5 minute de citit Publicat la 19:14 18 Noi 2026 Modificat la 19:14 18 Noi 2026

Ce beneficii au suplimentele cu colagen și cât de eficiente sunt? Află ce arată studiile despre efectele asupra pielii și articulațiilor și cum alegi informat un produs. Sursa foto: magnific.com

Colagenul este cea mai abundentă proteină din corpul uman și oferă structură pielii, tendoanelor, cartilajelor și oaselor. Suplimentele cu colagen hidrolizat se numără printre cele mai căutate produse din ultimii ani, însă cercetările recente arată un tablou mai nuanțat decât sugerează ambalajele. Pe scurt, unele studii raportează efecte asupra pielii, cele mai riguroase nu le confirmă, iar alimentația echilibrată rămâne punctul de plecare.

Ce este colagenul și de ce scade cu vârsta

Colagenul funcționează ca o rețea de susținere a țesuturilor. Există mai multe tipuri, dintre care cele mai cunoscute sunt tipul I, prezent în piele, oase și tendoane, tipul II, specific cartilajului articular, și tipul III, întâlnit în piele și în pereții vaselor de sânge.

Organismul produce singur colagen, cu ajutorul unor celule numite fibroblaste, folosind aminoacizi din proteinele alimentare. Procesul depinde și de alți nutrienți: vitamina C contribuie la formarea normală a colagenului pentru funcționarea normală a pielii, cartilajelor, oaselor, vaselor de sânge, gingiilor și dinților.

Vitamina C nu este însă singurul nutrient implicat. Cuprul contribuie la menținerea normală a țesuturilor conjunctive, iar zincul la menținerea normală a pielii. Ambele se găsesc în alimente obișnuite, precum nucile, semințele, leguminoasele, cerealele integrale și fructele de mare. Cel mai important rămâne totuși aportul de proteine. Fără suficienți aminoacizi din alimentație, organismul nu are materia primă necesară pentru a produce colagen, indiferent de suplimentele folosite.

În alimentație, colagenul se găsește mai ales în țesuturile animale bogate în țesut conjunctiv, precum supa de oase, pielea de pește sau de pasăre și gelatina. Indiferent de sursă, în timpul digestiei colagenul este descompus în aminoacizi și fragmente mici, pe care organismul le folosește apoi acolo unde are nevoie, nu neapărat în piele sau în articulații.

Odată cu înaintarea în vârstă, producția de colagen încetinește, iar fibrele existente se degradează mai ușor. Rezultatul se vede în timp prin piele mai puțin elastică și riduri. Pe lângă vârstă, câțiva factori de mediu și stil de viață grăbesc acest proces:

• expunerea frecventă la soare fără protecție, deoarece radiațiile UV grăbesc descompunerea colagenului din piele;

• fumatul, care reduce circulația sângelui în piele și încetinește producția de colagen;

• o alimentație săracă în proteine și vitamina C.

Primii doi factori sunt printre cele mai bine documentate cauze ale îmbătrânirii premature a pielii. Din acest motiv, protecția solară și renunțarea la fumat au un impact mai bine documentat decât orice supliment.

Ce arată datele despre suplimentele cu colagen

Majoritatea suplimentelor conțin colagen hidrolizat, numit și peptide de colagen. Prin hidroliză, moleculele mari sunt fragmentate în bucăți mai mici, care pot fi absorbite mai ușor în intestin.

Dovezile privind pielea sunt contradictorii. O meta-analiză publicată în 2023 în revista Nutrients, care a inclus 26 de studii clinice randomizate și peste 1.700 de participanți, a raportat îmbunătățiri ale hidratării și elasticității pielii față de placebo. În 2025, o altă meta-analiză, apărută în The American Journal of Medicine și bazată pe 23 de studii cu aproape 1.500 de participanți, a ajuns la o concluzie diferită. Rezultatele cumulate au fost pozitive, însă studiile fără finanțare din partea industriei și cele de calitate metodologică ridicată nu au arătat efecte semnificative asupra hidratării, elasticității sau ridurilor.

