Reconstrucţia Ucrainei, 600 de miliarde de dolari. Cum schimbă războiul de la graniţa României modul în care construim infrastructura

Reconstrucţia Ucrainei, 600 de miliarde de dolari. Cum schimbă războiul de la graniţa României modul în care construim infrastructura. Sursa colaj foto: capturi video Antena 3 CNN

Distrugerile provocate de război fac din reconstrucția Ucrainei unul dintre cele mai mari proiecte de investiții ale următorilor ani. Dar miza nu este doar refacerea infrastructurii, ci și modul în care aceasta va fi construită. Podurile, căile ferate și drumurile trebuie să răspundă nevoilor economice și civile, dar să poată susține, în același timp, mobilitatea militară și cerințele de securitate ale regiunii. Constructorii din România au dezbătut în cadrul unei conferinţe internaţionale ce ar trebui să învăţăm din experienţa ultimilor ani. Valoarea totală a efortului de reconstrucție a Ucrainei este estimată la aproape 600de miliarde de dolari în următorii zece ani.

Reconstrucția Ucrainei presupune mai mult decât refacerea infrastructurii distruse de războiul pornit de Rusia în urmă cu aproape cinci ani. Noile proiecte trebuie să țină cont atât de nevoile populației, cât și de provocările de securitate ale regiunii. Un pod, o cale ferată sau un coridor de transport nu mai înseamnă doar legături între orașe și rute pentru mărfuri. Istoria recentă ne demonstrează că astfel de proiecte trebuie gândite de la început și pentru situații de criză, inclusiv pentru transportul echipamentelor militare grele.

"Coridorul a fost conceput, în mod tradițional, ca o rută de transport destinată dezvoltării economice. Așa a fost proiectat și acesta era scopul său. În etapa studiului de fezabilitate, nu ne-am imaginat niciodată că va deveni o linie de securitate a flancului estic", a declarat Carol Șerban director strategie și transformare, companie construcţii, în cadrul conferinței internaționale "Rebuilding Ukraine: Security, Opportunities, Investment".

Schimbarea de perspectivă este esențială: infrastructura civilă poate deveni, în situații de criză, o componentă importantă a apărării.

"Trecem de la statutul de furnizori de servicii și lucrări la cel de furnizori pentru sisteme esențiale de securitate", a mai subliniat Carol Șerban director strategie și transformare, companie construcţii, în timpul discursului său.

La finalul anului 2025, pagubele directe provocate de război în Ucraina depășeau 195 de miliarde de dolari, iar costul total al reconstrucției este estimat la aproape 588 de miliarde de dolari în următorul deceniu.