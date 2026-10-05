Cât costă un tractor sau un mini-excavator adus direct din China? Prețurile care pot schimba calculele fermierilor.

Piața utilajelor agricole și de construcții din România se diversifică, iar utilajele importate direct din China devin o alternativă pentru fermieri și firmele mici. Sursa imagine: https://agrokart.ro/

AgroKart propune o alternativă pentru fermierii și antreprenorii care caută utilaje noi, bine echipate, fără costurile asociate unor lanțuri lungi de distribuție.

Piața utilajelor agricole și de construcții din România se diversifică rapid. Pe lângă mărcile europene și japoneze consacrate, apar importatori care lucrează direct cu fabrici din Asia și încearcă să reducă diferența dintre un utilaj nou și bugetul unei ferme sau al unei firme mici de construcții. Un astfel de exemplu este AgroKart, companie românească ce prezintă deschis originea utilajelor, configurațiile disponibile și procesul de import.

Modelul de business este simplu: selecția producătorului și a configurației, verificarea utilajului înainte de expediere, coordonarea importului și livrarea în România. Pentru cumpărător, avantajul urmărit este accesul la un utilaj nou fără a gestiona singur relația cu fabrica, transportul și documentele de import.

Din China, dar cu relația comercială și suportul în România

Diferența importantă față de o comandă făcută individual pe o platformă internațională este existența unui interlocutor local. AgroKart afirmă că lucrează cu fabrici verificate, confirmă configurația înainte de expediere și rămâne punct de contact după livrare pentru piese, întrebări tehnice și organizarea intervențiilor.

Compania are punct de prezentare în Ciorogârla, județul Ilfov, iar vizitele se fac pe bază de programare. Pentru un utilaj de câteva mii sau zeci de mii de euro, posibilitatea de a vedea fizic echipamentul și de a discuta detaliile înainte de comandă poate conta la fel de mult ca prețul afișat online.

Mini-excavatoare pentru ferme, amenajări și construcții

În zona de utilaje compacte, oferta de mini-excavatoare pornește de la modele de aproximativ 1,5 tone și urcă spre utilaje mai grele, destinate lucrărilor mai solicitante.

Utilitatea unor astfel de echipamente este evidentă în spații în care un excavator clasic devine greu de manevrat: șanțuri pentru utilități, drenaje, lucrări în livezi și ferme, fundații ușoare, amenajări sau intervenții în curți și spații înguste.

Ideea de bază: un preț mic nu este suficient. La un utilaj contează motorul, hidraulica, greutatea, capacitatea de lucru, piesele, garanția și timpul de intervenție după achiziție.

Tractoare de la compacte până la 160 CP

Pe segmentul agricol, AgroKart listează tractoare pentru exploatații de dimensiuni diferite, de la modele compacte până la 160 CP. Oferta include atât tractoare cu platformă deschisă, cât și variante cu cabină și aer condiționat, în funcție de model.

Exemplele afișate pe site arată o plajă largă de preț și putere: modele compacte în zona de sub 10.000 de euro, tractoare de 100 CP în jurul valorii de 11.500-12.600 de euro.

„Fabricat în China” nu mai spune singur povestea produsului

În urmă cu două decenii, eticheta „Made in China” era asociată aproape automat cu segmentul cel mai ieftin al pieței. Astăzi, industria chineză produce de la echipamente entry-level până la utilaje cu componente provenite de la furnizori internaționali cunoscuți. Diferența reală o fac fabrica, configurația comandată, controlul calității și cine verifică produsul înainte să plece spre Europa.

Pentru cumpărător, discuția nu ar trebui redusă la țara de origine. Mai relevant este ce motor are utilajul, ce sistem hidraulic folosește, ce greutate de lucru oferă, cum sunt disponibile piesele și ce condiții de garanție sunt asumate în scris.

Prețul de cumpărare este doar începutul

Un utilaj ieftin care stă săptămâni sau luni pentru o piesă poate deveni rapid o investiție costisitoare. De aceea, orice comparație serioasă între un tractor sau excavator chinezesc și un model consacrat ar trebui să includă costul total de exploatare, nu doar suma de pe factură.

AgroKart își construiește poziționarea tocmai în această zonă: import direct, transparență asupra originii și configurației și un punct local de contact pentru suport. Condițiile exacte de garanție, transport, livrare și intervenție sunt confirmate pentru fiecare ofertă și trebuie verificate de cumpărător înainte de comandă.

Disponibilitatea, omologarea și configurația exactă trebuie însă confirmate în oferta scrisă pentru fiecare utilaj.

O alternativă care merită comparată

Intrarea unor noi importatori pe piața românească pune presiune pe un criteriu pe care fermierii îl urmăresc de mult: raportul dintre investiția inițială și productivitatea obținută. Nu orice utilaj chinezesc este automat o afacere bună, la fel cum un nume consacrat nu garantează că o configurație este potrivită pentru orice exploatație.

Cumpărătorul informat va compara puterea, motorul, transmisia, hidraulica, greutatea, accesoriile, disponibilitatea pieselor și condițiile de garanție. Dacă aceste elemente sunt clare, iar diferența de preț rămâne importantă, utilajele importate direct pot deveni o opțiune relevantă pentru ferme, firme de construcții și antreprenori locali.

DATE DE CONTACT

AgroKart Romania

Website: www.agrokart.ro

Telefon contact: 0729249362