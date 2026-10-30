20,5 milioane de barili de motorină vor fi scoși din rezervele strategice. Planul de urgență al UE pentru iarnă

2 minute de citit Publicat la 23:30 30 Oct 2026 Modificat la 23:30 30 Oct 2026

Imagine cu caracter ilustrativ. sursa foto: Getty

Unsprezece state membre ale UE s-au angajat să elibereze din rezervele strategice 20,5 milioane de barili de motorină până la sfârșitul lui ianuarie 2027, în condițiile în care instabilitatea persistentă din Orientul Mijlociu ridică semne de întrebare privind aprovizionarea cu combustibil înaintea iernii, arată un document consultat de Euronews.

Belgia, Danemarca, Franța, Germania, Grecia, Italia, Lituania, Luxemburg, Țările de Jos, Portugalia și Suedia au convenit să elibereze noi cantități de motorină, după declarația liderilor G7 privind securitatea energetică și apelul urgent la acțiune lansat de Agenția Internațională pentru Energie (AIE).

„Noi, statele membre ale UE semnatare, membre ale Agenției Internaționale pentru Energie (AIE), am luat și luăm măsuri decisive pentru a crește pe termen scurt oferta de țiței și produse rafinate, prin eliberarea unor volume semnificative din rezervele strategice, inclusiv de motorină”, se arată în declarația comună.

Inițiativa a fost prezentată de ministrul francez al Energiei, Roland Lescure, pe marginea reuniunii miniștrilor energiei de la Luxemburg, din 29 octombrie.

În martie, a fost anunțată eliberarea a 42,6 milioane de barili de petrol și produse rafinate, în cadrul unei acțiuni colective coordonate de AIE, care are sediul la Paris.

Aproape jumătate din produsele rafinate sunt motorină, despre care grupul de monitorizare a petrolului al Comisiei Europene spune că piața ei „rămâne tensionată”.

Deși Bruxellesul susține că nu se anticipează „penurii fizice”, comisarul pentru energie, Dan Jørgensen, a avertizat că prețurile explozive vor ajunge să-i lipsească de acces la combustibil pe cei mai vulnerabili.

Petrolul Brent se tranzacționa pe 20 octombrie la 112 dolari pe baril, față de 40 de dolari înainte de război.

UE este expusă perturbărilor de pe piața motorinei și a combustibililor rafinați, care afectează transportul rutier, transportul de mărfuri, agricultura și industria.

Eliberarea stocurilor strategice, făcută sub presiunea administrației americane, ar putea crește oferta imediată și ar putea reduce presiunile de pe piață.

Analiștii o consideră însă o măsură temporară, nu o soluție pentru vulnerabilitățile de fond ale sistemului energetic european.

Bruxellesul, îndemnat să supravegheze mai atent eliberarea stocurilor

Cele 11 guverne au cerut Comisiei să coordoneze monitorizarea prin intermediul grupului său de monitorizare a petrolului.

Ele vor ca Bruxellesul să colecteze lunar date despre volumele eliberate, tipurile de produse și calendarul livrărilor.

Scopul este ca piețele globale să aibă o imagine mai clară asupra ofertei suplimentare, iar guvernele să își poată coordona alte măsuri dacă situația se înrăutățește.

Declarația subliniază și importanța industriei europene de rafinare.

Războiul prelungit din Orientul Mijlociu, inclusiv atacurile asupra rafinăriilor din Golf, precum și loviturile ucrainene asupra rafinăriilor rusești au pus o presiune și mai mare pe o piață globală a motorinei deja tensionată, ceea ce a dus la creșterea prețurilor la energie.

Guvernele UE vor ca grupul pentru petrol condus de Comisie să monitorizeze producția rafinăriilor și să încurajeze producătorii să își mărească, acolo unde este posibil, capacitatea.

Comisia a lansat recent un dialog strategic cu rafinăriile și producătorii europeni de combustibil, pentru a consolida securitatea aprovizionării.