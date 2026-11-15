Cea mai exclusivistă mașină din lume. Supercarul unicat, din cupru bătut manual, dotat cu spațiu pentru machiaj

3 minute de citit Publicat la 09:00 15 Noi 2026 Modificat la 09:20 15 Noi 2026

Automobilul a fost dezvăluit în cadrul Pastejé Automotive Invitational. Foto: Profimedia Images

O mașină care îmbină designul italian cu măiestria prelucrării metalelor a fost prezentată în Mexic. Se numește Peralta D și este un exemplar unicat, construit pe platforma unui Maserati GranTurismo și creat de designerul Fabrizio Giugiaro, împreună cu studioul GFG Style, pentru omul de afaceri și colecționarul de automobile Carlos Peralta, potrivit Corriere.

Modelul atrage atenția prin caroseria realizată integral din cupru, prelucrată manual, dar și printr-un detaliu neobișnuit pentru o mașină sport: un spațiu dedicat machiajului și produselor cosmetice, integrat în bordul din partea pasagerului.

Automobilul a fost dezvăluit în cadrul Pastejé Automotive Invitational, unul dintre cele mai exclusiviste evenimente auto și concursuri de eleganță din America Latină. Peralta D este o mașină de tip Gran Turismo Coupé 2+2, concepută la comandă, în care fiecare detaliu a fost gândit pentru a reflecta preferințele proprietarului.

Peralta D, un automobil transformat într-o sculptură din cupru și sticlă

Deși pornește de la platforma unui Maserati GranTurismo, Peralta D păstrează foarte puține elemente vizibile ale modelului original. Fabrizio Giugiaro a redesenat complet automobilul, transformându-l într-o creație cu aspect monolitic, în care cuprul și sticla par să formeze un singur ansamblu.

Partea inferioară a caroseriei este realizată din cupru bătut manual, în timp ce partea superioară este acoperită cu sticlă oglindită, tratată astfel încât să reproducă nuanțele metalului. Sub învelișul de cupru se află o structură din fibră de carbon, asociată cu o platformă din aluminiu.

Fiecare element exterior respectă un desen geometric bine definit, de la pasajele roților până la capacul rezervorului. Aspectul este completat de jante cu un design geometric retrofuturist, inspirat de anii '70, finisate în negru antracit.

„Modelele unicat precum Peralta D reprezintă cea mai înaltă expresie a personalizării și a consultanței de design. Crearea unor automobile realizate la comandă înseamnă interpretarea celor mai exclusiviste dorințe ale colecționarilor și continuarea unei tradiții de design care îmbină cercetarea estetică avangardistă cu măiestria artizanală”, a explicat Fabrizio Giugiaro.

Designerul a colaborat îndeaproape cu Carlos Peralta pe parcursul proiectului, iar alegerea cuprului nu a fost întâmplătoare. Metalul a fost prelucrat în întregime manual și combinat cu suprafețele din sticlă oglindită.

Aceeași paletă cromatică se regăsește și la interior, unde au fost folosite tapițerii cu efect metalizat, Alcantara perforată și cusături realizate cu fire de cupru.

Design inspirat de conceptul de monolit și de o mașină celebră din anii '60

Peralta D continuă direcția de design a modelului Peralta S, prezentat anterior, dar vine cu proporții mai ample și o configurație de tip 2+2, cu patru locuri.

Ideea centrală a proiectului este cea de monolit. Silueta automobilului este definită de câteva linii simple, continue, care urmăresc să creeze impresia unei forme sculptate dintr-un singur bloc de material.

Un alt detaliu spectaculos este sistemul de acces către locurile din spate. Mașina se inspiră din celebrul sistem de deschidere de tip «aripi de pescăruș», fără structură, conceput de Giorgetto Giugiaro în 1967 pentru modelul De Tomaso Mangusta. O soluție spectaculoasă, dar și funcțională, ce facilitează accesul pasagerilor la locurile din spate.

Sistemul de iluminare contribuie și el la identitatea modelului. În partea din față și în cea din spate, luminile au forma unor benzi subțiri, bine conturate. Grilele cu model geometric în formă de romburi sunt realizate din blocuri masive de aluminiu, prelucrate cu laser, și integrează luminile auxiliare.

Surpriza din interior: un spațiu pentru machiaj și produse cosmetice

Unul dintre cele mai neobișnuite elemente ale automobilului se află în habitaclu. Litera D din numele Peralta D vine de la cuvântul englezesc „daughters” (fiice) și reprezintă un omagiu adus fiicelor lui Carlos Peralta.

Este o continuare a conceptului folosit la modelul anterior, Peralta S, al cărui nume făcea referire la fiii omului de afaceri.

De această dată, designerul a introdus mai multe soluții dedicate pasagerelor, cea mai spectaculoasă fiind o adevărată zonă de înfrumusețare integrată în bord.

În partea stângă se află instrumentele de bord destinate șoferului. În dreapta, în fața pasagerului, a fost amenajat un compartiment special pentru machiaj și cosmetice. Acesta include un monitor care se transformă într-o oglindă iluminată, precum și spații special concepute pentru depozitarea produselor de înfrumusețare.

Interiorul păstrează aceeași linie estetică precum exteriorul, cu tapițerii în nuanțe metalizate, materiale atent alese și detalii care reiau tonurile calde ale cuprului.

Automobilul ascunde și o altă surpriză. În partea din spate se află un frigider retractabil, suficient de încăpător pentru o sticlă de șampanie și patru pahare realizate, desigur, din cupru.

Prin Peralta D, Fabrizio Giugiaro propune mai mult decât un automobil exclusivist: o creație realizată în jurul personalității și preferințelor proprietarului, în care designul, artizanatul și soluțiile neobișnuite de confort se întâlnesc într-un exemplar care nu va avea un al doilea model identic.