Autorii au concluzionat că, în prezent, nu există dovezi clinice care să susțină folosirea colagenului pentru prevenirea sau tratarea îmbătrânirii pielii. Reprezentanți ai industriei au contestat modul în care a fost clasificată finanțarea studiilor, așa că dezbaterea rămâne deschisă.

În privința articulațiilor, studiile sunt mai puține și de calitate variabilă. Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară a analizat în 2011 legătura dintre colagenul hidrolizat și menținerea articulațiilor și a concluzionat că nu a fost stabilită o relație de cauzalitate.

Din punctul de vedere al siguranței, studiile clinice incluse în meta-analize au raportat, în general, o toleranță bună, iar efectele adverse menționate au fost rare și ușoare, mai ales disconfort digestiv. Asta nu înseamnă că suplimentul este potrivit pentru oricine. Persoanele alergice la pește, cele care evită anumite produse de origine animală din motive religioase sau etnice și cele cărora medicul le-a recomandat un aport limitat de proteine ar trebui să verifice cu atenție compoziția înainte de a cumpăra.

Mai există un detaliu ignorat adesea: colagenul este o proteină incompletă, pentru că nu conține triptofan, unul dintre aminoacizii esențiali. Prin urmare, nu poate înlocui sursele obișnuite de proteine din alimentație.

Cum alegem un supliment și la ce să fim atenți

Recomandările BodyTimeRO pentru cei interesați de colagen pornesc de la ideea că suplimentul completează o alimentație echilibrată, nu o înlocuiește. Pentru cei care decid să încerce un astfel de produs, câteva criterii ajută la o alegere informată:

Forma și tipul de colagen

Colagenul hidrolizat este forma cea mai studiată, iar tipul menționat pe etichetă indică zona vizată, de exemplu tipurile I și III pentru piele sau tipul II pentru cartilaj.

Prezența vitaminei C

Unele formule includ vitamina C, care contribuie la formarea normală a colagenului. Aceeași vitamină poate proveni însă și din fructe și legume proaspete.

Doza reală pe porție

Cantitatea de colagen dintr-o porție poate varia mult de la un produs la altul, de aceea merită comparată eticheta, nu doar promisiunile de pe ambalaj.

Sursa și alergenii

Colagenul poate fi de origine bovină, porcină sau marină. Variantele marine nu sunt potrivite pentru persoanele alergice la pește, iar niciun colagen nu este vegan.

Așteptările realiste

Studiile clinice au durat de obicei câteva săptămâni sau luni, iar rezultatele raportate au fost modeste chiar și acolo unde au existat.

Merită privite cu atenție și mesajele de pe ambalaj. În Uniunea Europeană nu există, în prezent, mențiuni de sănătate autorizate pentru colagen. De aceea, multe produse își construiesc comunicarea în jurul vitaminei C sau al altor ingrediente adăugate, care au astfel de mențiuni aprobate. Formulări precum „întinerește pielea” sau „reface cartilajul” nu au acoperire științifică recunoscută oficial și sunt un semnal că produsul promite mai mult decât poate demonstra.

Specialiștii BodyTimeRO recomandă ca alegerea unui supliment cu colagen să înceapă cu verificarea propriei alimentații și abia apoi cu compararea etichetelor, urmărind compoziția și doza pe porție, nu promisiunile de marketing. Totodată, recomandă ca femeile însărcinate, persoanele cu afecțiuni cronice și cele care urmează tratamente să discute cu medicul înainte de a începe orice supliment.

Colagenul nu este un remediu miraculos, dar nici un subiect închis. Datele disponibile spun mai degrabă că efectele sunt incerte și că bazele rămân aceleași: proteine suficiente din alimentație, vitamina C din fructe și legume, protecție solară și un stil de viață fără fumat. În acest context, suplimentul poate fi cel mult un adaos, ales cu informații corecte și așteptări pe măsură.