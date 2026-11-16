De ce aș cere codul fiscal înainte de mutarea în Italia

3 minute de citit Publicat la 11:27 16 Noi 2026 Modificat la 11:27 16 Noi 2026

e muți din România în Italia? Află ce acte îți trebuie, cum obții codice fiscale și ce formalități trebuie să pregătești pentru muncă, chirie și asigurare medicală.

Când îmi fac planuri pentru o mutare în Italia, mă gândesc mai întâi la serviciu și la chirie. Pe lista mea de acte pun însă și codice fiscale, codul fiscal italian. Îmi va fi cerut la angajare, la bancă și pentru înregistrarea contractului de închiriere. Prefer să mă ocup de el din timp, ca să am documentul pregătit când apare o ofertă de muncă sau găsesc o locuință.

Cu ce acte pot pleca din România

Ca cetățean român, pot intra în Italia cu pașaportul sau cu o carte de identitate valabilă pentru călătorii în străinătate. Nu am nevoie de viză.

Pentru o ședere de peste trei luni, formalitățile depind de motivul mutării. Dacă merg să lucrez și mă stabilesc acolo, trebuie să solicit înscrierea în registrul de rezidență la primăria localității unde voi locui, numită Comune. Pregătesc actul de identitate, documentele care dovedesc activitatea profesională și actele privind locuința. Pentru studii sau alte situații pot fi necesare dovezi privind resursele financiare și asigurarea medicală.

Unde îmi va fi cerut codul fiscal

Codice fiscale este codul de identificare atribuit de Agenzia delle Entrate, administrația fiscală italiană. Pentru o persoană fizică, are în mod obișnuit 16 caractere, litere și cifre. Prin el sunt identificat în relația cu instituțiile, angajatorii și alte organizații din Italia.

Îl voi folosi pentru contractul de muncă, deschiderea unui cont bancar, înregistrarea chiriei, contractele de utilități și înscrierea la serviciul public de sănătate, dacă îndeplinesc condițiile. Este cerut și pentru cumpărarea unei locuințe sau înscrierea la universitate.

Codul fiscal nu dovedește că am rezidența în Italia. Odată atribuit, nu expiră și rămâne același dacă mă întorc în România sau mă mut în altă țară.

Un calculator online nu îmi atribuie un cod fiscal oficial. Poate genera o combinație pornind de la datele mele, dar rezultatul nu dovedește înregistrarea la Agenzia delle Entrate. Pentru acte am nevoie de codul atribuit oficial și de documentul care îl confirmă.

Cum îl pot solicita

Dacă sunt deja în Italia, pot depune cererea la un birou teritorial al Agenzia delle Entrate. Completez formularul AA4/8, prezint un act de identitate valabil și indic motivul solicitării. Verific înainte cum se face programarea la biroul ales. Atribuirea codului fiscal de către autorități este gratuită.

Dacă vreau să îl obțin cât sunt încă în România, pot împuternici o persoană din Italia să depună cererea în numele meu. Pentru solicitarea prin consulat, verific instrucțiunile Ambasadei Italiei la București: această posibilitate este prevăzută pentru cetățenii străini doar în anumite situații.

O variantă de solicitare online

Dacă prefer ajutorul unui avocat, pot lua în calcul serviciul Fiscal Code Italy, disponibil în limba română la https://fiscalcodeitaly.it/ro/. Este un serviciu contra cost oferit de ILF Law Firm, prin care cererea poate fi gestionată de la distanță.

Completez formularul online, încarc actul de identitate și semnez documentele necesare pentru depunerea cererii prin reprezentant. Codul fiscal este atribuit de Agenzia delle Entrate, iar avocații se ocupă de solicitare. Înainte să plătesc, verific tariful, termenul de procesare și eventualele opțiuni urgente.

Ce mai pregătesc înainte de plecare

Pentru perioada în care mă aflu temporar în Italia, iau cu mine Cardul European de Asigurări Sociale de Sănătate, dacă sunt asigurat în România. Acesta acoperă îngrijirile medicale necesare în timpul șederii temporare, în condițiile sistemului public italian, inclusiv eventualele contribuții cerute pacienților.

Dacă mă mut pentru muncă, verific separat înscrierea la Servizio Sanitario Nazionale, la autoritatea sanitară locală, ASL. Rezidența și codul fiscal nu înseamnă automat că sunt înscris sau că toate serviciile medicale sunt gratuite.

În dosarul de plecare păstrez: