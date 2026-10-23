„Timișoara Ideas Fest”. Cum va arăta lumea de mâine? Studenții au căutat răspunsuri

Timp de 4 zile, Universitatea de Vest din Timișoara a devenit un loc de întâlnire pentru idei și perspective diferite. Foto: Facebook - Universitatea de Vest din Timișoara

Universitatea de Vest din Timișoara a organizat „Timișoara Ideas Fest”, un târg de idei, acolo unde s-au întâlnit profesori, studenți, dar și reprezentanți din diverse domenii, care au încercat să pună cap la cap gândurile proprii despre cum arată viitorul, despre cât de mult o să ne influențeze tehnologia inteligența artificială și ce rol important trebuie să mai avem și noi, oamenii, în toată această evoluție. Totul s-a desfășurat sub genericul „Atenție, viitor în construcție”.

Timp de 4 zile, Universitatea de Vest din Timișoara a devenit un loc de întâlnire pentru idei și perspective diferite. De la tehnologie și influența mediului online până la lectură și marile schimbări geopolitice, temele propuse au fost unele care ne influențează deja prezentul și care vor decide cum va arăta viitorul.

„O societate care nu pune întrebări riscă să rămână fără răspunsuri la provocările viitorului.

De aceea, noi, la Universitatea de Vest din Timișoara, prin Timișoara Ideas Fast, ne propunem să stimulăm dezbaterea, curiozitatea, gândirea critică.

Astfel, credem că de multe ori, viitorul începe cu o întrebare bună și curajul de a o adresa”, a declarat Marilen Pirtea, rectorul Universității de Vest din Timișoara.

Ideile nu au rămas doar în sălile de conferință. La ateliere, participanții au fost provocați să experimenteze și să creeze blackout poetry și colaj, design circular, modelaj din hârtie reciclată, glass lab sau storytelling. Iar în holul central al universității, scena de talente le-a oferit studenților, timp de 4 zile, ocazia să cânte, să danseze, să recite poezii sau să țină momente de stand-up.

„Ideas Fest a adus în plin program o săptămână întreagă de foarte multe activități pentru studenți, de la conferințe la ateliere, muzică pe holurile universității și o scenă unde tinerii noștri din universitate au putut să își expună ceea ce știu să facă, pot să facă.

Au fost aduși doi creatori de conținut din Timișoara și împreună am gândit critic pe anumite subiecte și asta cred că este cel mai fain punct al acestui festival, că tinerii sunt puși să gândească critic și să dezbată diverse teme de interes”, a declarat Ecaterina Corbu, președintele Organizației Studenților UVT.

Studenții au fost fascinați de perspectivele de viitor oferite la cea de-a 2-a ediție a festivalului.

„Este important să avem o gândire critică și să avem o capacitate de discernere foarte bună. Și acest lucru îl dezvoltăm chiar și prin activitățile, conferințele la care participăm”, a declarat un student.

Reporter: „Dacă ar fi să schimbi un lucru la ziua de mâine, care ar fi acela?”

Student: „În primul rând, aș alege să schimb percepția oamenilor față de viitor. Într-o oarecare măsură pentru cei care vor veni în ziua de mâine, mi-ar plăcea să îi fac să înțeleagă că putem să ajungem la un consens și să ne înțelegem chiar și atunci când nu avem aceeași opinie”.

„Timișoara Ideas Fest” s-a încheiat pe 22 octombrie. Pentru că viitorul nu se construiește doar prin marile decizii, ci și prin întrebările pe care alegem să le punem astăzi, organizatorii promit că festivalul va continua și cu alte evenimente.