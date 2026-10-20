Top 5 clinici și spitale din București-Ilfov pentru chirurgie oftalmologică de înaltă precizie pentru adulți și copii

6 minute de citit Publicat la 10:59 20 Oct 2026 Modificat la 10:59 20 Oct 2026

Descoperă 5 clinici și spitale de chirurgie oftalmologică din București, cu informații despre tehnologiile utilizate, experiența declarată și specializările în oftalmologie pediatrică, strabism, cataractă, glaucom și chirurgie refractivă. Sursa foto: pexels.com

Clasamentul este orientativ deoarece nu există o bază de date publică unitară care să compare toate clinicile după aceiași indicatori, precum numărul de intervenții, rata complicațiilor sau rezultatele pe termen lung. De aceea, comparația de mai jos se bazează pe tehnologiile declarate, experiența publică, volumul comunicat și cazurile recente prezentate de fiecare instituție.

Cum trebuie evaluată o clinică de chirurgie oftalmologică?

O clinică de chirurgie oftalmologică nu o vom alege doar după numele unui aparat sau după promisiunea unui rezultat rapid. Pentru un pacient va conta combinația dintre evaluarea preoperatorie, experiența chirurgului, echipa de anestezie, protocoalele de siguranță și monitorizarea după intervenție.

Printre criteriile relevante se numără considerăm a fi urmptoarele:

existența unor echipamente adaptate vârstei pacientului;

posibilitatea de a investiga copii necooperanți sau foarte mici;

experiența în cazuri complexe și reintervenții;

capacitatea de a trata atât copii, cât și adulți;

existența unei echipe multidisciplinare;

numărul de proceduri efectuate, atunci când acesta este comunicat public;

accesul la chirurgie de zi, anestezie și monitorizare postoperatorie.

Tehnologia poate crește precizia măsurătorilor și poate ajuta medicul să planifice intervenția, dar consultația și decizia medicală personalizată rămân cele mai importante în actul medical.

1. Spitalul Infosan

Spitalul Infosan este în topul instituțiilor medicale atât pentru copii cât și pentru adulți, deoarece are o identitate medicală construită în jurul oftalmologiei pediatrice, dar oferă și servicii pentru cataractă, strabism, glaucom, afecțiuni retiniene și retinopatie diabetică la adulți.

Potrivit informațiilor comunicate public, are o echipă formată din 35 de cadre medicale, o capacitate de aproximativ 3.000 de pacienți lunar în ambulatoriu și 300 de pacienți lunar în spitalizare de zi. În cei 24 de ani de activitate, peste 120.000 de pacienți unici au trecut pragul spitalului.

Tehnologii utilizate la Infosan

Dotarea pentru evaluarea copiilor este unul dintre cele mai importante argumente ale spitalului. Nu toate aparatele sunt folosite în cazul fiecărui pacient, iar investigațiile sunt alese în funcție de vârstă, simptome și diagnosticul suspectat.

Pentru screening și măsurarea refracției pot fi utilizate:

Plusoptix A16, autorefractometru portabil fără contact, util inclusiv la copiii mici;

Retinomax K-Plus 5, care poate fi folosit și când copilul stă culcat;

Skiascopul Heine Beta200, pentru evaluarea refracției, inclusiv sub cicloplegie;

Tonometre fără contact, precum Pulsair Intellipuff.

Pentru pregătirea intervențiilor chirurgicale, Infosan utilizează IOL Master 700 Zeiss și biometrul Aladdin Topcon. Aceste aparate pot măsura lungimea axială a ochiului și alte elemente necesare pentru calcularea unui plan chirurgical, inclusiv în cazuri precum cataracta congenitală.

Pentru retină și nervul optic sunt importante OCT Topcon Dri Triton, sistemele RetCam și Phoenix ICON pentru imagistica retiniană la nou-născuți și oftalmoscopul indirect. Aceste tehnologii sunt relevante în monitorizarea retinopatiei de prematuritate și în evaluarea unor afecțiuni retiniene.

Infosan are și aparatură pentru teste funcționale precum ERG, EOG și PEV, utile în investigarea unor boli rare sau genetice. Pentru ambliopie și tulburări binoculare poate fi utilizată platforma de terapie vizuală Vivid Vision.

Care este cazul recent de evidențiat de Spital?

În septembrie 2026, doi chirurgi Infosan au operat simultan ambii ochi ai unui copil de 8 ani cu strabism. Intervenția a redus durata anesteziei generale de la aproximativ 90 la 35 de minute. După prima procedură, echipa a mai realizat 12 intervenții similare.

Potrivit datelor spitalului, în 98% dintre cazurile de strabism corecția poate fi realizată printr-o singură intervenție.

Pentru pacienți, avantajul principal nu este doar existența unui aparat modern, ci faptul că investigațiile, planificarea și intervenția pot fi organizate într-un centru care tratează cazuri pediatrice complexe.

2. Clinica Oculus

Clinica Oculus este unul dintre cele mai importante centre din București pentru chirurgia oftalmologică complexă la adulți. Clinica declară peste 200.000 de operații oftalmologice în 33 de ani de activitate, două blocuri operatorii, patru posturi chirurgicale și 14 cabinete de consultații și investigații.

