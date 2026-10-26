Pregătirea utilajelor de construcții pentru sezonul rece

Află cum să pregătești utilajele de construcții pentru iarnă: verifică antigelul, motorina, uleiurile, bateria, filtrele și cuplajul elastic pentru a preveni defecțiunile la temperaturi scăzute. Sursa foto: pexels.com

Un rezervor de AdBlue umplut până la refuz seara, pe un șantier unde încărcătorul rămâne afară peste noapte, poate deveni dimineața o problemă de mentenanță. Lichidul folosit pentru tratarea gazelor de evacuare îngheață în jurul valorii de -11°C și își mărește volumul în rezervor. De aceea, recomandarea practică este ca rezervorul să nu fie umplut peste nivelul maxim marcat atunci când utilajul staționează în aer liber. Situația ilustrează bine logica pregătirii pentru frig: problemele apar rar dintr-o defecțiune spectaculoasă și mult mai des din fluide, garnituri și componente care au funcționat fără cusur toată vara.

Lista de verificare dinaintea primului îngheț cuprinde uleiul de motor, uleiul hidraulic, antigelul, combustibilul, separatorul apă/combustibil, furtunurile, bornele bateriei și curelele. Pentru fiecare dintre aceste elemente contează două lucruri: dacă există pierderi sau uzură vizibilă și dacă fluidul ori materialul este potrivit pentru temperaturile care urmează. Revizia de toamnă devine astfel momentul în care se stabilește necesarul de piese utilaje construcții pentru iarnă, de la filtre la curele, iar înlocuirile nu se mai fac în grabă, după prima pornire ratată pe un șantier înghețat.

Antigel și motorină: pragurile de temperatură de urmărit

Concentrația antigelului stabilește direct temperatura până la care lichidul de răcire rămâne protejat. La lichidele pe bază de etilenglicol, o soluție de 40% asigură protecție până la aproximativ -25°C, iar una de 50% până la aproximativ -35°C, valori care trebuie confirmate pe ambalajul produsului folosit. Diferența merită verificată înainte de sezon, mai ales la utilajele la care s-au făcut completări pe parcursul anului: fiecare completare modifică proporția inițială, iar protecția reală poate ajunge mai slabă decât cea indicată pe ambalajul lichidului turnat la ultima schimbare.

În cazul motorinei, standardul SR EN 590 prevede pentru carburantul de iarnă comercializat în România o temperatură limită de filtrabilitate între -15 și -20°C, adică pragul sub care motorina nu mai trece corect prin filtru. Valoarea explică de ce utilajele care lucrează în zone cu geruri accentuate au nevoie de o atenție suplimentară la alimentare și la starea filtrelor. Separatorul apă/combustibil completează această verificare, deoarece apa acumulată în sistem devine o problemă mult mai serioasă când temperaturile coboară sub zero.

Elementul elastic dintre motor și pompa hidraulică

La multe utilaje terasiere, mișcarea de la motor ajunge la pompa hidraulică printr-un cuplaj elastic pentru motor, care preia vibrațiile torsionale și compensează micile abateri de aliniere dintre cele două ansambluri. Elementul elastic are un interval de temperatură de funcționare definit de producător. Cataloagele tehnice indică pentru acesta temperaturi permanente de la -40 la +90°C sau de la -50 la +120°C, în funcție de material. Ambele intervale acoperă temperaturile obișnuite ale iernii din România, însă la înlocuire materialul elementului nou trebuie să corespundă specificației inițiale, nu doar dimensiunilor de montaj.

Revizia de toamnă este un moment potrivit pentru inspecția vizuală a cuplajului. Fisurile, deformările sau urmele de material desprins indică un element îmbătrânit, care este mai bine înlocuit într-o revizie planificată decât în plin sezon, când o cedare întrerupe transmiterea mișcării către pompa hidraulică și imobilizează utilajul exact în perioada cu cele mai puține zile bune de lucru.

Pornirea la temperaturi negative solicită bateria și electromotorul

Un motor diesel pornește mult mai greu pe frig decât vara. Datele Perkins arată că pornirea la -17°C este de cinci ori mai dificilă decât la 26°C, o diferență pe care o resimt simultan bateria, electromotorul și uleiul de motor. De aceea, bornele bateriei se curăță și se strâng înainte de sezon, iar curelele se verifică pentru fisuri și tensiune corectă. Uleiul de motor trebuie să fie cel specificat de producător pentru temperatura ambientală în care lucrează utilajul. Același principiu se aplică uleiului hidraulic, care la temperaturi scăzute devine mai vâscos și circulă mai greu prin pompă, distribuitor și cilindri.

Furtunurile hidraulice cer și ele o inspecție atentă. Cauciucul îmbătrânit își pierde elasticitatea, iar o fisură care vara trecea neobservată se poate transforma iarna într-o pierdere de ulei sub presiune. Verificarea se face cu utilajul oprit și sistemul depresurizat, urmărind mai ales zonele de îndoire și racordurile.

Încălzirea de dimineață: câteva minute la ralanti, apoi sarcină redusă

Mersul îndelungat la ralanti nu încălzește eficient un utilaj de construcții. Recomandarea uzuală este de câteva minute la ralanti după pornire, de regulă 3-5, urmate de lucru ușor până când motorul și sistemul hidraulic ajung la temperatura de funcționare. Sub sarcină redusă, uleiul hidraulic circulă prin tot circuitul și se încălzește mai uniform decât dacă motorul ar funcționa singur, fără ca brațul sau transmisia să fie solicitate. Ralantiul prelungit consumă combustibil și adaugă ore de funcționare fără folos real pentru încălzirea ansamblului, în timp ce secvența recomandată evită și solicitarea bruscă a componentelor hidraulice cât uleiul este încă vâscos.

Filtrele de combustibil și separatorul de apă, schimbate înainte de primul îngheț

Filtrul de combustibil este, iarna, punctul în care se văd primele efecte ale unei motorine nepotrivite sau ale apei din sistem. Un filtru parțial colmatat de la sfârșitul verii are mai puține șanse să facă față unei nopți cu temperaturi apropiate de pragul de filtrabilitate. Din acest motiv, schimbarea filtrelor de combustibil și golirea separatorului apă/combustibil își au locul în revizia de toamnă, odată cu filtrele de ulei și cu cele hidraulice.

Planificarea reviziei depinde și de durata aprovizionării: filtrele și consumabilele comandate imediat după inspecție lasă timp pentru montaj înainte de prima săptămână cu temperaturi negative, chiar și atunci când o piesă nu se află pe stoc.

Pentru utilajele mutate între zone diferite ale țării în aceeași iarnă, merită consultat tabelul de vâscozități din manualul de operare. Uleiul se alege după cea mai scăzută temperatură așteptată pe șantierul cel mai rece, nu după media zonei în care se află baza firmei, astfel încât un excavator mutat la mijlocul iernii de la câmpie la munte să lucreze și pe noul amplasament cu un ulei potrivit temperaturilor de acolo.