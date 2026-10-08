Mașinile viitorului, construite de studenți. Proiectele spectaculoase prezentate la Salonul Auto București

Printre exponate se află și proiecte dezvoltate de studenți care lucrează deja la mașinile cu care vor să intre în competițiile internaționale. Foto: Antena 3 CNN

Cea de-a 23-a ediție a Salonului Auto București, unul dintre cele mai populare evenimente dedicate industriei auto din România, aduce în prim-plan cele mai noi tehnologii, inovații și soluții care promit să schimbe modul în care ne deplasăm. Însă, pe lângă mașini electrice și tehnologii inteligente, vizitatorii au parte de surprize și demonstrații.

Nu doar constructorii auto și-au adus cele mai noi proiecte la Salonul Auto București. Printre exponate se află și proiecte dezvoltate de studenți care lucrează deja la mașinile cu care vor să intre în competițiile internaționale.

Mihai este student în anul trei la Universitatea Politehnica din București și a realizat, alături de colegii săi, un vehicul care le-a adus deja numeroase premii la competiții internaționale.

„Am venit cu monopostul nostru. Este un monopost cu combustie, cu motor pe ardere internă.

Timpul de lucru pentru un monopost este în jur de un an universitar. Începem în octombrie și undeva în luna iunie ar trebui să fie gata monopostul, ca să mergem cu el la competiție”, povestește Mihai, student în anul III la Inginerie Electrică.

Tinerii au înțeles rapid încotro se îndreaptă piața, așa că lucrează și la un vehicul electric.

„În momentul de față lucrăm la un monopost electric. Avem în lucru unul cu ardere internă și unul electric. În momentul când o să fie gata, o să mergem la competiții, sperăm la cele mai bune rezultate”, a continuat studentul.

Studenții de la Politehnica își pun în practică ideile și construiesc de la zero și roboți.

„Aici avem un robot industrial care este programat astfel încât să aleagă soluția optimă la un joc de X și 0. Și mereu va rămâne într-o soluție câștigătoare sau de remiză”, explică un alt student.

Ana Maria a făcut primii pași în robotică încă din timpul liceului. Pasiunea a continuat la Politehnică, unde a ajuns să lucreze la proiecte tot mai complexe.

„Am venit în principal cu roboți industriali, pentru că aceștia sunt și cei care fac mașinile pe care le vedeți aici, la expoziție. Avem mai multe aplicații făcute pentru expoziții. Un robot făcut de colegul nostru, în care se poate face o aplicație de pick and place. Aici e mai mult cumva pasiunea noastră și să încercăm să aplicăm ce învățăm tehnic”, spune Ana Maria.

Salonul Auto București & Accesorii 2026 se desfășoară la Romexpo până pe 11 octombrie. Vizitatorii sunt așteptați cu premiere auto, modele electrice și hibride, demonstrații, drifturi, expoziții și evenimente dedicate mobilității inteligente.

În cadrul evenimentului, la Smart Urban Mobility, organizat de Antena 3 CNN, publicul poate descoperi cele mai noi tendințe și tehnologii care transformă mobilitatea urbană și contribuie la dezvoltarea orașelor inteligente. Iar în zilele următoare, vizitatorii vor putea afla mai multe despre responsabilitatea în trafic și despre conceptul Vinerea Verde.