Adrian Vasilescu: ”Eu cred că ne vom îndrepta inevitabil către impozite mai mari!”

„Eu cred că ne vom îndrepta inevitabil - este o părere personală, nu vorbesc în numele Băncii Naționale - ne vom îndrepta inevitabil către impozite mai mari, pentru că la această oră suntem țara cu impozitele raportate la PIB pe ultimul loc din Uniunea Europeană. Adică, veniturile din buget raportate la PIB sunt pe ultimul loc din Uniunea Europeană. Avem venituri de 27% și dorim cheltuieli de 40%. Nu se leagă”, a afirmat Adrian Vasilescu pentru Digi24.

Consilierul de strategie al BNR a recunoscut că o creștere a impozitelor în acest moment este destul de dificilă.

„E greu, e greu să faci creșteri de impozit, pentru că și așa populația este sleită de inflație, puterea de cumpărare a scăzut, dar România a întârziat cu această măsură. Ea trebuia luată mai demult”, susține Adrian Vasilescu. „Depinde cum se va înțelege guvernul cu populația, coaliția, care ar trebui să voteze în Parlament o asemenea măsură, cu populația”, a completat el.

Așadar, în opinia lui, reducerea TVA nu ar fi o variantă tocmai bună pentru România.

„TVA-ul a făcut deja foarte multe exerciții de reducere. Să ne amintim că în 2015 când a fost redus TVA-ul de la 19 la sută la 15 la sută, ne-am trezit cu o creștere sub zero a prețurilor, adică o inflație negativă. Nu era deflație. România n-a fost în deflație, dar a fost într-o struțo-cămilă de inflație negativă, prețuri sub zero”, a arătat consilierul BNR.