Obezitatea, o problemă majoră de sănătate publică. Riscurile tratamentelor cumpărate din surse nesigure

2 minute de citit Publicat la 14:04 12 Noi 2026 Modificat la 14:04 12 Noi 2026

Specialiștii atrag atenția că medicamentele trebuie administrate numai la recomandarea medicului și cumpărate din farmacii autorizate. Sursa foto: captură video Antena 3 CNN

Obezitatea a devenit una dintre cele mai mari probleme de sănătate publică. În România, aproximativ 7 din 10 persoane sunt supraponderale, iar aproape 4 din 10 adulți suferă de obezitate. Este o boală cronică, asociată cu peste 200 de complicații și cu costuri uriașe pentru sistemul medical.

Specialiștii și autoritățile caută soluții pentru prevenție, diagnostic și tratament, în cadrul conferinței naționale România Inteligentă, „Soluții pentru boala secolului XXI - Parteneriat în lupta cu obezitatea”, organizată de Antena 3 CNN.

În contextul în care tratamentele pentru obezitate sunt tot mai căutate, specialiștii atrag atenția că acestea trebuie administrate numai la recomandarea medicului și cumpărate din farmacii autorizate. Automedicația și achiziționarea medicamentelor de pe site-uri sau din alte surse neverificate pot expune pacienții unor riscuri.

„Tratamentul, sigur, începe în cabinetul medicului. În primul și în primul rând, orice produs trebuie prescris de un medic. Îmi place să le aduc aminte pacienților că discutăm despre o boală cronică și pentru a începe un tratament pentru o boală cronică, acesta trebuie să fie recomandat în cabinetul medicilor specialiști și al medicilor de familie.

De aceea, este important să începem de acolo, să avem o prescripție medicală și apoi să mergem cu ea la farmacie. Acesta este parcursul normal. Mergând la o farmacie, șansele să obții produsul corect sunt de 100%. De aceea este important să le reamintim tuturor pacienților că produsele farmaceutice care necesită prescripție medicală se cumpără din farmacii”, a explicat Sebastian Iovan, general manager al unei companii farmaceutice.

La rândul său, Radu Gănescu, președintele Coaliției Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice din România, a subliniat că pacienții trebuie să evite achiziționarea medicamentelor din surse care nu pot garanta autenticitatea și siguranța produselor.

„Orice produs medicamentos, cu prescripție sau fără prescripție, trebuie cumpărat din farmacii, nu de pe site-uri și nu din alte surse externe care nu sunt controlate. Și trebuie să menționăm faptul că medicamentele sunt serializate și orice produs eliberat este urmărit pe traseu, de la producție până la pacient”, a adăugat Radu Gănescu.

În cadrul dezbaterii, președinta Colegiului Medicilor din România, prof. univ. dr. Cătălina Poiană, a făcut și o precizare privind rolul medicilor de familie în sistemul medical. Aceasta a subliniat că medicina de familie este o specialitate medicală, iar medicii care o practică pot avea grade profesionale de specialist sau medic primar.

„Vreau să fac o precizare, și o fac de pe poziția Colegiului Medicilor. Noi spunem în permanență medici de familie și medici specialiști. Dar să știți că medicina de familie este o specialitate, medicii de familie sunt și ei specialiști și primari.

Vorbim de medicină primară, vorbim de ambulatoriul de specialitate, care este o categorie, iar a treia categorie este medicina spitalicească. Deci medicina de familie este o specialitate, nu este medicină generală. Medicul de familie poate să fie specialist, poate să fie medic primar de medicină de familie, deci să avem grijă la termen”, a subliniat prof. univ. dr. Cătălina Poiană, președinta Colegiului Medicilor din România.