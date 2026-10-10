Smart Urban Future: Mașinile electrice, stațiile de încărcare rapidă și soluțiile bazate pe AI pot transforma modul în care ne deplasăm

Smart Urban Future: Mașinile electrice, stațiile de încărcare rapidă și soluțiile bazate pe AI pot transforma modul în care ne deplasăm. Sursa foto: Getty Images I Monty Rakusen

Orașele viitorului se dezvoltă prin tehnologie, investiții și soluții inteligente. La Salonul Auto București 2026, conferința națională "Smart Urban Future", organizată de Antena 3 CNN, a reunit peste 15 lideri din industrie, specialiști în energie verde și reprezentanți ai autorităților.

Printre temele abordate s-au numărat utilizarea inteligenței artificiale pentru fluidizarea traficului, dezvoltarea infrastructurii de încărcare rapidă pentru mașinile electrice și nevoia unui cadru legislativ clar și predictibil. Toate acestea fac parte din eforturile de modernizare a transportului și de dezvoltare a unei mobilități mai puțin poluante în România.

Mașinile electrice, stațiile de încărcare rapidă și soluțiile tehnologice moderne pot transforma modul în care ne deplasăm. România se îndreaptă spre o mobilitate mai inteligentă și mai puțin poluantă, însă dezvoltarea acestui sector depinde de investiții, extinderea infrastructurii și colaborarea dintre autorități și mediul privat.

"În primul rând despre AI, e obligatoriu despre agregare de date și despre introducerea cetățenilor în trafic, în deciziile de trafic", a spus Bogdan Valeriu Zărnescu, Business Development Director Swarco IT.

"Le avem în telefon, le folosim, dar în același timp trebuie să ne asigurăm că și cetățenii, clienții înțeleg să folosească aceste tehnologii", a afirmat şi Alexandra Bogdan, business intelligence manager PPC România.

Dezvoltarea mobilității electrice depinde și de extinderea rețelei de încărcare, de accesul la energie la prețuri accesibile și de un cadru legislativ care să susțină investițiile în acest domeniu"

"Pentru a putea avea energie atunci când avem nevoie, cât avem nevoie și la prețurile acceptabile, pentru că asta e cea mai mare problemă pe care noi o vedem în acest moment în România", a spus Septimiu Costea, CEO Nova Power&Gas.

"Eu îmi doresc să avem o mai bună colaborare între guvern, mediul privat. Îmi doresc să avem politici eficiente și coerente pentru promovarea mobilității electrice și mediu legislativ și proiectele de finanțare să fie sustenabile și previzibile, nu cum s-a întâmplat în trecut", a afirmat Liviu Nistoran, CEO Evolio România.

Mobilitatea viitorului înseamnă mai mult decât mașini electrice și tehnologie. Înseamnă orașe mai bine organizate, trafic mai fluid și soluții care să le permită oamenilor să se deplaseze mai ușor și mai rapid.