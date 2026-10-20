Cum și-a construit Unfazed reputația printre iubitorii de sneakersi

Descoperă povestea Unfazed, magazinul de sneakers autentici și streetwear din Brașov, cu peste 110.000 de clienți, modele rare, livrare gratuită și retur în 100 de zile. Sursa foto: unfazed.ro

Pentru iubitorii de sneakers din România, Unfazed a devenit, în ultimii ani, unul dintre locurile unde merită să cauți o pereche greu de găsit. Magazinul de sneakers autentici și streetwear din Brașov, fondat de Cosmin Cora în urmă cu peste șase ani, a adunat peste 110.000 de clienți și a livrat peste 65.000 de comenzi, într-o nișă în care încrederea se câștigă greu și se pierde la prima pereche cu probleme.

Reputația nu a venit dintr-o campanie, ci din trei lucruri repetate la fiecare comandă: modele pe care nu le găsești în altă parte, proveniență din rețeaua de distribuitori autorizați din Uniunea Europeană și condiții care te lasă să comanzi fără emoții. Restul e povestea unei comunități care a crescut în jurul acestor trei promisiuni.

Primele perechi și o regulă care nu s-a schimbat

La început, Unfazed însemna câteva perechi pe lună și un singur om care le comanda, le verifica și le împacheta. Primii clienți au venit pentru un motiv simplu: găseau aici Jordan 4 în culorile originale, Yeezy la lansare și colaborări cu stoc limitat pe care retailul clasic din România nu le avea.

Regula din spatele acelor prime comenzi a rămas aceeași până azi. Unfazed nu încearcă să aibă tot ce există pe piață, ci modelele emblematice ale fiecărui brand, lansările recente care contează și piesele rare pe care le prinzi doar dacă ești atent.

Catalogul acoperă de la Air Jordan, Nike, adidas și New Balance până la Essentials, Supreme, BAPE, Travis Scott sau Swatch x Omega. Exact numele care apar în conversațiile dintre pasionați.

Când un model intră în stoc în câteva bucăți și dispare în aceeași zi, nu e un accident. E felul în care funcționează această nișă, iar Unfazed a învățat să fie acolo la timp.

Ce înseamnă, concret, o pereche verificată la Unfazed

Reputația într-o nișă atât de sensibilă nu se construiește doar cu modele bune, ci cu dovezi.

Fiecare produs vine din rețeaua de distribuitori autorizați din Uniunea Europeană, cu care magazinul lucrează de ani de zile. Drumul perechii de la producător până la ușa clientului e cunoscut, iar prețul se formează transparent, din costul real de achiziție și din cererea de pe piața globală. Modelele rare costă mai mult pentru că sunt rare, nu pentru că așa a decis cineva.

Apoi urmează partea pe care o vezi când deschizi coletul. Cutia produsului vine într-o cutie de transport, ca să ajungă la fel cum a plecat. Pe ea găsești sigiliul de autenticitate Unfazed, iar înăuntru un cartonaș personalizat semnat de CEO, cu stickere, și din când în când un mic cadou.

Sunt detalii care costă bani și timp. Dar transformă o comandă într-un moment, nu într-un colet.

O pereche de sneakers Air Jordan din selecția Unfazed.ro poate fi un model clasic, purtat de ani de zile de milioane de oameni, sau o ediție cu stoc limitat pe care retailul clasic din România nu a avut-o niciodată. Cumpărătorul alege după gust și buget, dar ambele vin pe același drum verificat, cu aceeași ambalare și aceleași condiții.

Care e diferența dintre Unfazed și un reseller obișnuit? Resellerul vinde o pereche, de obicei fără factură, fără retur și fără să poată spune de unde vine. Unfazed cumpără din rețeaua autorizată, emite factură pentru fiecare comandă, acceptă returul 100 de zile și rămâne disponibil și după ce ai plătit. Prețul poate fi apropiat. Ce primești pe lângă pereche, nu.

Politicile care îi fac pe oameni să revină după prima comandă

Ce se întâmplă dacă nu îți vine bine? Ai 100 de zile calendaristice să returnezi produsul, iar banii se întorc în maximum 14 zile de la recepția returului. Nu 14 zile de retur, cât cere legea, ci 100.

Pentru cineva care comandă o pereche așteptată de luni de zile, liniștea asta contează la fel de mult ca perechea.

Garanția legală de doi ani pentru defecte de fabricație se aplică la fel ca în orice magazin serios, cu termen de soluționare de maximum 15 zile și rambursare integrală dacă produsul nu poate fi reparat sau înlocuit. Transportul e gratuit la orice comandă, livrarea durează una până la trei zile lucrătoare, iar plata se poate face ramburs, cu cardul sau în trei rate fixe fără dobândă.

