Alertă de incendiu pentru 720.000 de mașini BMW: pot lua foc când sunt parcate. În SUA, șoferii sunt sfătuiți să nu le țină în garaje

1 minut de citit Publicat la 18:36 13 Noi 2026 Modificat la 18:37 13 Noi 2026

Autoturismele au mai fost rechemate în service și în 2024. Foto: Getty Images

Proprietarii a 720.000 de mașini BMW din Statele Unite ale Americii (SUA) au fost îndemnați vineri de Administrația Națională pentru Siguranța Traficului pe Autostrăzi din SUA (NHTSA) să își parcheze autoturismele la exterior, deoarece există un risc de incendiu. Ei sunt sfătuți să își țină mașinile departe de clădiri și de alte mașini până când sunt reparate, relatează Reuters.

BMW a anunțat vineri că recheamă în service 720.796 de vehicule, din cauza riscului de incendiu atunci când mașinile sunt parcate și au motorul oprit.

Autoturismele au mai fost rechemate în service și în 2024, din cauza unei probleme la pompa de apă, și trebuie reparate din nou, a transmis NHTSA.

Compania a anunțat că, până când sunt reparate, proprietarii „ar trebui să își parcheze vehiculele în exterior, departe de clădiri și de alte mașini”.

Zece incidente ar fi avut loc până acum, posibil din cauza defecțiunii respective. Incendiile au avut loc după ce mașinile fuseseră reparate în cadrul campaniei de rechemare în service din 2024.

Potrivit NHTSA, un conector electric al pompei de apă, care nu a fost etanșat corespunzător, poate fi expus la apă și poate provoca un scurtcircuit, ceea ce crește riscul de incendiu.

NHTSA a transmis că următoarele modele trebuie parcate în exterior până la efectuarea reparațiilor: