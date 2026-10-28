Copiii învață să câștige bani abia la maturitate, dar să îi investească pot învăța de la 14 ani. Ce soluție au părinții din România

Descoperă cum XTB Young îi ajută pe adolescenții de 14–17 ani să învețe despre investiții, cu supravegherea și controlul părinților. Sursa foto: pixabay.com

Un telefon nou, o pereche de pantofi sport sau un joc video. Pentru un adolescent, banii de buzunar, alocația sau sumele primite de sărbători de la bunici se transformă destul de repede în lucrurile pe care și le dorește; și este firesc să fie așa. Dar, ca părinte, probabil te-ai întrebat măcar o dată cum ai putea să îl înveți să aibă mai multă grijă de banii lui. Să nu îi cheltuiască pe toți imediat, să pună ceva deoparte și, mai ales, să înțeleagă ce poate face cu ei pe termen lung.

Vestea bună este că nu trebuie să aștepți până la primul lui salariu. Cu XTB Young, adolescenții între 14 și 17 ani pot descoperi ce înseamnă investițiile reale, sub supravegherea ta de părinte, învățând alături de el.

Cum îl înveți pe copil să se gândească și la banii de mâine

Poți începe cu un lucru simplu. Data viitoare când copilul tău primește bani de ziua lui sau de sărbători, propune-i să nu îi cheltuiască pe toți. O parte poate merge către ceva ce își dorește pe moment, o alta poate rămâne în economii, iar o sumă pe care vă permiteți să o supuneți riscului poate fi folosită pentru a descoperi investițiile. Nu trebuie să fie o sumă mare. Mai important este să înțeleagă de ce face această alegere și ce se poate întâmpla cu banii investiți.

Aici intervine XTB Young, lansat în premieră în România, prima țară în care XTB pune la dispoziție această opțiune părinților responsabili. Prin aplicație, adolescenții pot investi în acțiuni reale, inclusiv fracționate, ETF-uri și Planuri de Investiții bazate pe ETF-uri. De exemplu, poți începe prin a discuta cu copilul tău despre o companie ale cărei produse le folosiți acasă și despre ce înseamnă să deții o mică parte dintr-o afacere. Sau puteți descoperi împreună ce este un ETF, un instrument care poate reuni investiții în mai multe companii, astfel încât să nu depinzi de evoluția uneia singure.

Nu este nevoie ca adolescentul să înțeleagă totul din prima zi. Poate că la început va fi curios doar să vadă cum se schimbă valoarea investiției sale. În timp, va descoperi și că prețurile nu cresc mereu, că uneori este nevoie de răbdare și că orice investiție vine cu riscul de a pierde bani. Sunt lucruri pe care este mai bine să le învețe treptat, cu tine alături.

El descoperă investițiile, tu ai grijă de bani

Este normal să ai rețineri atunci când vine vorba despre investiții, mai ales dacă nici tu nu ai foarte multă experiență. De aceea, XTB Young a fost gândit astfel încât copilul să poată învăța să investească, dar tu să păstrezi controlul asupra banilor. Doar părintele poate depune sau retrage fonduri, poate vedea în orice moment ce se întâmplă în cont și primește notificări atunci când adolescentul cumpără sau vinde un instrument financiar. Dacă este nevoie, poți interveni și poți închide o investiție.

În plus, adolescenții nu au acces la instrumente financiare cu levier, iar într-un cont XTB Young pot fi depuși maximum 15.000 de lei pe an. Aceste reguli limitează anumite riscuri, fără să elimine posibilitatea ca investițiile să scadă în valoare. Tocmai de aceea, o lecție utilă pentru copil poate fi să nu investească bani de care va avea nevoie în viitorul apropiat și să înțeleagă că nu orice decizie va aduce un câștig.

Și pentru că investițiile pot părea complicate la început, aplicația include materiale educaționale explicate pe înțelesul adolescenților, dar și un asistent bazat pe inteligență artificială, care îi ajută să înțeleagă noțiunile de bază. Astfel, atunci când copilul te întreabă de ce a scăzut valoarea unei acțiuni sau ce înseamnă diversificarea, puteți căuta împreună explicațiile. Nu trebuie să ai toate răspunsurile, ci doar să fii dispus să le descoperi alături de el.

Poate că este momentul să începi și tu

Mulți dintre noi am crescut cu ideea că banii trebuie economisiți, dar am aflat mult mai târziu ce înseamnă să investești. Dacă și tu ai amânat până acum acest pas pentru că ți s-a părut prea complicat, experiența copilului tău poate fi un motiv bun să începi să înveți.

XTB, aplicația de investiții utilizată de peste 2,9 milioane de persoane la nivel global, oferă adulților acces la peste 9800 de acțiuni și ETF-uri, dar și la cursuri, analize și materiale educaționale. Poți începe prin a înțelege cum funcționează investițiile, ce riscuri presupun și cum îți poți stabili propriile obiective financiare, fără presiunea de a investi înainte să te simți pregătit.

În felul acesta, educația financiară nu mai este doar ceva ce încerci să îi explici copilului, ci o experiență pe care o puteți avea împreună. Poate că el va începe să economisească pentru facultate, iar tu vei începe să te gândești mai serios la planurile tale pe termen lung. Nu trebuie să aveți aceleași obiective și nici să luați aceleași decizii. Important este să învățați să vă gestionați banii conștienți.

Până la urmă, nu poți lua toate deciziile financiare în locul copilului tău. Dar îl poți ajuta să înțeleagă cum să le ia singur, atunci când va veni momentul. Iar o lecție despre bani învățată împreună poate fi unul dintre cele mai utile lucruri pe care i le oferi pentru viitor.

Descoperă XTB Young și află cum poți deschide un cont pentru copilul tău, direct din Aplicația XTB!

Contul XTB Young (+14) este un subcont al părintelui sau al reprezentantului legal, acestuia aparținându-i toate fondurile și instrumentele financiare deținute. Limita anuală a depunerilor este de 15.000 RON. Investițiile în instrumente financiare implică riscuri. Investește responsabil.