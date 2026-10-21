De la un vis din facultate la o carieră la Philip Morris România. Parcursul lui Ionuț Anechitei în cadrul companiei

Ionuț descrie compania ca fiind un mediu aflat într-o continuă transformare. Foto: Philip Morris România

„Oamenii care construiesc viitorul” este o serie despre profesioniștii care contribuie, prin munca lor de zi cu zi, la transformarea Philip Morris România și la construirea unui viitor fără fum. Prin experiențele lor, se vede cum progresul prinde contur atunci când oamenii lucrează împreună, cu responsabilitate și cu dorința de a face lucrurile tot mai bine.

Uneori, o carieră începe cu mult înaintea primei zile de lucru: cu o idee, cu imaginea unui loc în care simți că ai putea crește și cu hotărârea de a valorifica oportunitatea atunci când apare. Pentru Ionuț Anechitei, Senior Manager Tech Consumer Romania, această idee a prins contur în timpul facultății și s-a transformat, câțiva ani mai târziu, într-un parcurs profesional construit prin învățare, asumarea unor provocări și încrederea primită din partea oamenilor întâlniți la Philip Morris România.

O oportunitate care i-a deschis drumul

„Philip Morris România era una dintre companiile în care îmi doream să ajung cu mult înainte să existe o oportunitate concretă. În timpul facultății, cunoșteam pe cineva care lucra aici și, din tot ce îmi povestea despre mediul de lucru, oameni și companie, îmi formasem imaginea unui loc în care mi-ar plăcea foarte mult să îmi construiesc cariera. Ideea a rămas cu mine câțiva ani.

Mai târziu, am fost recomandat pentru un rol de analist în IT Commercial. Îmi amintesc cu drag interviurile, pentru că eram foarte hotărât. Nu mergeam doar să văd dacă îmi place compania, eu știam deja că vreau să vin aici. ”, povestește Ionuț.

Prima etapă a parcursului său a venit însă cu o doză de incertitudine, rolul era pe perioadă determinată, iar viitorul nu era garantat: „Rolul era, de fapt, pe un contract pe perioadă determinată, de un an. Nu aveam nicio garanție cu privire la ce urma după acel an, dar, pentru mine, a contat mai mult șansa de a intra într-un loc în care îmi dorisem sincer să fiu.”, mai adaugă Ionuț.

La doar două luni de la angajare, Ionuț a primit propunerea de a prelua, permanent, responsabilitatea pentru iSMS, aplicația prin care se realizau vânzările directe către comercianți. Deși era oportunitatea pe care o așteptase, primul său răspuns a fost un refuz, din teama că s-ar putea limita la acel sistem și că dezvoltarea sa profesională ar putea avea de suferit.

Încrederea oamenilor din jurul său l-a convins să își reconsidere impulsul. Privind în urmă, decizia de a accepta a fost una definitorie: tocmai complexitatea sistemului de care se temea l-a ajutat să înțeleagă businessul dincolo de tehnologie și i-a deschis drumul de la IT Analyst la Senior IT Analyst și, ulterior, către management. În prezent, el este Senior Manager Tech Consumer Romania.

Experiența de a fi sprijinit la începutul carierei îi influențează astăzi felul în care își conduce echipa. Pentru Ionuț, rolul de lider nu se rezumă la coordonarea proiectelor, ci include și responsabilitatea de a crea pentru colegii săi un spațiu de învățare, încredere și oportunități de dezvoltare: „Alături de mine am oameni pe care mă pot baza și simt că responsabilitatea mea este să le deschid oportunități și să îi ajut să crească, așa cum și mie mi-au fost deschise astfel de uși în carieră.”

Oamenii care au dat încredere fiecărui pas

Evoluția lui Ionuț în cadrul companiei nu poate fi separată de oamenii pe care acesta i-a întâlnit încă din prima zi. Atmosfera deschisă, răbdarea colegilor și libertatea de a pune întrebări au transformat începutul într-o experiență de învățare, nu într-un test în care trebuia să demonstreze imediat că știe totul.

„Primul lucru care m-a surprins au fost oamenii. Nu doar colegii din echipa mea, ci și cei din alte departamente. Am fost primit cu zâmbete, urări și multă bună dispoziție. Nu am avut senzația că sunt «omul nou» care trebuie să demonstreze imediat ceva. Deși m-a impresionat complexitatea companiei, procesele, standardele, regulile și numeroasele acronime, nimeni nu m-a făcut să simt că trebuia să le știu deja. Am avut timp să întreb, să greșesc, să învăț și să înțeleg. Cred că acesta este lucrul care mi-a rămas cel mai mult din perioada aceea.”, spune Ionuț.

Curiozitatea care deschide noi drumuri

Ionuț descrie compania ca fiind un mediu aflat într-o continuă transformare, în care ritmul poate fi intens, dar în care curiozitatea și disponibilitatea de a învăța creează permanent oportunități noi.

„Philip Morris România este o companie care nu prea știe să stea pe loc. Mereu se schimbă ceva, mereu apare ceva nou de învățat, de construit sau de rezolvat. Uneori, ritmul poate fi intens, dar, cu siguranță, nu este un loc în care să te plictisești. Cred că oferă multe oportunități celor care vor să le caute, poți să crești, să îți schimbi direcția, să lucrezi cu oameni din alte țări și să ai o expunere profesională pe care nu o găsești peste tot.”

Acest ritm al schimbării explică, în viziunea lui, de ce atât de mulți oameni aleg să rămână în companie, fiecare etapă aduce un proiect, o provocare sau o oportunitate care îi face curioși să descopere ce urmează. Pentru Ionuț, acel „ceva” greu de definit al Philip Morris România se regăsește tocmai în legătura dintre oameni, în încrederea pe care și-o oferă și în felul în care cresc împreună.

Povestea lui Ionuț Anechitei arată cum transformarea unei companii prinde contur prin parcursurile oamenilor săi: prin oportunități valorificate, cunoștințe împărtășite și echipe care învață să reușească împreună.

La Philip Morris România, această contribuție individuală face parte dintr-un efort mai amplu. Compania are peste 1.500 de angajați, colaborează cu peste 4.300 de furnizori locali și susține aproximativ 9.000 de locuri de muncă directe, indirecte și induse în economie. În spatele acestor cifre se află oameni care construiesc viitorul prin munca lor de zi cu zi, consecvent, responsabil și, de multe ori, departe de lumina reflectoarelor.