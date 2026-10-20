Paralela45 lansează cea mai mare vară din istoria sa. Zboruri Enter Air din tot mai multe orașe și Albania în premieră pe curse charter

Descoperă destinațiile noi, tarifele de la 324 de euro și avantajele ofertelor presale pentru vacanțele de anul viitor. Sursa foto: paralela45.ro

Pentru tot mai mulți români, vacanța începe din momentul în care nu mai trebuie să traverseze țara până la aeroport. Paralela45 a lansat programul de vară 2027, cel mai amplu din istoria sa, cu plecări din tot mai multe orașe și cu un partener aerian puternic. Enter Air, cea mai mare companie aeriană charter din Polonia, cu care vizează un parteneriat strategic și solid.

Un sezon record, construit cu un grup european

În vara 2027, Paralela45 operează zboruri charter spre zece țări, cu o capacitate cu 20% mai mare decât în acest an și cu aproape 80% peste nivelul din 2025. Saltul vine după integrarea în grupul Rainbow Tours, unul dintre cei mai importanți tur-operatori din Europa Centrală și de Est, din care compania face parte din mai 2025. Cele mai multe curse merg spre destinațiile pe care românii le aleg an de an, Grecia, Turcia și Spania.

„Piața din România crește, iar românii călătoresc tot mai mult și tot mai informat. Vara 2027 este răspunsul nostru. Mai multă capacitate, mai multe orașe de plecare, destinații noi și un partener aerian care lucrează de ani buni pentru grupul Rainbow Tours”, spune Ioana Burcea, director în cadrul Boardului Administrativ al Paralela45.

De la Constanța, direct în Creta

Litoralul românesc devine punct de plecare spre litoralul grecesc. Pe Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu, Paralela45 adaugă în vara 2027 un charter spre Heraklion, pe insula Creta, alături de cursa spre Antalya, pe care o operează de mai mulți ani. Pentru turiștii din Dobrogea, o vacanță în Creta începe de la 324 euro de persoană, la doar câteva ore de casă.

Timișoara, poarta de vest spre Mediterana

Turiștii din vestul țării au la dispoziție una dintre cele mai bogate oferte ale sezonului. De pe Aeroportul Internațional Traian Vuia se zboară direct spre Antalya, Corfu, Rhodos, Heraklion, Zakynthos, Larnaca și Cipru de Nord, iar ruta spre Costa Brava revine în 2027, cu sejururi de 497 de euro de persoană.

Din București, trei vedete ale sezonului

Albania intră pentru prima dată în programul charter, cu zbor direct București-Tirana și sejururi la hoteluri de patru stele de la 509 de euro de persoană. Revin și insulele grecești Samos, cu vacanțe de la 422 de euro și Lesbos de la 747 de euro de persoană. În Muntenegru, zborurile aterizează din 2027 la Tivat, la câțiva kilometri de stațiunile de pe coastă, ceea ce înseamnă transferuri mai scurte și mai mult timp la plajă.

„Când am construit programul, am pornit de la o întrebare simplă, de unde vor oamenii să plece? Răspunsul l-am găsit în datele din vânzări și în discuțiile cu agențiile din toată țara. Așa am ajuns să adăugăm Heraklion la Constanța, să readucem Costa Brava la Timișoara și să mutăm sosirea în Muntenegru mai aproape de plajă. Vom continua în această direcție, pe măsură ce cererea crește”, spune Dawid Manicki, director în cadrul Boardului Administrativ al Paralela45.

Enter Air, partenerul care face posibilă extinderea

Ca să poți promite zboruri din mai multe orașe, ai nevoie de un partener aerian pe măsură. Majoritatea curselor din vara 2027 sunt operate de Enter Air, partenerul grupului Rainbow Tours, o companie care zboară exclusiv pentru tur-operatori și are în spate 16 ani de experiență în zborurile de vacanță.

• este cea mai mare companie aeriană charter și cel mai mare transportator aerian privat din Polonia;

• operează o flotă de 40 de aeronave Boeing 737, inclusiv avioane noi, livrate direct din fabrică;

• își pregătește piloții în propriul centru de instruire, pe simulatoare Boeing 737, și face mentenanța în interiorul companiei;

• respectă normele EASA, Agenția Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației, și este listată la Bursa din Varșovia.

Pentru pasageri, asta se traduce prin avioane moderne, cabine confortabile și același standard de servicii pe fiecare rută, indiferent din ce oraș pleacă.

Cum rezervi în cele mai bune condiții

Prima etapă de presale se încheie pe 31 octombrie și vine cu cele mai multe avantaje ale sezonului:

• avans de 10% la rezervare, restul cu 30 de zile înainte de plecare;

• la sejururi, unul dintre serviciile flexiGO sau freezeGO, gratuit, la alegere;

• freezeGO gratuit la toate circuitele, charter și non-charter;

• în iulie, zbor gratuit pentru copiii între 2 și 12 ani spre Turcia, Grecia, Muntenegru și Albania (în limita locurilor disponibile);

• tot în iulie, 100 de euro reducere pentru primul copil spre Egipt, Tunisia, Spania și Portugalia (în limita locurilor disponibile).

flexiGO permite anularea rezervării fără motiv și fără penalizări, cu până la 30 de zile înainte de plecare, iar suma plătită devine voucher pentru o altă vacanță din același sezon. freezeGO păstrează prețul pachetului neschimbat până la plecare, indiferent de evoluția prețului combustibilului sau a cursului valutar. În afara presale-ului, fiecare serviciu costă 39 de euro de persoană.

„Indiferent din ce oraș pleacă, turistul trebuie să simtă aceeași liniște în momentul în care face rezervarea. De aceea am inclus flexiGO și freezeGO în oferta de presale. Plătești puțin acum, știi exact cât te costă vacanța și îți poți schimba planurile fără să pierzi banii”, spune Ioana Burcea, director în cadrul Boardului Administrativ al Paralela45.

Toate plecările și ofertele verii 2027 sunt disponibile pe paralela45.ro și în agențiile Paralela45 și partenere din toată țara.