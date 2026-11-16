Sezonul reducerilor Garmin Romania – discounturi de până la 2.040 de lei

2 minute de citit Publicat la 08:47 16 Noi 2026 Modificat la 08:47 16 Noi 2026

Garmin România lansează campania Reduceri de Sărbători 2026, cu peste 170 de produse și discounturi de până la 2.040 de lei, între 13 noiembrie și 27 decembrie. Sursa foto: garmin.com

Garmin Romania anunță debutul reducerilor de sezon, o campanie cu peste 40 de zile de prețuri speciale pentru o largă gamă de produse. Promoțiile din campania Reduceri de Sărbători încep pe 13 noiembrie, cu discount-uri de până la 2.040 de lei pentru cele mai populare produse Garmin, de la ceasuri la gadget-uri pentru ciclism, navigație, pescuit, scufundări, hiking, golf și produse pentru copii.

Reduceri de Sărbători : 13 noiembrie – 27 decembrie 2026

Campania Reduceri de Sărbători ia startul pe 13 noiembrie, după ora 10:00, în campanie fiind incluse cele mai dorite produse Garmin. Promoța va include peste 170 de produse, din toate gamele. Reducerile se vor aplica pentru o selecție de smartwatch-uri, dar și gadget-uri utile amatorilor de alergare, ciclism, condus, navigație, scufundări, pescuit sau golf.

Printre produsele vedetă ale acestei perioade de reduceri, se numără:

· Gamele fenix 8 și 8 Pro, ceasuri robuste cu GPS pentru activităţi multisport, cu funcţii complexe și statistici complete despre activitatea fizică și starea de sănătate. Ceasurile includ și funcțiile Music, respectiv Garmin Pay, ce permit mai multă libertate de utilizare în timpul activităților sportive.

· Ceasuri din gama Forerunner, precum Forerunner 70/170, pentru cei care vor să înceapă o aventură în lumea alergării sau să-și perfecționeze antrenamentul, sau 570/970, create pentru alergătorii pasionați sau profesioniști. Acestea au statistici complexe care susțin antrenamentele, precum pulsul măsurat la încheietură, dinamica alergării, VO2 Max, sugestii pentru exerciții zilnice sau durata de timp necesară recuperării.

· Gamele Venu, Vivoactive sau Lily, produse de lifestyle cu nenumărate funcții pentru sport și wellness. Acestea pot deveni cadouri inspirate pentru cei care își doresc un stil de viață sănătos și echilibrat.

· Bounce 2, un smartwatch reinventat pentru copii, cu conectivitate celulară LTE, care ajută părinții să amâne momentul în care vor oferi un telefon celor mici. Dispunând de un afișaj luminos și colorat, copiii pot folosi smartwatch-ul pentru a-și urmări activitățile sau a juca jocuri educative.

· Gamele de ceasuri Instinct și Approach, dedicate celor care duc sportul la nivelul următor, au de asemenea prețuri speciale până la finalul lunii decembrie.

· Produsele pentru cicliști întregesc lista, cu gamele Varia și Edge. De la radare retrovizoare la ciclocomputere, acestea vor completa cu succes kit-ul oricărui ciclist profesionist sau amator.

· Pasionații de condus se vor bucura de reducerile pentru gamele Garmin Drive sau Garmin Dashcam.

Lista completă a produselor cu reduceri de sărbători va putea fi regăsită pe site, începând cu 13 noiembrie 2026, după ora 10:00. Toate discount-urile sunt valabile exclusiv pe garmin.com/ro-ro, în limita stocurilor disponibile.

Garmin Romania oferă o experiență completă, cu ajutorul echipei de specialiști care oferă informații complete și actualizate despre produse și comenzi, precum și suport pentru achiziția de noi dispozitive, reparații, manuale sau software. Centrul de asistență (service și suport) este disponibil pentru toți clienții din România, în limba română. Serviciul este disponibil 24/7 pe site, și de luni până vineri, telefonic, la 0800360038 (apel gratuit).

Garmin a revoluționat viața plină de aventură, adrenalină și curaj a atleților și pasionaților de sport din întreaga lume. Dedicată produselor ce sporesc performanța, dar și siguranța, echipa Garmin oferă tuturor șansa de a se depăși pe sine, în orice moment.

Garmin Ltd. este incorporată în Elveția, cu filiale în USA, Taiwan și Marea Britanie. Garmin și fēnix sunt mărci înregistrate, iar Garmin Pay, PacePro și Connect IQ sunt mărci ale Garmin Ltd.