Oculus are o dotare puternică pentru chirurgia cataractei, corneei, retinei, glaucomului și chirurgia refractivă. Printre echipamentele prezentate se numără:

sistemul de vizualizare intraoperatorie 3D NGenuity;

femtolaserul Ziemer Z8 NEO;

sistemul de ghidare și planificare digitală Verion;

tomograful intraoperator EnFocus OCT;

aparatură computerizată pentru facoemulsificare și chirurgie vitreo-retiniană.

În 2025, echipa Oculus a prezentat în cadrul unei sesiuni internaționale de chirurgie live trei intervenții realizate din București: un transplant de cornee UT-DSAEK, o intervenție CLEAR pentru miopie severă cu astigmatism și implantarea unui cristalin artificial fixat la scleră, într-un caz cu afakie și antecedente de cataractă congenitală.

Oculus este mai puternic poziționată pe chirurgia adulților, dar are și experiență în cazuri congenitale și intervenții complexe cu istoric pediatric.

3. Clinica OFTAPRO

OFTAPRO este una dintre clinicile cu cea mai clară specializare în oftalmologie pediatrică, strabism și tulburări de motilitate oculară. Clinica tratează copii de vârste mici, dar și adulți cu strabism, diplopie, nistagmus sau probleme oculoplastice.

OFTAPRO declară peste 29 de ani de experiență în chirurgia strabismului, șapte medici chirurgi și peste 13.000 de intervenții realizate sub anestezie generală până în 2025.

În octombrie 2025, clinica a realizat o intervenție GATT pentru glaucom juvenil la o fetiță de 10 ani. Procedura a fost prezentată drept prima intervenție GATT pentru glaucom pediatric din România și o premieră pentru sistemul privat.

Intervenția s-a desfășurat într-o sală echipată pentru chirurgie MIGS, cu gonioscopie și instrumentar dedicat. Cazul este relevant deoarece arată extinderea opțiunilor chirurgicale pentru glaucomul pediatric și existența unei echipe cu pregătire specifică pentru pacienți copii.

OFTAPRO oferă și investigații precum OCT, ecografie oculară, retinofotografie, ERG și PEV. Clinica mai declară existența unei baze de date imagistice care începe din anul 2000, ceea ce poate ajuta la urmărirea evoluției pacientului în timp.

4. AMA Optimex

AMA Optimex este una dintre cele mai cunoscute clinici din București pentru chirurgia refractivă și corectarea dioptriilor cu laser. Clinica declară peste 3.000 de intervenții chirurgicale anual.

Printre tehnologiile utilizate se numără:

VisuMax 800;

SMILE PRO și SMILE PLUS;

FemtoLASIK;

PRESBYOND;

sistemul MS-39 pentru analiza corneei și a segmentului anterior;

biometrul IOL Master 700.

AMA Optimex a comunicat mai multe premiere tehnologice recente. În decembrie 2024 a fost realizată prima intervenție SMILE pentru hipermetropie din România, iar în ianuarie 2025 prima intervenție din România cu cristalinul multifocal AT ELANA.

Poziționarea clinicii este foarte puternică în zona chirurgiei refractive pentru adulți. Clinica oferă și servicii pentru copii și intervenții pentru strabism.

5. Institutul Clinic de Urgențe Oftalmologice

Institutul Clinic de Urgențe Oftalmologice „Prof. Dr. Mircea Olteanu” este un centru public de referință pentru urgențe și cazuri oftalmologice complexe. Instituția tratează pacienți de la nou-născuți prematuri până la persoane vârstnice și are compartimente de oftalmologie pediatrică în toate cele trei secții clinice.

Institutul declară peste 100.000 de consultații anual, 142 de paturi și șase săli de operație. În 2025, au fost făcute investiții de peste 10 milioane de lei în aparatură, inclusiv:

microscop operator cu OCT integrat;

aparate de vitrectomie și facoemulsificare;

tomografe OCT;

ecografe oculare;

aparat de cross-linking;

laser pentru fotocoagulare retiniană;

instrumentar pentru microchirurgia polului anterior și posterior.

Institutul are și o sală dedicată transplantului de cornee, dotată cu microscop OCT, microkeratom și femtolaser. Unitatea declară peste 670 de transplanturi de cornee și efectuarea tuturor tipurilor de transplant de cornee în sistemul public.

Pentru o familie care caută chirurgie oftalmologică sau pentru adulți de înaltă precizie în București și Ilfov, alegerea trebuie făcută în funcție de afecțiune, vârsta pacientului și specializarea medicală a instituției.

Infosan este cea mai echilibrată opțiune pentru consultații și operații oftalmologice pentru pediatrice și adulți, cazuri complexe și tehnologie adaptată oftalmologiei pediatrice. Oculus se remarcă prin volum, chirurgia adulților și tehnologiile avansate de vizualizare. OFTAPRO este poziționată pentru strabism, oftalmologie pediatrică și glaucom juvenil. AMA Optimex are un avantaj în chirurgia refractivă și tehnologia laser. Institutul Clinic de Urgențe Oftalmologice rămâne un reper pentru cazuri complexe, urgențe și chirurgie oftalmologică publică.

Un aparat nu garantează un rezultat. Diagnosticul corect, experiența chirurgului, alegerea indicației și urmărirea postoperatorie sunt la fel de importante ca tehnologia folosită.

Articolul are scop informativ și nu înlocuiește consultația medicală sau recomandarea personalizată. Alegerea medicului oftalmolog și a instituției medicale trebuie făcută împreună cu un specialist, în funcție de diagnosticul și nevoile fiecărui pacient.

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