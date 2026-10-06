„Vom avea o premieră europeană”. Ce surprize îi așteaptă pe vizitatori la Salonul Auto București

Smart Urban Mobility este organizat pentru al doilea an de Antena 3 CNN. Foto: Antena 3 CNN

La Romexpo încep astăzi cele mai mari evenimente auto din România. Salonul Auto București & Accesorii și Smart Urban Mobility înseamnă șase zile de premiere, lansări, expoziții spectaculoase, teste cu adrenalină și conferințe despre viitorul mobilității, dar și despre siguranța și confortul în trafic. Smart Urban Mobility este organizat pentru al doilea an de Antena 3 CNN și creează cadrul perfect pentru schimb de idei și inițierea unor proiecte inteligente.

Salonul Auto București & Accesorii a ajuns la cea de-a 23-a ediție și aduce în fața publicului modele noi, inclusiv premiere naționale și o premieră europeană. Organizatorii anunță și o surpriză pregătită în ultimul moment pentru vizitatori.

„Suntem la 23-a ediție a Salonului Auto București & Accesorii. Vom avea o premieră europeană și nu mai puțin de șase modele, premiere naționale. Mai avem încă un importator care ne-a făcut o surpriză în ultimul moment și a venit cu un model inedit, pe care vizitatorii îl vor descoperi cu multă plăcere”, a declarat Sorin Rădăcineanu.

În expoziție sunt prezente atât automobile produse în Asia, cât și modele ale unor producători europeni. Vizitatorii pot vedea și testa mașinile până duminică, inclusiv.

„Domină automobilele provenite din Asia, dar asta nu înseamnă neapărat chinezești. Sunt automobile din Coreea, sunt automobile din Japonia prezente în expoziție, precum și numeroși producători europeni. Așteptăm publicul să ne viziteze, să le descopere fizic și să le încerce până duminică. De astăzi până duminică suntem deschiși de la 10 la 19”, a adăugat Albert Kiss.

Pe lângă mașinile expuse și lansările pregătite pentru această ediție, organizatorii au pregătit și o serie de activități pentru public. De la demonstrații sportive și vehicule comerciale până la zone de relaxare, vizitatorii au la dispoziție aproape 17.000 de metri pătrați dedicați automobilului și mobilității urbane.

„Pe lângă lansările care vor avea loc în cursul zilei de astăzi, cât și în celelalte zile, la Salonul Auto București avem, de asemenea, Arena Motorsport, destinată demonstrațiilor. Avem, de asemenea, zona destinată street food-ului, unde oamenii pot să se relaxeze după ce vizitează cei aproximativ 17.000 de metri pătrați de salon și de Smart Urban Mobility și, de asemenea, avem o bogată expunere de vehicule comerciale. Și asta este foarte important, pentru că acestea, din punct de vedere logistic, ne ajută să ne mutăm dintr-un loc în altul în orașe cât mai aglomerate”, a explicat Sorin Rădăcineanu.

La Romexpo, vizitatorii pot descoperi și Smart Urban Mobility, proiect organizat de Antena 3 CNN, unde, timp de șase zile, sunt programate dezbateri, demonstrații, workshop-uri și prezentări dedicate soluțiilor pentru mobilitatea viitorului.

„Noi vă așteptăm și la standul Antena 3 CNN, la Smart Urban Mobility, împreună cu partenerii noștri. Șase zile de spectacol vor fi aici, pentru că vom avea dezbateri, vom avea demonstrații practice, vom avea workshop-uri, vom avea ore de educație pentru copii, prezentări de proiecte de cercetare ale universităților și, nu în ultimul rând, o gală cu premii. Smart Urban Mobility vă așteaptă la Salonul Auto București & Accesorii, la Romexpo, cel mai important eveniment auto din România”, a concluzionat jurnalistul Adrian Ursu.