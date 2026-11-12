România, în fața unei epidemii tăcute: 7 din 10 persoane sunt supraponderale

2 minute de citit Publicat la 12:12 12 Noi 2026 Modificat la 12:12 12 Noi 2026

Obezitatea este o boală cronică, asociată cu peste 200 de complicații. Foto: Getty Images

Obezitatea a devenit una dintre cele mai mari probleme de sănătate publică. În România, aproximativ 7 din 10 persoane sunt supraponderale, iar aproape 4 din 10 adulți suferă de obezitate. Este o boală cronică, asociată cu peste 200 de complicații și cu costuri uriașe pentru sistemul medical.

În acest context, specialiștii și autoritățile caută soluții pentru prevenție, diagnostic și tratament, în cadrul conferinței naționale România Inteligentă, „Soluții pentru boala secolului XXI - Parteneriat în lupta cu obezitatea”, organizată de Antena 3 CNN.

Discuțiile vizează nu doar amploarea fenomenului, ci și identificarea unor măsuri concrete, care să permită o abordare integrată a acestei boli.

„O să căutăm să identificăm soluțiile și să le prezentăm celor care sunt interesați, pentru că nu e doar despre a constata că suntem în această situație, că e o creștere accelerată a acestei pandemii tăcute, ci să constatăm că există și variante de rezolvare.

O să vorbim și despre felul în care depășim prejudecățile, despre felul în care înțelegem că nu e vorba doar de a schimba stilul de viață, deși e important, ci de a avea un management integrat de tratament pentru această boală a secolului XXI”, a explicat jurnalistul Antena 3 CNN Adi Ursu.

Una dintre temele importante ale conferinței este legătura dintre obezitate și diabet, dar și nevoia ca sistemul medical să treacă de la tratarea complicațiilor la intervenția timpurie și la gestionarea bolii în ansamblu.

„Obezitatea este o boală cronică ce afectează viața a cât mai multor oameni la nivel global. Însă datele pe care le avem la dispoziție în România sunt îngrijorătoare, în sensul că din ce în ce mai mulți adulți, dar și copii și tineri, suferă de această boală cronică, obezitatea, care, la rândul ei, este responsabilă de multe complicații grave pentru organism.

Vor vorbi specialiștii de astăzi și despre diabezitate. Practic, vor sublinia această legătură directă între obezitate și diabet, pentru că, așa cum spuneam, obezitatea este responsabilă de multe complicații grave, dar diabetul este responsabil de peste 200 de complicații pentru sănătate.

Iată, este nevoie ca și România, la fel ca celelalte state, să treacă de la o abordare reactivă, în care tratăm mai degrabă complicațiile obezității, și nu boala cronică de sine stătătoare, la o atitudine proactivă și integrată”, a transmis Mihaela Tănase, moderator al conferinței.

Pentru combaterea obezității este nevoie de colaborare între autorități, specialiști, industria farmaceutică și organizațiile de pacienți. Reprezentanții industriei spun că sunt pregătiți să contribuie la acest efort prin cercetare, studii clinice și programe de educație medicală.

„Industria este pregătită să susțină toate aceste măsuri care sunt la început de drum în România. Vrem să avem un rol activ și de durată. Vorbim de o boală foarte complexă, care necesită un răspuns complex. Nimeni nu poate să facă acest lucru singur, nicio instituție, nicio societate singură și niciun specialist sau nicio industrie singură.

Noi, ca industrie, trebuie să avem un rol activ, dar și să fim alături de toate societățile, pentru a face ce știm noi să facem cel mai bine. Adică cercetare, crearea de studii clinice, programe de educație medicală și să împărtășim experiența noastră internațională în crearea unor sisteme de acces sustenabile.

Faptul că vorbim azi despre obezitate este deja un rol important și este un pas important, pentru că e primul pas în a recunoaște boala. Recunoscând boala, urmează să se creeze și politici publice de a adresa această boală cronică progresivă și recidivantă. Noi, ca industrie, suntem aici, alături de Ministerul Sănătății, Casa de Asigurări, societățile medicale și asociațiile de pacienți, pentru a contribui la implementarea acestor politici”, a declarat Sebastian Iovan, General Manager companie farmaceutică.