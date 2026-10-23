De ce acelasi televizor arată diferit dimineața și seara?

Lumina soarelui și reflexiile de pe ecran pot afecta experiența de vizionare chiar și atunci când ai un televizor performant. Sursa foto: https://ro.metz-eu.com/products/4637.html

Dincolo de condițiile ideale din showroom, METZ Matte Screen Ultra TV este conceput pentru lumina și viața de zi cu zi de acasă.

Există un moment familiar oricui a încercat să urmărească un film într-o după-amiază însorită: lumina pătrunde prin fereastră, se reflectă în televizor, iar imaginea care cu o seară înainte părea impecabilă devine dificil de urmărit. Tragem perdelele, schimbăm locul pe canapea sau ajustăm luminozitatea ecranului. Sunt gesturi mărunte, devenite aproape automate, dar care arată cât de mult influențează mediul experiența de vizionare.

Pornind de la această realitate, METZ, brand german fondat în 1938, propune o abordare diferită a tehnologiei televizoarelor. Cu o experiență de peste opt decenii în domeniul electronicelor, compania și-a concentrat o parte dintre eforturile de dezvoltare asupra unei provocări aparent simple: cum poate un televizor să ofere o imagine clară și confortabilă într-o locuință în care lumina se schimbă permanent?

Răspunsul se regăsește în Metz Matte Screen Ultra TV, televizorul cu ecran mat care integrează cea mai recentă generație a tehnologiei Matte Screen Ultra, dezvoltată de METZ. Aceasta nu urmărește doar reducerea reflexiilor, ci și păstrarea clarității, a contrastului și a stabilității culorilor în condițiile obișnuite de utilizare.

Televizorul nu se schimbă, dar lumina din jurul lui, da

În multe locuințe din România, sufrageria îndeplinește mai multe roluri de-a lungul zilei. Dimineața poate fi spațiul în care urmărim știrile înainte de serviciu, după-amiaza devine locul în care copiii se uită la desene animate, iar seara se transformă într-un mic cinematograf pentru întreaga familie.

Deși televizorul rămâne în același loc, condițiile de vizionare sunt rareori identice. Într-un apartament cu ferestre orientate spre vest, soarele după-amiezii poate bate direct pe ecran. Într-un living deschis, lumina naturală pătrunde din mai multe direcții. Seara, lustrele și veiozele creează alte reflexii, uneori vizibile tocmai în scenele întunecate ale unui film.

Aceste detalii influențează calitatea imaginii televizorului, indiferent cât de performant este panoul în condiții de laborator. Reflexiile pot diminua contrastul perceput, pot face detaliile din zonele întunecate mai greu de observat și pot distrage atenția de la ceea ce se întâmplă pe ecran.

De aceea, atunci când alegem un televizor, specificațiile tehnice reprezintă doar o parte a poveștii. La fel de important este modul în care acesta se comportă în camera în care urmează să fie folosit, într-o zi obișnuită, cu lumină naturală, mobilier, ferestre și oameni așezați în locuri diferite. Aceasta este perspectiva din care METZ a dezvoltat tehnologia Matte Screen Ultra, integrată în Metz Matte Screen Ultra TV.

Un ecran mat care reduce reflexiile fără a sacrifica detaliile

Ideea unui televizor cu ecran mat nu este nouă. Suprafețele mate sunt utilizate pentru a dispersa lumina și a diminua efectul deranjant al reflexiilor. Totuși, această abordare poate presupune un compromis: dacă tratamentul suprafeței nu este suficient de bine optimizat, imaginea poate părea mai puțin clară, iar detaliile fine își pot pierde din precizie.

În dezvoltarea Metz Matte Screen Ultra TV, producătorul a urmărit să găsească un echilibru între reducerea strălucirii provocate de sursele de lumină și păstrarea clarității imaginii. Un rol important îl are Ultra Matte Layer, stratul exterior al ecranului, realizat printr-un proces de microgravare de precizie. Texturile microscopice obținute dispersează lumina incidentă, reducând intensitatea reflexiilor directe percepute de privitor.

Un element esențial al acestei abordări este găsirea echilibrului optim între reducerea reflexiilor deranjante și păstrarea detaliilor fine ale imaginii. METZ definește acest echilibru prin indicatorul „Golden Haze Value”, conceput pentru a evita aspectul excesiv de estompat asociat uneori ecranelor mate convenționale.

