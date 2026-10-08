Peste 60% dintre vehiculele expuse la Salonul Auto București sunt electrice sau hibride

De la autoturisme de oraș la utilitare, UTV-uri și vehicule pentru transportul mărfurilor, tot mai multe tipuri de vehicule trec la propulsia electrică. Foto: Antena 3 CNN

Peste 60% dintre vehiculele expuse zilele acestea la Salonul Auto București & Accesorii 2026 sunt electrice și hibride. Electrificarea transportului a luat amploare și nu s-a oprit la autoturismele clasice. Din ce în ce mai căutate sunt și vehiculele electrice utilitare. Acestea pot fi văzute la Romexpo întreaga săptămână, la fel ca roboții sau mașinile create de studenți.

Electrificarea transportului nu se oprește la mașinile clasice. De la autoturisme de oraș la utilitare, UTV-uri și vehicule pentru transportul mărfurilor, tot mai multe tipuri de vehicule trec la propulsia electrică. O companie românească specializată în distribuția de vehicule electrice a adus la Salonul Auto București o parte din gama de mașini electrice utilitare, din ce în ce mai căutate, dar și mai accesibile.

„Prețurile vehiculelor noastre de tipul acesta pleacă de la 10.000 de euro. Acest vehicul este o mini-utilitară care, într-adevăr, poate fi condusă de la 16 ani, ea fiind în categoria L7e.

Este un vehicul extrem de eficient. Costul de alimentare pentru un astfel de vehicul este de aproximativ 10 lei la suta de kilometri.

În fiecare semestru lansăm noi modele, noi vehicule și ne adaptăm pieței. Iar pentru anul următor dorim să aducem vehicule utilitare care au o componentă mai ridicată de autonomie.

Este o evoluție clară în favoarea electricității datorită costurilor reduse. Ceea ce însă observăm este o evoluție în formă de K, adică există o parte a pieței care se duce pe vehicule tot mai sofisticate, tot mai dotate, și restul pieței care se duce în jos, în zona de prețuri cât mai scăzute”, a explicat Liviu Nistoran, CEO al unei companii de distribuție de vehicule electrice.

Iar la Salonul Auto București, la standul Senatului Științific al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, vizitatorii pot vedea și Hyperion, vehiculul solar al echipei Solis de la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. Studenții fac parte din campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României”, derulată la nivel național de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României.

„Este un vehicul care a durat doi ani să-l construim. Are 194 de kg, 6 mp de panouri solare și o baterie mică, de trei kilowați, pe care noi nu ne bazăm, ci vrem să mergem cât mai mult pe energia produsă instantaneu de panourile fotovoltaice”, a explicat unul dintre studenții membri ai echipei Solis.

„Mașina este similară cu una de pe stradă. Avem atât semnalizări, faruri și tot ce ține de mașinile normale, dar ce este impresionant la ea este faptul că, în partea superioară a acesteia, avem panouri fotovoltaice”, a explicat un alt student.

Salonul Auto București poate fi vizitat până duminică, în intervalul 10:00-19:00. În cadrul evenimentului, Antena 3 CNN organizează Smart Urban Mobility, un spațiu dedicat soluțiilor pentru orașele viitorului, unde publicul poate descoperi, zi de zi, cele mai noi tendințe și tehnologii care contribuie la dezvoltarea mobilității urbane și la transformarea orașelor.