BYD investește sute de milioane de dolari în Romania. Stella Li: „Îmi doresc să devenim brandul la care visează toți oamenii de aici”

3 minute de citit Publicat la 08:00 13 Noi 2026 Modificat la 08:09 13 Noi 2026

Stella Li, vicepreședinta BYD. sursa foto: Hepta

România este o piață importantă pentru cel mai mare producător auto chinez, iar compania are deja în vedere o investiție de câteva sute de milioane de dolari în țara noastră. Anunțul a fost făcut de Stella Li, vicepreședinta executivă a companiei, în interviul acordat lui Mihai Gâdea. Aceasta a vorbit despre planurile privind stațiile de încărcare ultra-rapidă, despre evoluția vânzărilor și despre tehnologiile pe care producătorul vrea să le aducă mai aproape de clienții români.

Întrebată dacă BYD aduce aceste stații gratuit, Stella Li a răspuns: „Nu gratuit, presupune costuri foarte mari”.

Ea a explicat apoi că statul român nu va contribui financiar la proiect: „Statul nu plătește. Nu ne așteptăm ca statul să aloce bani. În bugetul meu sunt deja prevăzute investiții de câteva sute de milioane de dolari”.

Mașina încărcată în cinci minute, chiar și la minus 30 de grade

Miza principală a investiției este tehnologia de încărcare ultra-rapidă, cunoscută sub numele de „flash charging”, pe care BYD vrea să o aducă în România ca parte a unui plan mai larg pentru Europa.

„Am dezvoltat această tehnologie de încărcare rapidă: în cinci minute ești gata de drum, în nouă minute bateria este complet încărcată”, a explicat Stella Li.

Ea a detaliat apoi cât durează efectiv încărcarea, inclusiv în condiții de iarnă grea, una dintre principalele temeri ale celor care se gândesc să-și cumpere o mașină electrică.

„Da, în cinci minute se încarcă de la 20% la 80%. Iar în nouă minute se încarcă complet, de la 10% la 100%. Chiar și la temperaturi scăzute, la minus 30 de grade, durează doar 12 minute. Este o adevărată revoluție, pentru că reîncărcarea devine la fel de rapidă ca alimentarea cu combustibil”, a declarat vicepreședinta BYD.

Stații care nu suprasolicită rețeaua electrică

Una dintre întrebările frecvente legate de încărcătoarele de mare putere este dacă rețeaua electrică le poate face față.

Stella Li susține că sistemul BYD a fost gândit tocmai pentru a evita această problemă, prin integrarea unei baterii de stocare în fiecare stație.

„Stația noastră de încărcare este o inovație unică: are o putere maximă de 1,0 MW. Dar integrăm stația cu o baterie de stocare, ceea ce înseamnă că nu punem presiune pe rețeaua electrică națională și nu o suprasolicităm. Dimpotrivă, ajutăm rețeaua: putem instala această stație ultra-rapidă în orice loc unde avem disponibili măcar 100 de kilowați”, a explicat aceasta.

Stella Li mai punctează că această soluție permite amplasarea stațiilor chiar și în zone unde infrastructura electrică este slabă.

„Folosim bateria pentru a stoca energia și pentru a alimenta stația de încărcare. Asta înseamnă că o putem amplasa oriunde dorim. Putem merge chiar și în deșert: instalăm panouri solare, generăm electricitate, o stocăm în baterie și alimentăm stația”, mai spune vicepreședinta BYD.

La nivel european, planul companiei este ambițios.

„Am început deja instalarea acestor stații în fiecare țară, iar obiectivul nostru este să instalăm peste 3.000 de stații de încărcare rapidă în Europa până la sfârșitul anului 2027”, precizează Stella Li.

Ea a subliniat că BYD urmărește mai mult decât simpla producție de mașini și că România are un avantaj important prin rețeaua de furnizori deja existentă.

„Aveți nu doar producție de automobile, ci și o bază foarte solidă de furnizori, în special pentru sectorul auto. Așa că noi ne gândim să aducem întregul ecosistem BYD în Europa – nu doar producția de mașini, ci întregul ecosistem. De exemplu, BYD aduce tehnologia de încărcare ultra-rapidă (flash charging) în România”, adaugă ea.

Întrebată care este visul ei pentru România, ea a spus că nu urmărește un anumit loc în clasamentul vânzărilor, ci o schimbare de imagine.

”Îmi doresc ca brandul BYD să devină brandul la care visează toți oamenii de aici, ca toată lumea să își dorească un BYD”, a declarat Stella Li, adăugând că „poziția în clasament nu contează. Nu contează deloc, pentru că suntem o companie de tehnologie. Vreau ca oamenii să ne perceapă ca pe un Apple Store al industriei auto”.

Dincolo de planurile de afaceri, Mihai Gâdea a întrebat-o pe Stella Li ce sfat le-ar da tinerilor din România care își doresc să reușească și să-și construiască o carieră.

„Cred că, dacă vorbim despre tinerii studenți și elevi, îndemnul meu este să învețe foarte serios și să se dedice cu adevărat educației. Educația este cheia, să învețe din greu. Pentru că atunci când eram la școală, părinții mei îmi spuneau: `Trebuie să fii bună la matematică, la materiile STEM (n.r. ştiință, tehnologie, inginerie și matematică), cum ar fi fizica`. Educația, înainte de toate. Educația și chimia, iar apoi poți găsi un loc de muncă mai bine plătit. Așa a fost încă de la început”, a declarat Stella Li.

BYD este deja prezentă în România nu doar prin mașini, ci și prin autobuze electrice, care circulă la Bacău și la Oradea.