Baccarat: cine primește a treia carte și de ce

2 minute de citit Publicat la 09:00 18 Noi 2026 Modificat la 09:00 18 Noi 2026

Află când primesc mâinile Player și Banker a treia carte la baccarat Punto Banco și cum influențează punctajul și cartea suplimentară desfășurarea rundei.

La baccarat, o mână Banker cu 6 puncte poate primi o a treia carte într-o rundă și poate rămâne cu două în alta. Punctajul ei este același. Ce se schimbă este cartea primită de mâna Player. În varianta Punto Banco, regulile stabilesc când se împarte o carte suplimentară, iar dealerul le aplică în aceeași ordine la fiecare rundă.

Când se încheie runda după doar patru cărți

Player și Banker sunt numele celor două mâini, care primesc câte două cărți la început. Asul valorează un punct, cărțile de la 2 la 9 își păstrează valoarea, iar zecarii și figurile valorează zero. Din suma cărților se păstrează doar cifra unităților. De exemplu, un 7 și un 8 însumează 15, deci mâna are 5 puncte.

Dacă una dintre mâini are 8 sau 9 din primele două cărți, punctajul se numește „natural”. În acest caz, niciuna dintre mâini nu mai primește cărți. Un Banker cu 9 natural încheie, așadar, runda chiar dacă Player are doar 4 puncte.

Când primește Player a treia carte

Dacă nu există un punctaj natural, se verifică mai întâi mâna Player. La 0 până la 5 puncte, aceasta primește a treia carte. La 6 sau 7 puncte, rămâne cu două. Dacă Player nu primește o carte suplimentară, pentru Banker se aplică aceleași praguri: primește la 0 până la 5 și rămâne cu două cărți la 6 sau 7.

Ce se schimbă pentru Banker dacă Player primește o carte

În acest caz, regula pentru Banker ține cont de două lucruri: punctajul său după primele două cărți și valoarea cărții suplimentare primite de Player. Totalul la care ajunge Player după acea carte nu intră în calcul.

Punctajul inițial al mâinii Banker Când primește Banker a treia carte 0, 1 sau 2 Indiferent de valoarea cărții primite de Player 3 Dacă Player primește orice carte în afară de un 8 4 Dacă Player primește o carte cu valoarea între 2 și 7 5 Dacă Player primește o carte cu valoarea între 4 și 7 6 Dacă Player primește un 6 sau un 7 7 Nu primește a treia carte

De exemplu, dacă Player are 5 puncte și primește un 6, noul său total este 1. Un Banker cu 6 puncte primește și el o carte, pentru că valoarea care contează este acel 6. Dacă Player primește în schimb un 8, ajunge la 3 puncte, iar Banker rămâne cu cele două cărți inițiale.

După ce se împart toate cărțile prevăzute de reguli, câștigă mâna cu punctajul cel mai apropiat de 9. Dacă ambele mâini au același punctaj, runda se încheie la egalitate.