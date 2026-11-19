5 minute de citit Publicat la 14:34 19 Noi 2026 Modificat la 14:34 19 Noi 2026

Descoperă cum te ajută platforma Daibau să compari oferte, prețuri, evaluări și să contactezi meseriași din apropiere. Sursa foto: IStock and own

Instalatorul sanitar este meseriașul pe care oamenii îl caută cel mai mult și se pare că îl găsesc destul de ușor pentru lucrări mici. Cu toate acestea, atunci când chiuveta sau toaleta se înfundă, boilerul funcționează defectuos, când este necesară instalarea de obiecte sanitare sau, în cel mai rău caz, se sparge o țeavă, nu este atât de ușor să ajungi la un instalator.

De aceea, tot mai mulți oameni din România decid să nu sune zeci de instalatori și să le explice situația, ci să găsească un instalator sanitar pe o singură platformă.

Toată lumea a fost convinsă de asta cel puțin o dată. Când ceva nu merge bine cu instalațiile sanitare, unii instalatori fie nu răspund la telefon, fie promit că vor veni, dar nu vin niciodată, fie sunt prea ocupați câteva săptămâni în avans.

Așadar, unde să-i găsească pe cei mai apropiați instalatori? Din ce în ce mai mulți oameni găsesc meșteri cu ajutorul unei dintre cele mai mari platforme de construcții din România - platforma Daibau

Este o platformă care conectează meșterii și firmele de construcții cu toți cei care au nevoie de lucrări de construcții, oricare ar fi acestea. Pe Daibau, oricine poate lăsa o solicitare complet gratuit și va primi prin e-mail oferte și contacte ale celor mai apropiați instalatori, care sunt liberi în perioada dorită.

Peste 206.000 proiecte de construcții au fost finalizate prin intermediul platformei Daibau cu cele peste 19.000 de firme executante de servicii de construcții înregistrate pe platformă. Prin urmare, nu este surprinzător faptul că tot mai mulți oameni au încredere în platforma Daibau și găsesc instalatori sanitari și alți meșteri prin intermediul acesteia.

Am cercetat ce a contribuit la popularitatea Daibau în România și în regiune. Am făcut acest lucru cu ajutorul singurei surse autorizate și obiective - comentariile oamenilor de pe internet.

Platforma Daibau este ușor de utilizat

Ceea ce utilizatorii platformei subliniază cel mai mult este ușurința în utilizare. Este adaptată la diferite vârste, iar pentru a lăsa o cerere și, în general, pentru a naviga pe platformă, sunt necesare cunoștințe minime de lucru la calculator.

Completarea cererii durează doar 3-5 minute. În cerere se menționează ce fel de lucrări de instalații sanitare aveți nevoie, adică ce fel de defecțiune este, locația și când doriți să vină tehnicianul. La scurt timp după trimiterea cererii, pe adresa dvs. de e-mail, veți primi contacte și oferte de la instalatori din apropiere, care sunt liberi să se deplaseze pe teren.

Și toate acestea în câteva clicuri. Acest lucru a fost afirmat și de Costina, care a angajat o echipă de instalatori de pe platforma Daibau:

„Execuție promptă și profesionistă. A fost singura posibilitate să găsesc un meșter de la distanță.”

Prezentare generală a prețurilor lucrărilor de instalații sanitare!

Calculatorul Daibau a fost apreciat de utilizatorii anteriori ai platformei Daibau ca fiind extrem de util. Potrivit acestora, le-a permis să fie informați în avans despre prețurile medii ale serviciilor de instalații sanitare din țară și, astfel, să aleagă o ofertă mai bună și să angajeze un meșter care oferă cel mai bun raport preț-calitate.

În Calculatorul Daibau de prețuri pentru lucrări de instalații sanitare , oricine poate găsi prețuri aproximative pentru repararea/înlocuirea robinetelor, rezervoarelor de apă, boilerelor, desfundarea țevilor, montarea obiectelor sanitare, detectarea scurgerilor de țevi, înlocuirea completă a instalațiilor sanitare în timpul renovării etc.

