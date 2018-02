Afacerea începutului de an în România. O marcă celebră de înghețată a fost vândută

Unilever South Central Europe şi Betty Ice au semnat, miercuri, un acord prin care Unilever South Central Europe va achiziţiona, producătorul român de îngheţată.



Compania Betty Ice a fost înfiinţată în anul 1994 de antreprenorul român Vasile Armenean cu viziunea de a transpune desertul desăvârşit în realitate, creând produse cu gusturi şi arome naturale din ingrediente atent selecţionate. Betty Ice este cel mai important producător de îngheţată din România, cu o cifră de afaceri totală de 30 de milioane de euro. Compania deţine o fabrică în Suceava şi are peste 180 de chioşcuri de îngheţată deschise pe timpul verii. Betty Ice are 760 de angajaţi în România.



Divizia de îngheţată din cadrul Unilever South Central Europe şi Betty Ice vor opera ca o companie de sine stătătoare în cadrul Unilever şi va fi condusă de Vasile Armenean, din poziţia de General Manager. Acest parteneriat se va extinde beneficiind de punctele forte ale grupului Unilever şi de expertiza pe care o are Vasile Armenean pe piaţa locală de îngheţată.



James Simmons, Managing Director Unilever South Central Europe a declarat: 'Suntem bucuroşi că Betty Ice va intra în familia Unilever. Betty Ice este o afacere minunată, foarte îndrăgită de români. Sunt, de asemenea, încântat că Vasile Armenean a decis să se alăture companiei. Este un antreprenor extraordinar şi va avea un rol cheie în modelarea viitorului business', arată James Simmons, Managing Director Unilever South Central Europe.:



'În 23 de ani am dezvoltat o afacere extraordinară în România. Suntem mândri că Betty Ice, brandul de îngheţată românesc numărul 1, va intra în portofoliul producătorului de îngheţată numărul 1 din lume. Istoria noastră în România şi viziunea Unilever sunt combinaţia ideală pentru viitorul brandului Betty Ice. Le mulţumim consultanţilor noştri, profesionişti adevăraţi care au asigurat derularea lină a tranzacţiei', explică Vasile Armenean, General Manager Betty Ice.



Acordul de achiziţie urmează să fie supus aprobării Consiliului Concurenţei.



Unilever este unul dintre cei mai importanţi furnizori mondiali de alimente şi produse de îngrijire personală, prezent în peste 190 de ţări, ajungând la 2,5 miliarde de consumatori în fiecare zi. Compania are 169,000 de angajaţi şi a generat vânzări în valoare de 52,7 miliarde euro, în 2016. Peste jumătate (57%) din afacerile companiei se desfăşoară pe pieţele emergente sau în curs de dezvolare. Unilever are mai mult de 400 de branduri.



Prin Planul Unilever pentru un stil de viaţă sustenabil, compania şi-a propus: să ajute mai multe de un milliard de oameni să acţioneze pentru a îşi îmbunătăţi sănătatea şi starea de bine până în 2020, să reducă la jumătate amprenta de mediu a produselor până în 2030, să îmbunătăţească viaţa a milioane de oameni până în 2020.



Planul Unilever creează valoare, determinând creşterea businessului şi a încrederii, eliminând costuri şi reducând riscurile. Brandurile sustenabile ale companiei cresc cu 50% mai rapid decât restul businessului şi reprezintă mai mult de 60% din creşterea companiei în 2016.



Unilever s-a situat pe primul loc, în 2017, în domeniul său de activitate, în Indexul Sustenabilităţii Dow Jones. În clasamentul FTSE4Good Index, a atins cel mai mare scor de mediu (5). Conduce în topul Global Corporate Sustainability Leaders, în anul 2017, pentru al şaptelea an consecutiv, potrivit sondajului anual GlobeScan/SustainAbility. Unilever s-a angajat să aibă o amprentă zero de carbon până în 2030.



În regiunea din sud-centru, grupul Unilever desfăşoară operaţiuni pe pieţele produselor alimentare, de îngrijire personală şi de îngrijire a locuinţei, prin Unilever South Central Europe şi Unilever România. Unilever South Central Europe, cu sediul în Bucureşti, coordonează operaţiunile de marketing şi vânzări din Romania, Bulgaria, Serbia, Muntenegru; Unilever Romania coordonează operaţiunile de pe platforma industrială de la Ploieşti.



Algida - brandul de îngheţată al Unilever South Central Europe

Unilever, liderul global pe piaţa de îngheţată, operează pe piaţa din România din 2009, sub brandul Algida.



Compania Betty Ice a fost fondată în 1994 de Vasile Armenean şi a devenit cel mai important producător român de îngheţată de pe piaţa românească. Compania, cu sediul în Suceava, deţine o fabrică în Suceava, a deschis 4 gelaterii în 4 oraşe şi are peste 180 de chioşcuri de îngheţată deschise pe timpul verii. Betty Ice are 3 categorii de produse de îngheţată: standard, premium şi super-premium, vândute sub aproximativ 60 de sortimente.