În termeni practici, tehnologia este concepută pentru momentele în care urmărim un documentar într-o cameră luminoasă sau ne bucurăm de un film, contribuind la reducerea reflexiilor ferestrelor și a altor surse de lumină care pot distrage atenția de la imagine. Reducerea acestor reflexii reprezintă însă numai o parte a soluției dezvoltate de METZ.

Cum păstrează Matte Screen Ultra claritatea și contrastul imaginii

Lumina ambientală poate influența imaginea chiar și atunci când reflexiile evidente au fost diminuate. Într-o încăpere foarte luminoasă, culorile pot părea mai șterse, negrul își poate pierde din profunzime, iar diferențele subtile dintre nuanțe devin mai greu de distins.

Pentru a limita aceste efecte, tehnologia integrată în Metz Matte Screen Ultra TV include un al doilea element, Ultra Clarity Layer.

Aceasta utilizează mai multe straturi de acoperiri optice avansate, cu reflexie redusă, care controlează modul în care lumina interacționează cu suprafața ecranului. Aceste straturi contribuie la reducerea reflexiilor nedorite, menținând în același timp un nivel ridicat de transmisie a luminii, pentru o imagine mai clară și un contrast îmbunătățit.

Cele două straturi, Ultra Matte Layer și Ultra Clarity Layer, funcționează complementar. Primul dispersează reflexiile deranjante, în timp ce al doilea contribuie la limitarea reflexiilor optice și la păstrarea clarității. Această combinație este concepută pentru a susține un contrast mai bun și o imagine mai clară în încăperi luminoase, limitând pierderea de claritate care poate apărea în cazul unor tratamente mate convenționale.

Diferența urmărită de producător nu se rezumă, așadar, la un ecran pe care reflexiile sunt mai puțin vizibile, ci la o imagine care își păstrează mai bine caracteristicile atunci când mediul din jur se schimbă. Este o abordare care ține cont de faptul că majoritatea oamenilor nu privesc televizorul într-o cameră cu iluminare atent controlată, ci într-o locuință în care condițiile se modifică permanent.

O seară de film în familie, fără disputa pentru cel mai bun loc de pe canapea

Există și o altă situație cunoscută în majoritatea familiilor: locul ideal pentru privit la televizor este, de regulă, cel din fața ecranului. Persoanele așezate lateral pot observa modificări ale culorilor, luminozității sau contrastului, în funcție de caracteristicile televizorului.

Problema devine evidentă atunci când mai mulți oameni urmăresc împreună un meci, un film sau o emisiune. Nu toată lumea poate sta în centrul canapelei, iar într-un living obișnuit fotoliile sunt adesea așezate în unghi față de televizor.

Pentru aceste scenarii, Metz Matte Screen Ultra TV integrează tehnologia Ultra Wide-View Layer, un strat destinat îmbunătățirii consistenței imaginii atunci când aceasta este privită din lateral. Împreună cu tehnologia Negative Liquid Crystal, acesta contribuie la extinderea unghiurilor de vizualizare, la stabilitatea culorilor și la menținerea unei luminozități mai uniforme.

Cu alte cuvinte, tehnologia urmărește ca persoana așezată într-un fotoliu lateral să poată urmări același conținut în condiții vizuale mai apropiate de cele ale persoanei aflate direct în fața televizorului. Este un detaliu care capătă importanță în utilizarea de zi cu zi, mai ales în locuințele în care televizorul face parte dintr-un spațiu comun, nu dintr-o cameră amenajată exclusiv pentru vizionare.

Ce aduce tehnologia QD-Mini LED experienței de vizionare

Pentru METZ, controlul luminii reflectate reprezintă doar o componentă a performanței vizuale. La fel de important este modul în care televizorul produce imaginea, gestionează luminozitatea și reproduce culorile.

Din acest motiv, arhitectura Matte Screen Ultra este completată de tehnologia QD-Mini LED, care combină un sistem avansat de iluminare din spate cu îmbunătățirea reproducerii culorilor prin puncte cuantice, în configurația QLED+ prezentată de producător.