În acest fel, se previn situațiile neplăcute neprevăzute, este mai ușor să se planifice bugetul chiar înainte de a contacta meșterul. Acest lucru a fost afirmat și de Sandu, care a găsit meșteri pentru renovarea băii:

„Punctualitate, profesionalism! Lucrare executată curat și de calitate! Îndrumări și sfaturi pentru viitor.”

Calea cea mai simplă către cei mai apropiați instalatori sanitari!

Când vine vorba de instalatorii sanitari, viteza de reacție și intervenție este esențială. Dacă problema nu este rezolvată la timp, pot exista inundații, daune la pardoseli și pereți și chiar daune majore la clădirile rezidențiale. De aceea, majoritatea oamenilor decid să angajeze un meșter local, cel mai apropiat de adresa lor.

Cu ajutorul Nomenclatorului Daibau pentru instalatorii sanitari , utilizatorii au găsit rapid instalatori în zona lor. Tot ce este necesar este să introducă numele sau codul poștal al locului dvs., iar ca urmare a căutării, vor apărea profilurile celor mai apropiați instalatori.

Peste 3.000 de instalatori sanitari din toată România sunt înregistrați pe această platformă, așa că îi veți găsi cu ușurință pe cei mai apropiați de locația dvs.

Toate evaluările instalatorilor într-un singur loc!

Ca un alt avantaj semnificativ, utilizatorii acestei platforme oferă evaluări transparente.

Pe profilul fiecărui instalator sanitar de pe Daibau puteți vedea evaluările sale, comentarii de la utilizatorii anteriori, unde și-au împărtășit mulțumirea în urma lucrării realizate cu meșterul. Instalatorii sanitari pot fi evaluați doar de utilizatorii care i-au angajat, după finalizarea lucrării, iar toate evaluările sunt obiective și verificate. Cu alte cuvinte, nu pot fi scrise de nimeni altcineva. Până în prezent, peste 39.000 de evaluări au fost lăsate pe Daibau pentru diverși contractori.

Pe lângă evaluări, utilizatorii pot vedea și referințe, adică fotografii ale lucrărilor anterioare ale meșterilor. Acest lucru este deosebit de important atunci când angajați profesioniști pentru a renova baia sau bucătăria.

Alexandru a ales echipa de instalatori sanitari tocmai pe baza evaluărilor și recomandărilor bune:

„Este o echipă de nota 10. Au venit la timp și m-au ajutat să aleg ce am nevoie. Recomand cu încredere.”

Doar instalatori înregistrați la Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC)!

Pe platforma Daibau puteți găsi exclusiv meșteri care dețin companii înregistrate la ONRC. Acest lucru oferă utilizatorilor siguranța că vor angaja o firmă care lucrează legal, oferă posibilitatea unei garanții și a unei facturi, ceea ce este deosebit de important, mai ales pentru lucrări mai mari, cum ar fi înlocuirea completă a instalațiilor sanitare.

„Amabili, au făcut o lista de materiale, au venit la termenul stabilit.”, a scris Viorel, care și-a împărtășit satisfacția față de firma de instalații sanitare.

Mulți utilizatori ai platformei Daibau au scris, de asemenea, că meșterul selectat nu numai că a dus lucrarea la bun sfârșit, ci și că a dorit să ofere sfaturi și sugestii constructive.

Oamenii se întorc mereu la Daibau!

Totuși, ceea ce a făcut din Daibau cea mai mare platformă de construcții din România astăzi este faptul că utilizatorii revin la ea iar și iar, atunci când au din nou nevoie de lucrări de construcție. De asemenea, majoritatea dintre ei au declarat că ar recomanda platforma și meșterul angajat oamenilor din imediata apropiere. Acest lucru este demonstrat de comentariile lor de pe internet:

„Seriozitate, promptitudine, profesionalism. Mulțumesc întregii echipe, pentru ajutorul acordat. Recomand!”,a spus Daniela, care a angajat instalatori pentru renovarea băii.

Odată cu dezvoltarea tehnologiei, s-a schimbat și modul în care oamenii găsesc meseriași. Aceștia își doresc să ajungă la profesioniști cât mai simplu și rapid, fără căutări îndelungate sau recomandări din vorbă în vorbă. De aceea, tot mai mulți aleg astăzi să găsească instalatori sanitari, dar și alți meseriași, prin intermediul platformei Daibau.