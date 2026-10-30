Sute de atacuri cibernetice în fiecare zi asupra companiilor de energie din România. Ce măsuri iau distribuitorii

Atacurile cibernetice au devenit o amenințare tot mai prezentă la adresa sistemului energetic din România / Foto: Getty Images

Protejarea infrastructurii energetice împotriva atacurilor cibernetice a fost tema principală a discuțiilor de la Cluj-Napoca, unde lideri din energie, reprezentanți ai autorităților și experți în securitate informatică s-au reunit la cea de-a patra ediție a Forumului de Securitate Cibernetică în Energie.

Participanții au analizat amenințările informatice, soluțiile de prevenție și măsurile necesare pentru ca alimentarea cu energie să nu fie întreruptă în cazul unui eventual atac. Atacurile cibernetice reprezintă o amenințare constantă pentru companiile din domeniu, care trebuie să își consolideze permanent sistemele de apărare.

Cât de frecvente sunt aceste atacuri și cât de bine sunt pregătite companiile mari de utilități să le facă față a explicat Mihaela Suciu, director general al Distribuție Energie Electrică România care a spus că instituția se confruntă zilnic cu sute de tentative de atac.

„Zilnic avem sute de atacuri cibernetice pe care, din fericire pentru noi și pentru colegii din domeniul de activitate, le putem contracara. E adevărat, am avut și experiențe mai puțin fericite, dar suntem pregătiți, ne pregătim și acest forum are acel rol de a identifica soluții care să ne pregătească și care să ne consolideze apărarea împotriva atacatorilor”, a explicat Mihaela Suciu.

Un alt subiect important pentru sectorul energetic este costul investițiilor necesare pentru modernizarea și digitalizarea rețelelor și impactul acestora asupra facturilor consumatorilor. În acest context, directorul general al Distribuție Energie Electrică România a explicat ce soluții caută distribuitorii pentru a limita presiunea asupra tarifelor.

„Asta este preocuparea noastră, atât a distribuitorilor, cât mai ales a producătorilor, pentru că și noi ne dorim, la rândul nostru, ca economia României să se dezvolte, ori o economie se dezvoltă atunci când are prețuri accesibile la energie. Și încercăm să căutăm soluții noi. Ca distribuitori, a căror activitate este în principal modernizarea, digitalizarea și întreținerea rețelelor, încercăm să identificăm soluții de modernizare care să nu creeze impact asupra tarifului de distribuție.

Programul de investiții și toate modernizările pe care le facem, racordările, se regăsesc, într-o anumită formă, în tariful de distribuție pe care fiecare utilizator îl găsește pe factură. Noi încercăm să accesăm cât mai multe fonduri europene, pentru că acești bani nu produc presiune pe tariful de distribuție. Asta este la îndemâna distribuitorilor, să acceseze cât mai multe astfel de fonduri.

Iar Distribuție Energie Electrică România este campion în accesarea de fonduri europene, pentru că ne dorim, în același timp, să modernizăm rețelele, să avem o rețea digitalizată și pregătită pentru transformările viitoare, care să susțină economia României și să nu creăm presiune pe tariful de distribuție, să nu crească prețurile. Asta este limita pe care o avem noi, tariful de distribuție”, a mai spus ea.

Compania derulează anual programe de investiții pentru modernizarea rețelelor din cele 18 județe în care distribuie energie electrică. Cu toate acestea, reprezentanta companiei spune că fondurile alocate în prezent nu sunt suficiente pentru toate lucrările necesare, motiv pentru care se caută soluții pentru suplimentarea investițiilor.

„În fiecare an ne-am depășit programul de investiții la nivelul celor 18 județe în care Distribuție Energie Electrică România are aria de concesiune. Distribuim energie electrică în 18 județe, care reprezintă 40,7% din suprafața țării, și avem un program de investiții, zic eu, satisfăcător, de 150 de milioane de euro anual, dar nu este suficient.

În ultimii ani, în fiecare an am depășit acest program de investiții și acum avem discuții, iar acționarul nostru majoritar își dorește să identifice soluții ca să creștem acest lucru”, a concluzionat Mihaela Suciu, director general al Distribuție Energie Electrică România.