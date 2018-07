10 lucruri cărora nu le dăm importanță, dar care ne strică maşina

foto: Pixabay.com

Iată zece lucruri mici cărora poate nu le dai foarte mare importanţă în viaţa de şofer cotidiană, însă care pot duce la degradarea puternică a maşinii tale. Ia în considerare lista de mai jos pentru a evita cheltuieli dureroase.

1. Piciorul pe ambreiaj

Sustinerea piciorului pe ambreiaj nu face bine sanatatii generale a masinii tale. Chiar daca ai impresia ca nu se intampla nimic, ambreiajul are de suferit ducand la uzarea prematura a acestuia. Indiferent daca te deplasezi in oras sau in mediul urban nu este indicat sa atingi pedala de ambreiaj atunci cand masina ruleaza. Pentru “odihna” piciorului stang exista a “patra pedala” – un loc special conceput pentru a sustine piciorul stang langa pedala de ambreiaj.

2. Utilizarea partiala a cursei ambreiajului

Pentru a putea schimba treptele de viteze, adica sa actionam angrenajele din cutia de viteze, trebuie sa decuplam transmiterea fluxului de putere de la motor prin apasarea ambreiajului. Acest lucru este invatat inca din prima ora de la scoala de soferi. Ceea ce nu se spune acolo este faptul ca este necesar sa apasam ambreiajul pana la capatul cursei pentru a evita distrugerea dintilor pinioanelor care angreneaza in cutia de viteze.

Continuarea, pe ProMotor.ro.