Sunt condiții pe care le citești pe multe site-uri. Diferența e că la Unfazed sunt scrise clar, explicate pe înțelesul oricui și respectate de fiecare dată. Echipa cunoaște situațiile uzuale, mărimea care nu vine, coletul întârziat, modelul epuizat între timp, și are o soluție pregătită pentru fiecare, înainte să devină o problemă.

Rezultatul se vede în cifre: peste 110.000 de clienți în cei peste șase ani de activitate și peste 65.000 de comenzi livrate. În spatele acestor numere sunt oameni care au comandat o dată, au văzut cum arată coletul și cum răspunde echipa, și au revenit.

Programul de fidelizare Unfazed Club există tocmai pentru ei: cei care cumpără constant primesc ceva înapoi, nu doar un newsletter.

O comunitate care urmărește, chiar și când nu cumpără

Unfazed a înțeles devreme că pentru pasionații de sneakers o pereche nouă e un eveniment, nu o simplă cumpărătură. De aceea canalele de social media ale brandului nu sunt o listă de produse, ci locul unde afli primul ce a intrat în stoc, ce model mai are câteva bucăți și cum arată perechea în picioare, nu doar în poza de catalog.

Oamenii le urmăresc ca să nu rateze momentul. Iar când apare modelul pe care îl așteptau, știu deja de unde să îl ia.

Aceeași logică se aplică și creatorilor cu care lucrează brandul. Colaborările sunt parteneriate cu oameni care purtau oricum produsele, nu reclame citite de pe foaie. Pe site-ul Unfazed apar, cu perechile cumpărate de acolo, nume precum Alexandra Stan, Rava, Ceanux, Sefora Sulea, Anne Bagu sau Lorena Șerban.

Când o artistă cu milioane de ascultători și o creatoare de conținut de 20 de ani aleg același magazin, spune ceva despre cât de larg e publicul lui. Vouchere accesibile circulă constant prin TikTok pentru cine caută, iar prezența la festivaluri și evenimente duce aceeași comunitate din online în stradă.

Mai există o categorie de clienți la care puține branduri din zona asta se gândesc: părinții. O parte dintre cei care își doresc o pereche au 14-17 ani, iar decizia finală vine de la un adult care nu știe ce e un colorway, dar vrea să știe exact ce cumpără. Unfazed și-a construit politicile și comunicarea astfel încât și acest părinte să înțeleagă, în două minute, de unde vine produsul, cât costă și ce se întâmplă dacă trebuie returnat.

Selecția ține cont și de buget. Nu toată lumea vrea sau poate să dea 2.000 de lei pe o colaborare rară, și Unfazed are grijă ca și cei cu bugete mai mici să plece cu ceva care le place. Găsești modele de zi cu zi la 400-500 de lei, iar o pereche de adidași New Balance 9060, cu talpa masivă și culorile neutre care se poartă acum pe toate străzile, e genul de alegere cu care nu greșești indiferent de sezon.

Pentru cei din Brașov sau din trecere, magazinul fizic al brandului permite ca orice produs să fie văzut, probat și verificat înainte de cumpărare.

Unde merge Unfazed în următoarele luni și de ce contează

„Am pornit Unfazed pentru că știam cum e să aștepți o pereche luni de zile și să nu ai de unde să o iei din România. Acum vrem ca orice tânăr din țară, de la Brașov până în cel mai mic oraș, să aibă acces la aceleași modele ca un pasionat din Londra sau Paris, fără compromisuri. Nu construim un magazin, construim locul în care cultura sneakers din România se simte acasă", spune Cosmin Cora, fondatorul Unfazed.

Direcția e clară și asumată: Unfazed vrea să fie, pentru pasionații de sneakers și streetwear din România, alternativa la retailul clasic, cu aceeași siguranță, dar cu o selecție mult mai bună. Asta înseamnă stocuri mai mari pe modelele cheie, prețuri tot mai competitive pe măsură ce volumele cresc și aceleași politici de retur și garanție care au adus brandul până aici.

Pe termen scurt, perioada de toamnă-iarnă 2026 se anunță cea mai plină din ultimii ani. Echipa pregătește o serie de surprize și promoții punctuale, lansate fără avertisment și cu durată scurtă, gândite pentru cei care urmăresc brandul constant.

Nu e un sezon de reduceri generale, ci o succesiune de momente în care perechea pe care o aștepți poate apărea la un preț la care nu te așteptai, în câteva bucăți, pentru cei care sunt atenți.

Peste 110.000 de oameni au ales deja Unfazed pentru aceleași motive: modele pe care nu le găsești în altă parte, proveniență clară și condiții care te lasă să comanzi liniștit. Dacă vrei să vezi ce se pregătește pentru sezonul care vine, aruncă o privire peste noile oferte de toamnă-iarnă de pe Unfazed.ro și urmărește brandul pe Instagram și TikTok, pentru că surprizele din acest sezon se anunță acolo primele.