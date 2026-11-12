Cum arată bătălia giganților auto pentru viitorul mașinilor electrice. Ce spune Stella Li despre lupta cu Elon Musk

Stella Li. sursa foto: Hepta

Povestea Stellei Li, femeii care a contribuit decisiv la dezvoltarea uni gigant auto continuă. Şi nu oricum, ci cu lupta ei împotriva lui Elon Musk. Se poate spune că l-a învins, după ce acum câţiva ani, celebrul miliardar american râdea de produsele companiei chineze. Şi asta pe o piaţă în care concurenţa este enormă, iar diferenţele sunt făcute de gândirea vizionară a liderilor şi de dezvoltarea unor tehnologii revoluţionare, care vor schimba lumea întreagă. Joi seară, la ora 21:00, la Antena 3 CNN, nu trebuie să rataţi interviul excepţional acordat de Stella Li lui Mihai Gâdea.

În urmă cu mai bine de un deceniu, Elon Musk privea cu scepticism evoluția producătorului chinez. Între timp, raportul de forțe de pe piața mașinilor electrice s-a schimbat, iar competiția dintre cei doi mari jucători a devenit una dintre cele mai urmărite confruntări din industria auto.

Mihai Gâdea: Am citit că domnul Elon Musk râdea în 2011 de mașinile voastre, iar acum, Stella, l-ați depășit. L-ați bătut pe Elon Musk – așa cum a scris presa, sunteți cel mai mare coșmar al lui Elon Musk. Ai avut vreo discuție cu el despre succesul vostru, despre ce ați construit? Ai avut ocazia să vorbești cu el?

Stella Li: Nu. Consider că este un inginer extraordinar. Așa cum și domnul Wang este un mare inginer; amândoi au un vis măreț pentru cariera lor, pentru ceea ce oferă. Sunt oameni foarte asemănători. Noi nu suntem doar o companie auto. Suntem o forță de producție extrem de puternică, capabilă să producă orice vă doriți. Dacă folosiți un telefon mobil, o treime din componentele telefoanelor inteligente la nivel global și asamblarea lor sunt realizate de noi. Iar dacă folosiți o tabletă, 60%-70% sunt produse de noi.

Unul dintre principalele fronturi ale acestei competiții este tehnologia bateriilor. Producătorii încearcă să reducă timpul petrecut la stațiile de încărcare, fără să compromită siguranța sau durata de viață a bateriei. Stella Li susține că noua tehnologie dezvoltată de compania sa permite încărcarea în doar câteva minute, inclusiv în condiții de temperaturi extreme.

Stella Li: Știi, noi am inventat această încărcare ultra-rapidă: în cinci minute ești gata de drum, în nouă minute bateria este plină.

Mihai Gâdea: Gata în cinci minute?

Stella Li: Da, cinci minute pentru o încărcare de la 20% la 80%. Iar în nouă minute ajunge la 100%, de la 10% la 100%. Chiar și la temperaturi scăzute, la minus 30 de grade, durează doar 12 minute. Este o adevărată revoluție, pentru că reîncărcarea devine la fel de rapidă ca alimentarea clasică. Iar asta implică enorm de multă tehnologie, nu doar la nivelul stației, ci și pe vehicul și la nivelul bateriei. Tehnologia bateriilor noastre reprezintă o altă revoluție: permite încărcarea ultra-rapidă, gestionează eficient căldura degajată și menține bateria în siguranță. Iar performanța acestor cicluri de încărcare și descărcare rapidă este mult mai bună. În China oferim cu 5% mai multă garanție pentru mașinile echipate cu această baterie cu încărcare rapidă. În plus, și stația noastră de încărcare este o inovație unică.

Competiția nu se limitează însă la autoturisme. Gigantul chinez dezvoltă și autobuze electrice, sisteme de stocare a energiei și soluții pentru transportul public. Interviul – eveniment cu Stella Li, acordat lui Mihai Gâdea va putea fi văzut integral la Antena 3 CNN joi seară, de la ora 21:00, la Sinteza Zilei.