Airport Hotel – Baia Mare: prima oprire dintr-o vacanță în nordul țării, trambulina pentru business

3 minute de citit Publicat la 14:40 13 Noi 2026 Modificat la 14:40 13 Noi 2026

Airport Hotel Baia Mare, situat în Tăuții-Măgherăuș, lângă aeroport, oferă cazare modernă, restaurant, parcare gratuită și sală de evenimente.

Un loc nou, într-o zonă veche și autentică, unde experiența internațională a unei familii se întâlnește cu una dintre cele mai cunoscute tradiții românești: aceea de a-i face pe oameni să se simtă bineveniți.

Hotelul este administrat de o familie cu experiență în ospitalitate, dar și cu ani de viaţa profesională reuşită în Canada. Este o combinație interesantă: rigoarea și standardele dobândite într-un mediu internațional, aduse într-un loc în care căldura umană este condiţie obligatorie. Pentru că în Maramureș, a fi „gazdă” nu este un scop comercial. Este parte din cultura locului.

Un nou loc de popas în Maramureș: hotelul de lângă aeroport care te poate face să începi vacanța altfel

Maramureșul este un ținut în care o vacanță nu înseamnă doar o listă de obiective turistice, ci mai ales o stare: liniște, oameni primitori, tradiții, peisaje și sentimentul că timpul curge mai încet.

Iar pentru cei care ajung aici cu avionul, există acum un motiv în plus să nu privească aeroportul doar ca pe un punct de sosire și de plecare.

Airport Hotel – Baia Mare – Maramures, aflat în Tăuții-Măgherăuș, chiar în apropierea Aeroportului Internațional Maramureș, propune o combinație interesantă: confortul unui hotel nou, liniștea unei zone aflate în afara aglomerației orașului și acces rapid atât către aeroport, cât și către Baia Mare și restul Maramureșului.

O noapte care poate schimba începutul sejurului

Pentru un turist care vine să descopere Maramureșul, locația poate fi un avantaj important.

În loc să pleci imediat mai departe după aterizare, poți transforma prima seară într-o parte a vacanței. O cină liniștită, o cameră confortabilă și odihna de care ai nevoie înainte de a porni spre satele, bisericile de lemn, tradițiile și peisajele pentru care Maramureșul este atât de cunoscut.

Hotelul dispune de restaurant, bar, terasă, parcare privată gratuită, Wi-Fi și camere cu aer condiționat, iar unele dintre camere oferă vedere către munți. Gloria, restaurantul propriu, propune preparate din bucătăria europeană și are o ambianță care îmbină elemente tradiționale și moderne.

Loc de destindere pentru cei care călătoresc în interes de serviciu

Dacă pentru turist hotelul poate fi începutul unei vacanțe, pentru omul de afaceri poate fi, pur și simplu, o soluție practică.

Sunt călătorii în care câteva minute contează. Un zbor dimineața devreme, o întâlnire în Baia Mare, un partener de afaceri care vine din alt oraș sau din străinătate.

În astfel de situații, cazarea într-o zonă liniștită, foarte aproape de aeroport, poate fi mai confortabilă decât o noapte petrecută în traficul și aglomerația orașului.

Hotelul este suficient de aproape de Baia Mare pentru ca accesul în municipiu să fie simplu, dar oferă o experiență diferită de cea a unei cazări în centrul urban. Iar faptul că proprietatea dispune de parcare privată gratuită adaugă un avantaj pentru cei care ajung cu mașina.

Pentru un om de business, uneori luxul adevărat nu înseamnă neapărat opulență. Înseamnă să ajungi repede unde ai nevoie, să dormi bine și să ai liniște atunci când ziua de muncă s-a terminat.

Nu doar hotel, ci și loc pentru momente importante

Airport Hotel nu se adresează însă doar celui care are nevoie de o cameră pentru o noapte.

Proprietatea are și o sală generoasă de evenimente, ceea ce deschide o altă perspectivă asupra locului. Într-o zonă precum Maramureșul, evenimentele importante din viața unei familii sunt strâns legate de ideea de a fi împreună. Nunți, aniversări, botezuri, petreceri de familie sau alte momente speciale au nevoie nu doar de un spațiu frumos, ci și de oameni care știu să creeze atmosfera potrivită.

Astfel, hotelul începe să fie mai mult decât o soluție pentru cei care pleacă sau sosesc cu avionul. Devine un loc în care poți ajunge pentru o noapte, pentru o călătorie de afaceri, pentru o vacanță sau pentru unul dintre evenimentele pe care vrei să le ții minte.

Airport Hotel – Baia Mare oferă o combinație clară de avantaje: proximitate reală față de aeroport, camere climatizate cu priveliște către munți, confort modern și acces facil către Baia Mare și restul Maramureșului. Pentru turiști, este primul popas al unei vacanțe. Pentru călătorii de afaceri, o soluție eficientă. Pentru familiile din regiune, un spațiu pregătit pentru evenimente importante.