou de marcaje și aşa mai departe. Poți anticipezi asta? Poți să o transformi într-o soluție flexibilă a traficului?

Radu Dragomir, fondator și CEO Urban Scope: Da, există soluții în care monitorizăm fiecare flux de trafic, monitorizăm tot ce înseamnă capacități de trafic în fiecare intersecție. Asta înseamnă că numărătorile și cuantificările de vehicule se fac nu numai în intersecție, dar se fac și după intersecție. Instalăm niște soluții tehnice care să poată să vadă de ce anumite blocaje se creează, pentru că nu-ți dai seama dacă se creează neapărat din intersecție. Vedem acele gâtuiri ale traficului în drumul spre Otopeni.

Acelea sunt niște lucruri care sunt total, cum să spun eu, niște soluții care au fost stabilite ad hoc, fără să poată să fie legate la soluțiile de trafic din intersecție. Acolo nu se monitorizează nimic. Nu știm câte mașini trec şi tocmai de aceea se întâmplă acele gâtuiri.

În timpul declaraţiilor, oficialul a mai făcut următoarele precizări: "Soluțiile există, numai trebuie să le aplicăm. Și, acum, având și soluții de inteligență artificială și, slavă Domnului, avem modele care se pot aplica și în zona de trafic, noi suntem pregătiți să le aplicăm în marile șantiere din București și din țară, bineînțeles".

Adrian Ursu, realizator emisiuni Antena 3 CNN: Trebuie să existe o infrastructură complexă pentru asta? Trebuie să aibă, nu știu, primăria un dispecerat de management de trafic sau se poate aplica și într-un oraș care poate nu a mai apelat până acum la soluțiile astea?

Radu Dragomir, fondator și CEO Urban Scope: În mare măsură trebuie, să avem date. Datele sunt aur în momentul de față, după cum probabil știți. Sunt extrem de importante pentru a putea să modelăm o soluție specifică.

Salonul Auto Bucureşti & Accesorii şi-a deschis porţile marţi, iar pe parcursul întregii săptămâni, vizitatorii vor putea vedea cele mai noi modele de maşini, tehnologii de ultimă generaţie şi soluţii pentru mobilitatea viitorului. Accentul este pus tot mai mult pe electrificare și pe tehnologiile care schimbă industria auto.