Siguranță, tehnologie și mobilitate inteligentă, la Romexpo. A început Smart Urban Mobility

Smart Urban Mobility este organizat pentru al doilea an de Antena 3 CNN

La Romexpo încep astăzi cele mai mari evenimente auto din România. Salonul Auto București & Accesorii și Smart Urban Mobility înseamnă șase zile de premiere, lansări, expoziții spectaculoase, teste cu adrenalină și conferințe despre viitorul mobilității, dar și despre siguranța și confortul în trafic.

Smart Urban Mobility este organizat pentru al doilea an de Antena 3 CNN și creează cadrul pentru schimbul de idei și inițierea unor proiecte inteligente în domeniul mobilității.

În deschiderea evenimentului, jurnalistul Antena 3 CNN Adrian Ursu a vorbit despre importanța mobilității inteligente și despre modul în care digitalizarea poate contribui la reducerea deplasărilor inutile și, implicit, a riscurilor din trafic.

„Un raport al Băncii Mondiale dădea printre cauzele accidentelor evitabile mobilitatea inutilă. Sunt mult prea mulți oameni care umblă degeaba pentru lucruri pe care ar putea să le rezolve de la distanță, fără să se deplaseze. Și parte din această mobilitate inutilă generează și accidente.

Așa că felicit administrațiile publice locale care au reușit să facă pașii aceștia spre management de trafic inteligent, spre digitalizarea serviciilor care să elimine drumurile inutile și spre tot ceea ce înseamnă siguranță și confort.

Iar dincolo de orice crize, trebuie să recunoaștem un lucru: nu pot ei să scumpească benzina cât putem să iubim noi mașinile. Așa că iubiți-le, priviți-le, admirați-le, cumpărați-le și, sigur, să ne gândim că anul viitor nu o să mai semene aproape nici jumătate cu ceea ce vedem noi aici. Felicitări încă o dată organizatorilor Salonului Auto București”, a declarat Adrian Ursu.

Jurnalistul Antena 3 CNN i-a invitat pe vizitatori la Smart Urban Mobility, unde, pe parcursul celor șase zile, vor putea întâlni piloți și tineri care își doresc să facă performanță în motorsport.

„Vă invit la Smart Urban Mobility inclusiv astăzi. De la ora 2:00 îl veți întâlni pe David Cristofor, pe pilotul care a urcat pe podium în Malaezia în acest weekend și care va fi la standul Antena 3 CNN, unde puteți să-l vedeți, să îi luați autografe, să-l ascultați. Și vor fi mulți alți piloți din Campionatul Național de Raliuri.

Îi veți vedea și pe tinerii care aspiră să devină piloți și pe care cred că-i vom aplauda în curând. Va fi spectaculos ceea ce veți vedea la Smart Urban Mobility în fiecare zi”, a mai spus Adrian Ursu.

La deschiderea evenimentului a fost prezent și Rareș Popincă, primarul Sectorului 2, care a vorbit despre nevoia unei colaborări mai strânse între autorități și companiile care dezvoltă tehnologii și soluții pentru mobilitatea urbană.

„Pentru mine, în calitate de primar, într-un oraș în care, din absolut toate studiile pe care le vedem, problema mobilității este inevitabil pe primul loc în preocuparea locuitorilor Bucureștiului, cred că este natural să începem să colaborăm mult mai strâns, autorități, furnizori de tehnologie, furnizori de soluții.

Pentru că, în dinamica pe care o trăim cu toții astăzi, este inevitabil să conducem cumva schimbarea și am vrea să o facem alături de dumneavoastră”, a declarat Rareș Popincă, primarul Sectorului 2.

Primarul a vorbit și despre legătura sa de lungă durată cu Salonul Auto București, pe care l-a vizitat pentru prima dată în perioada studenției.

„În primul an de facultate am fost la primul salon auto din București. Iată că, după 23 de ani, ne regăsim aici. Mult succes și abia aștept să văd ce ne expuneți”, a adăugat Rareș Popincă.