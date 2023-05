Un viitor sustenabil, pas cu pas | Dezvoltăm România Sustenabil

Trăim în mileniul urban, așa spun specialiștii. Mileniul în care orașele se dezvoltă rapid, iar populația lor crește într-un ritm alarmant. Iar modul în care se întâmplă a devenit esențial pentru viitor.

Sursa foto: Antena 3 CNN

Pe asta se bazează unul dintre cele 17 obiective de sustenabilitate adoptate de ONU: grija pentru mediu și oameni cu fiecare construcție nou proiectată și ridicată.

Cu acest crez în minte și suflet, Niro Investment Group ridică în nordul Bucureștiului singura clădire din capitală, cu destinaţie de hotel, cu certificat de grijă excepțională față de mediu.

"Swissôtel va fi primul hotel din București certificat BREEAM de la faza de proiectare”, a spus Anca Simionescu, Director general Niro Investment Group.

"Sustenabilitatea înseamnă un model de business care reflectă continuitate, eficiență, impact pozitiv social și de mediu", a mai spus şi Cleo Gâdea, Președinte Consiliul de Administrație Niro Investment Group.

Pentru a obține certificarea BREEAM, trebuie respectate principii de sustenabilitate și protejarea mediului în fiecare decizie de proiectare şi construcție: de la alegerea materialelor de construcție, la tipul de geamuri folosite până la managementul deșeurilor.

"Înseamnă gândirea unor sisteme de management ale clădirii care să ducă la optimizarea consumului energetic, o reducere a consumului de apă. Înseamnă creșterea calității aerului interior, gradului de luminozitate naturală, vorbim de zgomot, vorbim de poluare, toți acești factori ar trebui să fie optimizați”, a mai spus aceasta.

Schimbarea în bine a urbanului se poate face însă și în zonele deja existente și puternic industrializate. Dragonul Roșu, cel mai mare centru logistic din sud-estul Europei, se bucură de spații verzi nou create și un proiect de dotare cu stații de încărcare electrică gratuită.

"Primele măsuri au fost de implementare a unui sistem de iluminat pe tip LED care a înlocuit iluminatul de tip neon pe aproximativ 150.000 de mp”, a mai spus Anca Simionescu, Director general Niro Investment Group.

Cele 17 obiective de sustenabilitatea la nivel global au mereu la capătul firului binele omului și sprijinirea acelora care pot duce binele mai departe. Cum e și cazul Magdei Săvuică și a proiectului său de ajutorare a familiilor, bătrânilor și copiilor din județul Vaslui.

"De curând am susținut un proiect din cadrul campaniei Ajut eu. Proiectul a beneficiat de o susținere financiară, dar văzând poveștile impresionante, ne-am dorit să ne implicăm și mai mult. Am pregătit și am încărcat un tir plin cu produse de necesitate, alimente, îmbrăcăminte, încălțăminte, și alte articole esențiale pe care le-am distribuit și au ajuns la cele peste 500 de familii nevoiașe de care Magda se îngrijește', a mai precizat Cleo Gâdea, Președinte Consiliul de Administrație Niro Investment Group.

Binele și schimbarea pornesc de la oameni și din energia lor de a face tot ce depinde de ei pentru a construi o lume în care toți trăiesc mai bine și mai frumos.