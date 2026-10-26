Coșuri cadou pentru nași de Crăciun: ce se cuvine, cât cheltui, ce merge

5 minute de citit Publicat la 14:35 26 Oct 2026 Modificat la 14:35 26 Oct 2026

Află ce cadou se duce nașilor de Crăciun, cum stabilești bugetul și descoperă 8 idei de coșuri cadou potrivite pentru sărbători. Sursa foto: giftidea.ro

De Crăciun, la nași se merge cu un coș, nu cu mâna goală. Obiceiul cere un dar pentru masa de sărbătoare: o băutură bună, cozonac, dulciuri fine, poate o cafea aleasă. Suma nu e fixă. Contează să fie un cadou mai atent decât cele obișnuite și pe măsura relației voastre. Mai jos afli ce se cuvine, cum îți stabilești bugetul fără să exagerezi și opt idei concrete.

Pe scurt:

• Coșul pentru nași se duce personal, în zilele dinaintea Crăciunului sau la prima vizită de sărbători, de obicei de ambii fini.

• Bugetul ține de relație și de posibilități, nu de o regulă scrisă; calitatea produselor contează mai mult decât mărimea coșului.

• O băutură de brand, cozonac sau panettone, ciocolată fină și cafea formează scheletul unui coș reușit.

Ce se cuvine să duci nașilor de Crăciun?

Nașii sunt, în tradiția românească, un fel de a doua familie. Cei de cununie au legat căsnicia, cei de botez au ținut copilul în brațe la cristelniță. De aceea, la marile sărbători, finii merg la ei cu daruri. Pe vremuri se duceau colaci, vin și bucate din gospodărie. Astăzi, coșul cadou a luat locul colacului, dar sensul a rămas același: respect și recunoștință.

Ce se potrivește într-un coș pentru nași:

• Produse pentru masa de sărbătoare. Vin, șampanie sau un spirtos bun, cozonac, ciocolată, cafea.

• Ceva cu care nașii pot servi musafirii. Praline, biscuiți fini, un panettone mare.

• Un ambalaj care rămâne. Un coș din răchită sau din textil ajunge să fie folosit în casă mult după sărbători.

Ce e mai bine să eviți: haine, parfumuri, cosmetice și orice obiect prea personal. Un coș pentru nași onorează casa, nu gusturile intime ale cuiva. Dacă vrei să vezi cum arată un coș construit în jurul unei sticle de brand, colecțiile de coșuri cadou premiumsunt un reper bun pentru proporții și ambalaj.

Cât cheltui pe un coș pentru nași?

Nu există o sumă „corectă”. Câțiva factori te ajută să o stabilești:

• Cât de apropiați sunteți. Nașii pe care îi vezi lunar merită altceva decât cei pe care îi vizitezi doar de sărbători.

• Câte coșuri dai. Dacă ai și nași de cununie, și nași de botez, e firesc să împarți bugetul.

• Ce v-ați dăruit până acum. Un salt brusc, în sus sau în jos, se observă.

Un principiu ajută mult: bugetul nu dictează numărul de produse. Un coș mai scump nu trebuie să fie mai plin, ci mai bun. Un coș cu patru-cinci produse poate fi mai valoros decât unul cu cincisprezece, dacă unul dintre ele e o șampanie de marcă.

Ca reper, iată câteva coșuri din catalogul de Crăciun 2026 al Gift Idea. Prețurile sunt pentru firme, fără TVA, dar îți arată ce primești la fiecare nivel, chiar dacă îți compui coșul singur.

Nivel Ce conține, pe scurt Exemplu Atent prosecco, cozonac împletit, praline Lindt și Ferrero, pahar Holiday Choice, 169,99 lei Generos rom, două vinuri, cafea Illy, Lindt, cozonac, turtă dulce Majestic, 311,99 lei Elegant whisky Chivas, spumant, Chardonnay, panettone, coș textil Golden Touch, 399,99 lei Festiv șampanie Moët, vin, cafea Lavazza, Lindt, două pahare Moët Basket, 549,99 lei

8 idei de coșuri pentru nași care merg

1. Coșul cu șampanie și pahare. O sticlă de șampanie de brand, două pahare și câteva praline. Puține produse, dar fiecare cu greutate.

2. Coșul cu două băuturi. Un whisky și un spumant, ca fiecare dintre nași să aibă paharul lui, plus ciocolată și panettone de împărțit. Așa e construit Golden Touch, coșul din catalogul Gift Idea al cărui ambalaj textil se folosește apoi pentru depozitare.

3. Coșul pentru masa mare. Pentru nașii care primesc multă lume: două sticle de vin, cozonac, turtă dulce, cafea și dulciuri. Majestic merge pe această idee, cu aproape 20 de produse.

4. Coșul cu vin de cramă. O sticlă dintr-un soi românesc, de la un producător cunoscut, alături de trufe și o tabletă de ciocolată neagră. Bun pentru nașii care știu ce beau.

5. Coșul cu vin fiert. Un vin roșu sec, scorțișoară, cuișoare, anason stelat și câteva portocale, plus un cozonac împletit. Un dar care se transformă într-o seară petrecută împreună.

6. Coșul fără alcool. Cafea premium, un ceai bun, o cutie de praline, trufe și biscuiți fini. Pentru nașii care nu beau, coșul trebuie să rămână la fel de bogat, doar că în centrul lui stă altceva decât o sticlă.

7. Coșul cu prosecco și cozonac. Varianta veselă, potrivită pentru nași tineri. Prosecco, cozonac, praline și un pahar care rămâne în vitrină.

8. Coșul cu ceva și pentru copiii lor. Dacă nașii au copii mici, un pachet separat de dulciuri le arată că v-ați gândit la toată familia. Pachetul Surprise, cu 15 piese, costă 64,99 lei în varianta pentru firme.

Cum faci coșul să pară personal?

Un coș cumpărat poate părea impersonal dacă îl lași pe masă fără niciun cuvânt. Trei gesturi mici schimbă asta:

• Un bilet scris de mână. Câteva rânduri despre anul care a trecut, despre o amintire comună sau despre ce înseamnă nașii pentru familia voastră.

• O vizită, nu o livrare. Coșul pentru nași se duce personal. Ceaiul sau paharul băut împreună face parte din cadou.

• Un produs ales special pentru ei. Cafeaua pe care o beau mereu, ciocolata preferată a nașei, un vin din zona din care vin.

Dacă vrei idei de combinații pentru alți oameni dragi de pe listă, părinți, socri sau frați, o selecție variată de coșuri cadou de Crăciun te ajută să păstrezi o ierarhie firească: coșul pentru nași rămâne cel mai atent dintre ele.

Întrebări frecvente

Când se duce coșul la nași de Crăciun?

De obicei în zilele dinaintea Crăciunului sau la prima vizită de sărbători. Important e să mergeți împreună și să nu-l trimiteți doar prin curier.

Ce pui într-un coș pentru nași care nu beau alcool?

Cafea premium, ceai, praline, trufe și biscuiți fini. Coșul rămâne la fel de generos, cu alt produs în centru.

E nevoie de coșuri diferite pentru nașii de cununie și cei de botez?

Nu neapărat, dar e firesc ca valoarea să reflecte apropierea. Mulți fini aleg același tip de coș, cu alt produs central.

Despre Gift Idea

Coșurile luate ca reper în articol fac parte din colecția de Crăciun 2026 pregătită de brandul Gift Idea, operat de Inside Division SRL. Firma pregătește din 2012 coșuri și pachete cadou pentru companii, cu livrare gratuită în toată țara.