Sistemul este conceput pentru a oferi niveluri de negru mai profunde, un contrast îmbunătățit, o utilizare mai eficientă a luminozității și o reproducere mai bogată a culorilor. Aceste caracteristici contează în special în imaginile care conțin simultan zone foarte luminoase și zone întunecate. Un peisaj filmat la apus, o scenă nocturnă sau un documentar despre natură pot pune în evidență capacitatea unui televizor de a reda diferențele dintre lumină și umbră.

În timp ce tehnologia Matte Screen Ultra contribuie la gestionarea reflexiilor provenite din mediul înconjurător, QD-Mini LED se concentrează asupra luminii produse de televizor. Prin combinarea acestor tehnologii, METZ urmărește atât îmbunătățirea calității imaginii, cât și oferirea unei experiențe de vizionare mai uniforme, în diferite condiții de iluminare.

Această combinație se regăsește în seria METZ MNH7000, prezentată de companie ca cea mai recentă implementare a tehnologiei Matte Screen Ultra. Astfel, funcționarea ecranului mat nu este tratată ca o caracteristică izolată, ci ca parte a unui ansamblu de tehnologii concepute să lucreze împreună.

De ce contează lumina ambientală atunci când alegem un televizor

Înainte de achiziționarea unui televizor, atenția se îndreaptă adesea către diagonală, rezoluție, luminozitate sau tipul panoului. Sunt caracteristici importante, însă nu explică întotdeauna felul în care va arăta imaginea în propria locuință.

Două televizoare cu performanțe apropiate în condiții controlate pot oferi experiențe diferite într-o cameră luminoasă. Motivul este că percepția contrastului și a clarității depinde atât de lumina emisă de ecran, cât și de lumina ambientală reflectată de suprafața acestuia.

Tocmai de aceea, alegerea unui televizor pentru living ar trebui să țină cont și de orientarea ferestrelor, intensitatea luminii naturale, amplasarea corpurilor de iluminat și pozițiile din care va fi urmărit ecranul. Un televizor amplasat într-o sufragerie însorită poate avea cerințe diferite față de unul utilizat predominant seara, într-un dormitor cu lumină redusă.

Prin gama MNH7000 și tehnologia Matte Screen Ultra, METZ își propune să răspundă acestor provocări întâlnite în utilizarea de zi cu zi, astfel încât consumatorii să se poată bucura de conținutul preferat fără a fi nevoiți să adapteze permanent condițiile din încăpere pentru a obține o experiență optimă de vizionare.

Un televizor performant trebuie să se adapteze locuinței, nu invers

Experiența de vizionare nu începe în momentul în care apăsăm butonul telecomenzii și nu depinde exclusiv de specificațiile unui ecran. Ea este influențată de lumina care intră pe fereastră, de locul în care ne așezăm și de felul în care folosim camera de-a lungul zilei.

Cu Metz Matte Screen Ultra TV, producătorul aduce în prim-plan tocmai aceste condiții reale, combinând reducerea reflexiilor cu soluții pentru claritate, contrast, stabilitatea culorilor și unghiuri mai largi de vizualizare.

Tehnologia reflectă o direcție de dezvoltare în care performanța televizorului este evaluată și prin capacitatea sa de a răspunde nevoilor cotidiene, nu doar prin rezultatele obținute în condiții ideale.

Într-o casă obișnuită, nu ar trebui să fie nevoie să așteptăm lăsarea serii pentru a ne bucura de un film sau să găsim un singur loc perfect pe canapea. Un televizor bine gândit trebuie să țină cont de felul în care trăim, de lumina din jur și de momentele pe care alegem să le petrecem în fața ecranului.

Despre METZ

Fondat în Germania, în 1938, METZ este un brand de electronice de larg consum, cu o tradiție de peste 85 de ani în dezvoltarea tehnologiilor pentru televizoare și în domeniul ingineriei.

Îmbinând tradiția germană cu expertiza tehnologică și resursele globale ale grupului Skyworth, METZ se concentrează pe oferirea unor experiențe de vizionare premium, prin tehnologii inovatoare pentru ecrane, design atent conceput și soluții adaptate utilizării de zi cu zi.

Astăzi, METZ continuă să dezvolte tehnologii avansate pentru televizoare, oferind consumatorilor acces la experiențe de divertisment de înaltă calitate, în confortul propriei locuințe.