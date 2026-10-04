Amazon vrea să vândă investitorilor cipuri Nvidia în valoare de 8 miliarde de dolari

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Amazon încearcă să transfere către investitori externi cipuri Nvidia de ultimă generație în valoare de aproximativ 8 miliarde de dolari. Tranzacția s-ar face printr-o nouă structură, menită să-i consolideze bilanțul, potrivit unor surse familiarizate cu subiectul, notează Financial Times.

În ultimele săptămâni, gigantul cloud din Seattle a purtat discuții cu investitori pentru a testa interesul față de tranzacție. Aceasta i-ar permite companiei să transfere mii de cipuri Grace Blackwell, pe care le instalează în centre de date din SUA, într-un vehicul investițional special (SPV).

Amazon ar închiria apoi înapoi aceste cipuri avansate pentru IA de la SPV, care s-ar finanța de la investitori externi prin emisiuni de datorie. Scăpând de semiconductorii scumpi, compania ar putea adopta un model mai ușor din punctul de vedere al activelor din bilanț.

Amazon a refuzat să comenteze.

Propunerea vine în contextul în care giganții tehnologici caută soluții creative pentru a finanța cheltuielile uriașe cu infrastructura centrelor de date. O mare parte din costurile construirii acestor facilități ține de cipurile folosite pentru antrenarea modelelor avansate de IA.

Companiile de tehnologie folosesc o serie de strategii pentru a scoate datoriile din bilanț și a-și păstra bonitatea. Au recurs, de exemplu, la garanții privind valoarea reziduală, prin care le oferă creditorilor asigurări privind valoarea viitoare a cipurilor sau a centrelor de date, fără să se împrumute ele însele pentru a finanța proiectele. Această abordare a făcut mai greu de evaluat nivelul real de risc asumat de giganții tehnologici.

Investitorii se așteaptă ca noua entitate să primească un rating de credit „investment grade”, pe baza ratingului actual de dublu A al Amazon. Acest lucru ar deschide drumul pentru o bază mai largă de investitori, precum companiile de asigurări și fondurile de pensii.

Amazon intenționează să ofere și o participație de până la 10% din capitalul vehiculului, ceea ce înseamnă că nu va deține acțiuni în entitate. Discuțiile dintre Amazon și investitori sunt în desfășurare și detaliile se pot schimba, au adăugat sursele.

Cipurile vizate de tranzacție au fost cumpărate sau închiriate de Amazon și sunt instalate în peste o duzină de centre de date din cinci state americane, printre care Nevada și Virginia.

Cipurile Grace Blackwell sunt printre cele mai avansate produse ale Nvidia, dar vor fi în curând depășite de cea mai nouă generație, Vera Rubin.

Marile laboratoare de IA, precum OpenAI și Anthropic, în care Amazon s-a angajat să investească până la 83 de miliarde de dolari, folosesc cele mai noi cipuri pentru antrenarea modelelor. Generațiile anterioare de cipuri continuă să fie folosite pentru rularea aplicațiilor. Potrivit documentelor depuse la autoritățile de reglementare, Amazon estimează că fiecare serie de semiconductori va rămâne în uz cel puțin cinci ani.

Amazon ar urma să cheltuiască anul acesta 220 de miliarde de dolari pe investiții de capital. Cea mai mare parte va merge către divizia cloud, AWS, pentru achiziția de cipuri avansate și extinderea centrelor de date pentru IA.

Compania a apelat la piață pentru a finanța aceste investiții. În martie, a anunțat planuri de a atrage aproximativ 50 de miliarde de dolari prin emisiuni de obligațiuni corporative, majorând oferta de la 37 de miliarde, pe fondul cererii puternice. În iulie însă, când a vândut obligațiuni de 25 de miliarde de dolari, a întâmpinat un interes mai scăzut pentru datoria pe termen lung, iar investitorii au cerut randamente mai mari.

Finanțarea garantată cu procesoare grafice (GPU) s-a dovedit populară printre companii precum CoreWeave, care și-au folosit accesul facil la cipuri pentru a se împrumuta.

Pentru a reduce costurile de finanțare ale clienților săi, Nvidia s-a oferit în august să garanteze până la 125 de miliarde de dolari din astfel de datorii, printr-o platformă de finanțare de 500 de miliarde de dolari dezvoltată împreună cu mari grupuri de pe Wall Street.