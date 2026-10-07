Proiect de 3,5 miliarde de euro pentru metroul din București. Sectorul 4, liderul unei investiții istorice

Sectorul 4 a ajuns să coordoneze unul dintre cele mai mari proiecte de infrastructură de transport din România. . Sursa foto: Metrorex via Facebook

La Smart Urban Mobility, evenimentul dedicat mobilității urbane din cadrul Salonului Auto București, tehnologia și soluțiile digitale sunt în prim-plan. Evenimentul organizat de Antena 3 CNN aduce la Romexpo demonstrații și prezentări ale unor aplicații și soluții smart city care transformă modul în care ne deplasăm și interacționăm cu orașele.

Pe parcursul celor șase zile dedicate transportului și vehiculelor de astăzi și de mâine, publicul poate descoperi cele mai noi tehnologii și soluții de mobilitate urbană implementate în România.

Sectorul 4 a pornit de la construcția unei singure stații de metrou și a ajuns să coordoneze unul dintre cele mai mari proiecte de infrastructură de transport din România.

„A fost un început foarte bun pentru noi, pe care l-am fructificat în urmă cu câțiva ani, atunci când Sectorul 4 a reușit să bifeze construcția primei stații de metrou realizată de o autoritate publică locală, pentru că până atunci astfel de investiții erau gestionate de către autoritățile publice centrale”, a explicat Violeta Boerescu, director de Asistență Integrată și purtător de cuvânt al Sectorului 4 București.

Proiectul a presupus inclusiv modificări legislative, astfel încât administrațiile locale să poată gestiona investiții de acest tip.

„A fost un întreg parcurs, un demers extraordinar de reușit în final, pe parcursul căruia Sectorul 4 a reușit inclusiv să schimbe legislația națională, pentru ca și autoritățile locale să poată să gestioneze astfel de investiții”, a spus Violeta Boerescu.

După finalizarea extinderii Magistralei M2 până la stația Tudor Arghezi, administrația Sectorului 4 se află acum în fața unui proiect mult mai amplu: extinderea Magistralei M4 de la Gara de Nord la Gara Progresul.

„Acum, iată-ne, într-adevăr, după ce am finalizat extinderea Magistralei M2, în fața unui proiect mult mai mare, de această dată, de extindere a Magistralei M4 de metrou de la Gara de Nord la Gara Progresul. Vorbim, practic, la ora actuală, de cea mai mare investiție publică din România derulată de o autoritate publică locală”, a declarat reprezentanta Sectorului 4.

Valoarea proiectului este estimată la 3,5 miliarde de euro, bani europeni accesați prin Programul Transport al Uniunii Europene.

„Vorbim despre o investiție cifrată la 3,5 miliarde de euro, fonduri europene accesate prin Programul Transport al Uniunii Europene, dovada a faptului că se poate, într-adevăr”, a explicat Violeta Boerescu.

Proiectul este derulat printr-o asociere instituțională din care fac parte Ministerul Transporturilor, Metrorex, Consiliul Județean Ilfov și Sectorul 5 al Capitalei, alături de Sectorul 4, care este liderul asocierii.

„Sectorul 4 fiind liderul acestei asocieri instituționale, având deja, așa cum am spus, expertiza și experiența dobândite în momentul în care M2, practic, a fost dus la final cu acea stație de pe Șoseaua Berceni”, a precizat Violeta Boerescu.

Fondurile europene au reprezentat un element esențial și pentru alte proiecte de infrastructură și servicii publice derulate de Sectorul 4.

„Finanțarea, într-adevăr, a fost o premisă fără de care nu se putea implementarea acestui proiect. Vorbim, așa cum v-am spus, despre o sumă record, o sumă uriașă pentru România, 3,5 miliarde de euro, care se adaugă banilor europeni pe care Sectorul 4 a reușit să-i acceseze în decursul anilor, bani care s-au regăsit în proiecte de utilitate publică deosebit de importante”, a mai spus reprezentanta administrației locale.

Printre acestea se numără reabilitarea blocurilor de locuințe, construcția stației de metrou Tudor Arghezi și realizarea unui centru de tratare a tuberculozei, proiecte pentru care au fost accesate fonduri europene.

„Fie că vorbim despre reabilitarea blocurilor de locuințe și nu vorbim despre statistici, vorbim despre o creștere a nivelului de trai, fie că vorbim despre construcția stației de metrou Tudor Arghezi, și acolo am folosit bani europeni nerambursabili, fie că vorbim despre centrul de tratare a tuberculozei, finalizat recent, pe care urmează să îl dăm în funcțiune, și acela a fost realizat cu fonduri europene”, a concluzionat Violeta Boerescu.