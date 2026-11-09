Ce înseamnă planificarea digitală a unui implant dentar și ce vede pacientul înainte de prima intervenție?

7 minute de citit Publicat la 14:15 09 Noi 2026 Modificat la 14:15 09 Noi 2026

Planificarea digitală a unui implant dentar înseamnă că intervenția este gândită mai întâi pe imagini, nu direct în gură. Medicul analizează pe un CT tridimensional osul, nervii și sinusurile, apoi stabilește unde și cum ar trebui așezat fiecare implant. Înainte de prima intervenție, pacientul vede aceleași imagini pe ecran, înțelege cât os are la dispoziție și ce variante de tratament i se potrivesc, iar pentru mulți pacienți din București acest moment schimbă felul în care privesc tot tratamentul.

Să fim sinceri: puțini oameni vin relaxați la o discuție despre implanturi. Mai ales după 45 de ani, când ați trăit deja cu o punte care s-a mișcat, cu o proteză care incomodează la fiecare masă sau cu un dinte lipsă pe care l-ați ascuns ani de zile în fotografii. Emoția nu vine doar din gândul la intervenție, ci și din necunoscut: ce se va face, cât va dura, dacă osul „mai ține”.

Aici intervine planificarea digitală. Nu e un spectacol tehnologic și nici o modă, ci un mod de a vă arăta, cu imagini clare, ce se întâmplă sub gingie. Iar când înțelegeți ce vedeți pe ecran, deciziile devin și ale dumneavoastră, nu doar ale medicului.

Ce înseamnă, concret, planificarea digitală a unui implant dentar

Totul pornește, de obicei, de la un CT dentar, adică o tomografie computerizată cu fascicul conic. O radiografie panoramică arată dinții și osul într-o singură imagine plată. CT-ul oferă în schimb o reconstrucție în trei dimensiuni, pe care medicul o poate „tăia” în secțiuni și roti din orice unghi.

Pe baza acestor imagini, medicul măsoară înălțimea și lățimea osului acolo unde lipsesc dinții. Vede cât de aproape se află nervul din mandibulă sau sinusul din maxilarul superior și poate aprecia calitatea osului. Abia apoi „așază” virtual implantul, alegând lungimea, diametrul și unghiul potrivite pentru cazul respectiv.

Ideea de bază este simplă: implantul se planifică pornind de la dintele final, nu invers. Un implant bine fixat în os, dar într-o poziție care îngreunează realizarea coroanei, nu vă ajută prea mult la masă sau în oglindă. De aceea, într-o planificare corectă, partea chirurgicală și partea protetică se gândesc împreună, de la început.

Ce vede pacientul pe ecran înainte de prima intervenție

Prima întâlnire cu propriul CT poate părea ciudată. Imaginile sunt gri, pline de linii și curbe. După câteva minute de explicații însă, lucrurile încep să capete sens. Iată ce vi se arată, de regulă:

● Osul, în secțiuni: cât de înalt și cât de lat este în fiecare zonă în care lipsește un dinte.

● Structurile de evitat: canalul nervului din mandibulă și sinusurile maxilare, de care implantul trebuie să păstreze o distanță.

● Poziția propusă pentru implanturi: câte, unde, la ce unghi și la ce distanță unul de altul.

● Zonele unde osul nu ajunge: locurile care pot cere o etapă pregătitoare înainte de implant.

● Dinții rămași: rădăcini fisurate, infecții vechi sau chisturi care trebuie rezolvate înainte de reabilitare.

Dr. Adrian Croitoru explică de ce această etapă contează atât de mult pentru el: „Nu vă cerem să deveniți radiologi. Vrem doar să plecați de la consultație știind ce aveți în gură și de ce vă propunem un anumit plan. Un pacient care înțelege ce urmează este, aproape întotdeauna, un pacient mai liniștit.”

Cum decurge evaluarea pentru un implant dentar în București, pas cu pas

La Dent Park, consultația inițială pentru implanturi este făcută de Dr. Adrian Croitoru, medic coordonator protetică și estetică dentară. Clinica a pornit de la ideea că pacientul nu ar trebui să fie trimis dintr-un loc în altul, așa că pașii de evaluare se fac în aceeași locație:

● Discuția inițială: ce vă deranjează, ce mâncați greu, ce v-ați dori să schimbați. Medicul vă întreabă și despre afecțiunile generale și medicamentele pe care le luați.

● Imagistica: CT-ul sau radiografia se fac în clinică, fără să mai căutați un centru de imagistică în celălalt capăt al Bucureștiului.

● Analiza imaginilor împreună cu medicul: vedeți pe ecran osul, dinții rămași și zonele care cer atenție.

● Planul de tratament: etapele, variantele posibile și o estimare a duratei, discutate deschis, inclusiv partea financiară.

● Pregătirea lucrării: clinica are laborator dentar propriu, unde se realizează lucrările protetice.

„La Dent Park folosim CT-ul din clinică pentru a lua decizia împreună cu pacientul, cu imaginile în față”, spune Dr. Croitoru. „Mi se pare corect ca omul să vadă cu ochii lui de ce îi propunem patru implanturi și nu două, sau de ce mai avem nevoie de un pas înainte.”

