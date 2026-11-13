Vești bune pentru românii care suferă de obezitate. Tratamentele moderne ar putea fi compensate din 2027

2 minute de citit Publicat la 09:59 13 Noi 2026 Modificat la 09:59 13 Noi 2026

Ministerul Sănătății atrage atenția că România are nevoie urgent de măsuri concrete pentru a combate obezitatea. Foto: Getty Images

Vești bune pentru pacienții care suferă de obezitate. Ministerul Sănătății anunță că, la începutul anului viitor, terapiile inovative împotriva obezității ar putea fi compensate pentru pacienții aflați la risc. Declarația a fost făcută în cadrul conferinței naționale România Inteligentă, „Soluții pentru boala secolului XXI – Parteneriat în lupta cu obezitatea”, organizată de Antena 3 CNN. În România, aproximativ șapte din 10 persoane sunt supraponderale, iar aproape 4 din 10 adulți suferă de obezitate.

Ministerul Sănătății atrage atenția că România are nevoie urgent de măsuri concrete pentru a combate obezitatea, având în vedere că numărul pacienților care se luptă cu kilogramele în plus este în creștere. Primul pas important este compensarea terapiei moderne.

„Pentru că vorbim de obezitate, mă gândesc serios și tot mai serios la compensarea produselor specifice. Știm că există mai multe produse de acest gen în industria farmaceutică în momentul de față. Cred că de anul viitor putem face acest lucru. Vom întruni comisiile la minister, la Casă. Deci, din 2027 ar putea intra la decontare.

Cred că e important să începem demersurile pentru creionarea unei metodologii de prescripție a substanțelor medicamentelor din acest spectru. În paralel, putem începe discuțiile cu ANM-ul și cu CNAS-ul pentru a găsi metode de compensare”, a explicat Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății.

În lipsa unui tratament, obezitatea poate declanșa multe alte afecțiuni grave. Peste 80% dintre persoanele care au diabet sunt supraponderale sau suferă de obezitate.

„Obezitatea este un risc modificabil pentru diabetul de tip 2. Astăzi avem aproape 1,4 milioane de persoane înregistrate în programul național de diabet și plătim cu 66% mai mult decât plăteam în 2021 pentru acest program. Am ajuns la peste 3,3 miliarde de lei la finalul anului 2025. Anul acesta vom crește”, susține și Larisa Mezinu Bălan, președinte interimar CNAS.

Măsurile pentru combaterea obezității au fost dezbătute în cadrul Conferinței Naționale România Inteligentă, „Soluții pentru boala secolului XXI – Parteneriat în lupta cu obezitatea”, organizată de Antena 3 CNN.

„Medicii nu trebuie lăsați singuri. Această primă campanie de educație a publicului larg despre ceea ce este obezitatea și recomandarea foarte puternică ca toate persoanele care se confruntă cu probleme de greutate să viziteze un medic și să ia informațiile corecte, să fie monitorizate pentru rezultate sustenabile”, susține și Cecilia Radu, general manager al unei companii farmaceutice.

Lupta cu obezitatea necesită un management pe termen lung, pentru care specialiștii trebuie să contureze cel mai bun traseu al pacientului pentru acces la prevenție, diagnostic, tratament și monitorizare.

„Tratamentul, aici vorbim de tratament terapeutic sau tratament chirurgical, iar în obezitate, din păcate, până în luna mai, cred că în 2026 ANMDMR-ul n-a primit nicio cerere de evaluare. Deci, cu cât ne mișcăm mai repede, știm că evaluarea și rambursarea nu sunt între perioade așa scurte, deci trebuie să ne mișcăm mult mai repede ca să avem acces la aceste terapii.

Și, nu în ultimul rând, și revin, mă întorc la medicul de familie, monitorizarea. Monitorizarea, împreună cu acele registre pe care putem să le facem”, afirmă Radu Gănescu, președintele C.O.P.A.C.

În lipsa măsurilor urgente, peste 11 milioane de români ar putea fi supraponderali sau obezi până în 2030.