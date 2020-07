Nelu Tătaru, explicația numărului tot mai mare de îmbolnăviri cu coronavirus

Nelu Tătaru dă vină pe măsurile de relaxare, pe nerespectarea recomandărilor de către cetățeni, dar și pe decizia CCR referitoare la carantinarea și izolarea românilor.

"Eu aș vorbi de aproape patru săptămâni de creștere a numărului de cazuri. Gândiți-vă că acum patru săptămâni erau la o rată de transmitere de 06 - 07, aveam la un moment dat, când erau teste puține, și 124 de cazuri noi la 24 de ore. De atunci am tot început să creștem.

Cu o alternanță a numărului mai mic de cazuri pe weekend, când se testa și mai puțin și erau recoltări și mai puține de probe, am mers crescător. Dar în același timp am avut și mai multe măsuri de relaxare. Trei măsuri de relaxare. Am avut și weekenduri prelungite, dar și niște decizii ale CCR care ne-au luat niște pârghii privind izolarea și internarea pacienților și am ajuns astăzi la momentul în care avem 614 cazuri noi pe 24 de ore".

Un nou record a fost înregistrat astăzi în ceea ce privește numărul cazurilor noi de coronavirus. Grupul de Comunicare Strategică a raportat 614 îmbolnăviri în România în ultimele 24 de ore. Până astăzi, 9 iulie, pe teritoriul României, au fost confirmate 30.789 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 22.574 au fost externate

Oamenii nu mai respectă regulile, subliniază ministrul

Nerespectarea regulilor impuse de autorități e o mare problemă și poate favoriza în continuare creșterea numărului de cazuri, atrage atenția ministrul Sănătății.

"Suntem în același registru al creșterii progresive de la o zi la alta. Suntem într-un moment în care respectarea regulilor impuse odată cu acele măsuri de relaxare lasă de dorit. În toate evaluările noastre am văzut că o parte a populației nu mai respectă aceste reguli. Și atunci avem o transmitere comunitară accentuată".

În ultimele zile s-a înregistrat și o creștere a numărului de persoane din cadrul personalului medical, a mai spus Tătaru. Ministrul a precizat că sunt anumite spitale care au o rată de ocupare a locurilor de la terapie intensivă ridicată. "Am gestionat această situație din ultimele 2-3 zile prin detașări de personal în acele spitale sau prin transferul de pacienți la alte spitale unde existau locuri în terapie intensivă".

INTERVIU Nelu Tătaru explică de ce s-a ajuns la un număr atât de mare de cazuri de coronavirus

Tătaru: Deja se văd efectele deciziei Curții Constituționale

În privința deciziei CCR, Nelu Tătaru subliniază că deja se simt efectele acesteia, autoritățile nemaiavând pârghii de a-i controla pe oameni să respecte regulile. "De la publicarea în Monitorul Oficial de pe 3 iulie a motivării CCR până astăzi s-au externat 1.602 persoane pozitive la cerere sau asimptomatici pozitivi. Imposibilitatea de a-i menține obligat la domiciliu în izolare a făcut ca rata de transmitere să crească".

Un alt set de relaxări va urma, dar nu în contextul creșterii numărului de cazuri, a mai spus ministrul. "Trebuie să vedem măcar o stabilizare a acestui număr de cazuri și o tendință a respectării regulilor de toți agenții economici, precum și de populația civilă. Cred că acest context ar trebui să ne facă pe toți să înțelegem că sănătatea poporului român nu e nici miza politică în acest moment și nici locul pe care noi să negociem un viitor pe un aspect sau altul".

Se ia în considerare varianta reinstaurării stării de urgență?

Nelu Tătaru nu elimină varianta reinstaurării stării de urgență în cazul în care situația generată de pandemie se va înrăutăți.

"Totul depinde de evoluție. Noi facem niște evaluări, le expunem Comitetului Național pentru Situații de Urgență, anterior acestei ședințe există un grup tehnic de lucru la nivelul MAI.

În măsura în care vedem că evoluția pe o perioadă, cu existența anumitor focare, impune și alte măsuri se face propunerea către primul ministru de prelungire a stării de alertă în care ne aflăm sau către președinte, în eventualitatea unei declarări a stării de urgență. Acum nu suntem în momentul în care să insistăm pe starea de urgență. Dar starea de alertă se impune", a mai precizat Nelu Tătaru.