Protocolul clinicii Dent Park pentru reabilitările totale pornește de la aceeași logică. Pentru pacienții care au pierdut toți dinții de pe o arcadă, echipa de la Dent Park București lucrează cu soluții de tip All on 4 pentru maxilarul inferior, All on 6 pentru maxilarul superior și Fast & Fixed. În aceste variante, pacientul primește o proteză fixă provizorie în perioada imediat următoare intervenției, urmând ca lucrarea finală să fie realizată după vindecare.

Faptul că laboratorul este în clinică ajută concret. Medicul și tehnicianul discută pe loc, fără drumuri între cabinet și un laborator extern. Pentru lucrările finale, coroanele din zirconiu sunt realizate cu tehnologie CAD-CAM, adică proiectate pe calculator și apoi frezate.

Vara, clinica primește mulți pacienți din diaspora, români care vin acasă pentru câteva săptămâni. Pentru ei, un plan digital clar, făcut de la prima vizită, înseamnă că pot discuta din timp câte drumuri sunt necesare și cum se împart etapele între vacanțe.

Ce să întrebați medicul când vă arată planul

Consultația e momentul dumneavoastră. Nu există întrebări prea simple sau prea multe. Câteva care merită puse:

● Câte implanturi îmi propuneți și de ce exact acest număr?

● Am suficient os sau am nevoie de o etapă pregătitoare?

● Ce dinți voi purta între intervenție și lucrarea finală?

● Care sunt etapele și cam cât durează fiecare?

● Ce se întâmplă dacă, în timpul intervenției, situația diferă puțin de imagini?

● Ce controale vor urma după fixarea lucrării?

Echipa Dent Park recomandă să vă notați întrebările acasă, cu o zi înainte. Nimeni nu se supără dacă scoateți o foaie din buzunar la consultație. Din contră, la clinică le place pacienții care vin cu lista pregătită, pentru că discuția iese mai bună pentru toată lumea.

Candidatul ideal pentru un implant planificat digital

Practic, orice implant ar trebui planificat pe imagini. Există însă situații în care această etapă cântărește mai mult decât în altele. Câteva tipologii frecvente de pacienți:

● Un pacient care poartă de ani de zile o proteză mobilă și își dorește din nou dinți ficși, cu care să poată mânca și zâmbi fără grijă.

● Un pacient cu mai mulți dinți lipsă pe aceeași arcadă, care vrea să afle dacă osul permite implanturi fără etape suplimentare.

● Un pacient cu dinți rămași slăbiți, cu mobilitate sau infecții, care vor trebui extrași înaintea reabilitării.

● Un pacient căruia i s-a spus cândva că nu are suficient os și care dorește o evaluare pe imagini tridimensionale.

● Un pacient din diaspora, cu un interval limitat petrecut în țară, care are nevoie de un plan clar al vizitelor.

Toți au ceva în comun: vor să știe dinainte ce urmează. Iar planificarea digitală le oferă exact asta, o imagine clară înainte de orice decizie.

Când planul spune „încă nu”

Imaginile nu înlocuiesc examinarea clinică, ci o completează. Uneori, planul arată că mai e nevoie de un pas înainte de implant. O boală parodontală activă, infecțiile din jurul dinților rămași sau o afecțiune generală dezechilibrată, cum ar fi un diabet necontrolat, trebuie de regulă tratate sau stabilizate mai întâi.

Alteori, CT-ul arată că osul este prea subțire sau prea scund într-o anumită zonă. În astfel de cazuri, medicul poate discuta despre adiție osoasă sau sinus lifting, proceduri pe care clinica le realizează. Uneori există și varianta unei poziționări diferite a implanturilor, care folosește osul existent.

Planificarea digitală nu garantează un rezultat. Vindecarea depinde de organismul fiecăruia, de igienă și de controalele periodice. „Prefer să vă spun la consultație că mai avem un pas de făcut decât să descoperim asta în timpul intervenției”, spune Dr. Croitoru. „Pacienții apreciază sinceritatea mai mult decât o promisiune grăbită.”

Întrebări frecvente

Este o problemă iradierea de la CT-ul dentar?

CT-ul dentar cu fascicul conic folosește o doză redusă de radiații, iar medicul îl indică atunci când informațiile sunt necesare pentru plan. Spuneți medicului dacă ați făcut recent alte investigații imagistice.

Doare evaluarea?

Nu. Consultația și CT-ul nu presupun nicio intervenție. Stați nemișcat câteva momente cât aparatul face imaginile, iar restul este discuție.

Am un CT făcut în altă parte. Îl pot folosi?

Aduceți-l la consultație. Medicul vă va spune dacă este suficient de recent și de complet pentru planificare sau dacă e nevoie de imagini noi.

Cum se face intervenția propriu-zisă?

Intervențiile sunt realizate în anestezie locală. Medicul vă explică dinainte fiecare etapă, astfel încât să știți ce urmează în fiecare moment.

Dacă vă gândiți la un implant dentar în București și vreți să vedeți cu ochii dumneavoastră ce se află sub gingie, primul pas este o consultație cu evaluare imagistică. Puteți discuta cu medicul variantele potrivite pentru dumneavoastră, fără nicio obligație de a începe tratamentul pe loc. Programarea se face prin formularul de pe site, iar colegii din call center vă contactează pentru a stabili ziua care vă convine.

Nume: Dent Park

Adresa: Bulevardul Eroii Sanitari 25, 050471 Sector 5 București

Telefon: 0371 701 230