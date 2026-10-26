Județul Neamț, mai mult decât o destinație de vacanță: producătorii și antreprenorii locali vin la București cu oportunități de afaceri

Ai nevoie de un furnizor nou, un partener pentru dezvoltarea unui serviciu sau o discuție despre extinderea afacerii? Gala „NEAMȚ – THE NEXT MOVE” propune mediului de afaceri din București o întâlnire cu antreprenorii, producătorii și reprezentanții administrației din Neamț. Pe 29 octombrie 2026, la Palatul Brâncovenesc Mogoșoaia, aproximativ 50 de companii își vor prezenta produsele, serviciile și planurile, în cadrul evenimentului organizat de Clusterul „Produs în Neamț”.

Pentru antreprenorii și managerii care caută noi colaborări, întâlnirea oferă posibilitatea de a cunoaște într-un singur loc afaceri din mai multe domenii: producție alimentară, artizanat, turism, ospitalitate și alte servicii. Participanții vor putea vedea produsele, discuta cu oamenii care le realizează și afla ce tipuri de parteneriate urmăresc.

„Vrem să prezentăm Ținutul Neamțului ca destinație de afaceri, investiții, turism și rezidență mediului de afaceri din Capitală, camerelor de comerț bilaterale, ambasadelor și presei, într-o locație premium aflată mai aproape de ei. Nu putem sta pasivi și aștepta ca toată această lume a deciziilor și a oportunităților să vină la Piatra-Neamț să ne descopere, așa că venim noi aici, în București, cu produse și experiențe autentice”, spune Bogdan Pușcașu, directorul executiv al Clusterului „Produs în Neamț”.

Ce poți descoperi pentru afacerea ta

Pentru o companie din retail sau distribuție, interesul poate porni de la un producător local și oferta sa. Pentru un hotel, un restaurant sau o agenție de turism, poate însemna produse pentru meniu, servicii sau experiențe care să completeze oferta pentru clienți. Pentru o firmă care analizează un proiect în județ, discuțiile cu antreprenorii și reprezentanții administrației pot oferi informații și contacte pentru următorii pași.

Clusterul „Produs în Neamț” reunește producători agroalimentari, meșteșugari și afaceri din turism și servicii conexe. Oferta locală include miere, lactate, siropuri, produse din cătină și lavandă, obiecte de artizanat și servicii de ospitalitate. Prin colaborarea dintre membri, organizația urmărește să faciliteze atât promovarea acestora, cât și accesul la clienți noi.

Pentru potențialii cumpărători, asocierea producătorilor poate conta și în privința cantităților disponibile. Potrivit lui Bogdan Pușcașu, membrii clusterului pot reuni volume și pregăti loturi suficient de mari și uniforme pentru a răspunde interesului unor clienți din retail și HoReCa. Evenimentul oferă cadrul în care asemenea cerințe pot fi discutate direct: ce produse sunt disponibile, în ce condiții pot fi livrate și cum ar putea începe o colaborare.

„Fiecare reprezentant al administrației locale, fiecare expozant din HoReCa, fiecare companie prezentă și fiecare producător local a fost provocat să propună oportunități de afaceri, să-și prezinte planurile de viitor și să discute cu participanții la Gală, interacțiunea cu speakerii și networking-ul fiind elementele principale care vor asigura premisele ca evenimentul să fie unul util și cu rezultate concrete”, explică Bogdan Pușcașu.

O comunitate conectată la antreprenori și piețe internaționale

Alături de produsele și serviciile locale, întâlnirea va prezenta și inițiativele care sprijină dezvoltarea afacerilor din Neamț. Una dintre acestea este Rubik Hub, din Piatra-Neamț, care facilitează accesul fondatorilor la mentori, investitori și comunități antreprenoriale din România și din străinătate.

Pentru companiile și organizațiile interesate de colaborări, aceste conexiuni completează oferta județului: există experiență în lucrul cu fondatori, organizarea unor întâlniri profesionale și dezvoltarea unor relații dincolo de piața locală.

„Rubik Hub este un exemplu că acest lucru se poate întâmpla și în Neamț. De-a lungul anilor, am adus aici mentori, antreprenori și investitori din România, din Europa și din alte regiuni ale lumii. Am creat contexte în care fondatorii pot învăța de la oameni care au trecut deja prin provocările construirii unei companii și pot stabili relații care să îi ajute să se dezvolte. Am avut inclusiv echipe din afara județului care au venit la Piatra-Neamț pentru a lucra împreună timp de o săptămână sau pentru a organiza activități de team building”, spune Vlad Gliga, fondatorul Rubik Hub.

Experiențele descrise de acesta arată și o posibilă direcție de colaborare între companii, spații de lucru și afaceri din ospitalitate. Apropierea de natură și posibilitatea organizării unor activități de echipă pot completa întâlnirile de lucru. Pentru cei interesați, gala poate fi punctul de pornire pentru cunoașterea interlocutorilor locali și explorarea unor astfel de propuneri.

Discuții despre afaceri, administrație, turism și educație

Programul începe la ora 10:00 și aduce perspective diferite asupra dezvoltării județului. Daniel Harpa, președintele Consiliului Județean Neamț, și primarii din Piatra-Neamț, Roman, Târgu Neamț, Bicaz și Roznov vor discuta despre proiecte locale și oportunități pentru locuitori, companii și investitori.

Dan Ostahie, Marius Ștefan și Vlad Gliga vor vorbi despre antreprenoriat, investiții și creșterea afacerilor. Ciprian Șlemco, Radu Paltineanu și Ciprian Istrate vor aduce experiențe din turism, explorare și artă, iar Francesco Capuano, Cristi Gretcu și Florina Isachievici vor discuta despre contribuția turismului, culturii și educației la viitorul județului.

Sesiunile de întrebări și răspunsuri vor permite participanților să intervină în discuțiile despre administrație și antreprenoriat. Zona expozițională, degustările de produse și timpul dedicat networking-ului completează programul și oferă ocazii de conversație cu reprezentanții afacerilor prezente.

Pentru antreprenori, manageri, responsabili de achiziții și organizații de afaceri din București, invitația este să vină cu propriile interese și întrebări: ce furnizori caută, ce servicii vor să dezvolte sau ce ar avea nevoie să afle înaintea unui proiect în Neamț.

Neamț. Oameni de cunoscut. Afaceri de descoperit. Proiecte de construit.

Programul și informațiile despre participare la Gala „NEAMȚ – THE NEXT MOVE”, din 29 octombrie, sunt disponibile pe neamtthenextmove.ro.