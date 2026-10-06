Casa pregătită pentru toamnă: mici schimbări cu efect mare

Toamna este momentul potrivit pentru a adapta casa la zilele mai reci și mai umede. Sursa foto: https://www.bosch-home.ro/ro

Toamna schimbă treptat ritmul unei locuințe. Petrecem mai mult timp în interior, folosim hainele și textilele mai groase, iar ploaia, frunzele și umezeala aduc mai multă murdărie în zonele de acces. Pentru a te pregăti pentru toamnă nu este nevoie de o reorganizare completă a casei. Câteva schimbări pe care le poți face din timp pot simplifica întreținerea casei și fac spațiul mai confortabil pentru lunile următoare.

Începi cu zonele prin care toamna intră mai repede în casă

Holul și zona din apropierea ușii sunt primele care resimt schimbarea de sezon. Încălțămintea udă, frunzele, praful și urmele de noroi ajung rapid pe pardoseală, mai ales în zilele ploioase.

Un covoraș potrivit la intrarea în casă, un loc stabilit pentru pantofi și un suport pentru umbrele reduc murdăria care altfel ar fi purtată mai departe prin casă. Dacă ai spațiu, poate fi util și un coș sau un raft pentru accesoriile folosite frecvent în zilele reci, astfel încât acestea să nu ajungă pe scaune, pe podea sau în alte zone de trecere.

În plus, îți va fi util să eliberezi și traseele dintre intrare, bucătărie și living. Cu cât rămân mai puține obiecte direct pe podea, cu atât întreținerea zilnică va fi mai simplă. O podea mai liberă permite utilizarea unui aspirator robot, care va curăța mai ușor zonele de trecere și va prelua o parte din întreținerea frecventă a pardoselilor. Modelele cu funcții de programare pot fi setate să lucreze după un program stabilit, astfel încât praful și murdăria să nu se acumuleze până la sfârșitul săptămânii.

Adaptează rutina de curățenie la sezon

Toamna, problema nu este doar că pardoselile se murdăresc mai des, ci și că tipul de murdărie se schimbă. În hol pot apărea urme umede și particule aduse pe încălțăminte, în bucătărie se adună firimituri și pete, iar în camerele intens circulate praful trebuie îndepărtat mai frecvent.

Menținerea curățeniei nu ar trebui însă să însemne să pierzi o zi întreagă sau o bună parte din weekend cu toate aceste activități. O rutină mai eficientă de curățenie presupune intervenții scurte dar frecvente în zonele care se murdăresc rapid, în timp ce spațiile mai puțin folosite pot fi curățate la intervale mai mari de timp.

Pentru o întreținere regulată poți lua în calcul gama Spotless, care include modele de aspiratoare robot ce combină aspirarea cu ștergerea pardoselilor. În funcție de model, vei putea beneficia de tehnologii care ajută aparatul să se adapteze mai bine configurației locuinței, precum:

· identificarea obstacolelor întâlnite pe traseu, pentru o deplasare mai ușoară prin camere;

· trecerea peste praguri de până la 20 mm, ceea ce facilitează deplasarea între diferite încăperi;

· ridicarea automată a mopului atunci când aparatul ajunge pe covor, funcție disponibilă la anumite modele, astfel încât trecerea de la pardoseala dură la suprafața textilă să nu necesite intervenție manuală.

Pregătește din timp textilele pentru lunile mai reci

Înainte de scăderea temperaturilor este un moment bun pentru a verifica păturile, pilotele, covoarele și husele pe care nu le-ai folosit peste vară. Poți profita de această etapă pentru câteva lucruri simple:

· spală sau aerisește păturile, pilotele și husele înainte de a le folosi din nou;

· verifică dacă textilele depozitate prezintă pete, mirosuri neplăcute sau urme de deteriorare;

· păstrează la îndemână doar lucrurile pe care le vei folosi în lunile următoare;

· mută textilele de vară în spațiile de depozitare și eliberează loc pentru cele potrivite sezonului rece;

· renunță la obiectele deteriorate sau la cele pe care nu le mai folosești, pentru a evita aglomerarea inutilă.

În final, pregătirea casei pentru toamnă ține mai puțin de schimbări spectaculoase și mai mult de câteva decizii practice luate înainte ca sezonul rece să își intre în drepturi. O locuință mai ordonată, trasee libere, textile pregătite și o rutină simplă de întreținere pot face lunile următoare considerabil mai ușor de gestionat.